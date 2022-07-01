Методика блокады подбородочного нерва

Стоматологическое кресло, прямой стул с опорой для головы или носилки-каталка

Источник света для внутриротового освещения

Нестерильные перчатки

Маска и защитные очки или защитный лицевой щиток

Марлевые прокладки

Аппликаторы с ватным тампоном

Стоматологическое зеркало или шпатель

Аспиратор

Оборудование для местной анестезии:

Местные анестетики в виде мази* (например, лидокаин 5%, бензокаин 20%)

Инъекционный местный анестетик, такой как 2% лидокаин с адреналином или без него † 1: 100 000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200 000

Стоматологический аспирационный шприц (с узким цилиндром и индивидуальными инъекционными анестезирующими картриджами) или другой узкий цилиндрический шприц (например, 3 мл) с запирающей втулкой

Игла 25-го или 27-го калибра: 3 см длиной для блокады нерва

* ВНИМАНИЕ: все местные анестетики абсорбируются с поверхности слизистых оболочек и при превышении допустимых доз может проявиться токсический эффект. Действие мазей легче контролировать, чем менее концентрированных жидкостей и гелей для наружного применения. Избыточный прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.

† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.