Методика блокады подбородочного нерва

Блокада подбородочного нерва приводит к онемению нижней губы на этой же стороне и кожи подбородка, а также латеральной (щечной) поверхности десны и слизистой, спереди от подбородочного отверстия и до средней линии.
Показания
Разрыв нижней губы или подбородка или слизистой оболочки полости рта
Хирургическое удаление поражений кожи или губ
Нервная блокада используется вместо местной анестезии, когда важна точная аппроксимация краев раны (например, при восстановлении кожи или губ), поскольку нервная блокада не деформирует ткань так, как местная анестезия.
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Аллергия на анестезирующий агент или его носитель (обычно можно выбрать другой анестетик)
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другую анестезию.
Коагулопатия*: если это возможно, перед процедурой необходимо провести коррекцию.
Беременность: по возможности избегайте лечения в первом триместре.
*Антикоагулянтная терапия (например, при легочной эмболии) увеличивает риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения
Аллергическая реакция на анестетик
Токсичность при передозировке анестетика (например, судороги, сердечные аритмии)
Внутрисосудистые инъекции анестетика/адреналина
Гематома
Нейропатия
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Невозможность обезболивания
Поломка иглы (очень редко)
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование
Стоматологическое кресло, прямой стул с опорой для головы или носилки-каталка
Источник света для внутриротового освещения
Нестерильные перчатки
Маска и защитные очки или защитный лицевой щиток
Марлевые прокладки
Аппликаторы с ватным тампоном
Стоматологическое зеркало или шпатель
Аспиратор
Оборудование для местной анестезии:
Местные анестетики в виде мази* (например, лидокаин 5%, бензокаин 20%)
Инъекционный местный анестетик, такой как 2% лидокаин с адреналином или без него † 1: 100 000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200 000
Стоматологический аспирационный шприц (с узким цилиндром и индивидуальными инъекционными анестезирующими картриджами) или другой узкий цилиндрический шприц (например, 3 мл) с запирающей втулкой
Игла 25-го или 27-го калибра: 3 см длиной для блокады нерва
* ВНИМАНИЕ: все местные анестетики абсорбируются с поверхности слизистых оболочек и при превышении допустимых доз может проявиться токсический эффект. Действие мазей легче контролировать, чем менее концентрированных жидкостей и гелей для наружного применения. Избыточный прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.
Дополнительные факторы
Документирование любого ранее существовавшего неврологического дефицита перед выполнением блокады нерва.
Для подбородочного отверстия можно использовать интраоральный или экстраоральный доступы. Обсуждаемый здесь интраоральный доступ является более предпочтительным и менее болезненным, чем экстраоральный доступ.
Нервная блокада может быть нарушена, если анестетик не был введен достаточно близко к нерву.
С каждой последующей попыткой используйте новую иглу (предыдущая игла может быть заблокирована тканью или кровью, что может скрыть ошибочное попадание внутрь сосуда).
Если вы не уверены в том, что игла находится в правильном месте или пациент неконтактный, прекратите процедуру блокады нерва и используйте другой метод анестезии.
Сопутствующая анатомия
Подбородочный нерв является продолжением нижнего альвеолярного нерва, который сам является ветвью нижнечелюстного нерва.
Подбородочный нерв выходит из щечной стороны нижней челюсти через подбородочное отверстие (чуть ниже верхушки второго премоляра), иннервируя нижнюю губу и подбородок, а также латеральную часть (буккальную) слизистой оболочки и десну кпереди от подбородочного отверстия ипсилатерально, несколько распространяясь по средней линии.
Восстановление рваной раны по средней линии подбородка или разрыва нижней губы потребует использования двусторонней блокады подбородочного нерва.
Положение пациента при проведении процедуры
Расположите пациента в вертикальном положении или в слегка откинутом назад, при этом поддерживайте затылок, шея находится в нейтральном положении.
Следует оптимизировать доступ к месту инъекции (нижняя слизисто-щечная складка), располагая голову пациента примерно на уровне локтей оператора так, чтобы при открытом рте окклюзионная плоскость зубов нижней челюсти находилась параллельно к полу.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки и маску, а также защитные очки или защитный лицевой щиток
С помощью указательного и большого пальцев необходимо обхватить и отодвинуть нижнюю губу в боковом направлении.
Пальпируя десну, на 1 см впереди и ниже уровня верхушки 2-го нижнего премоляра выявляют подбородочное отверстие.
Используйте марлю, чтобы тщательно высушить слизисто-щечную складку, прилегающую к нижним 1-м и 2-м премолярам. При необходимости используйте отсасывание, чтобы сохранить сухость области.
Нанесите местный анестетик с помощью ватных аппликаторов и ждите 2–3 минуты до наступления анестезии.
Введение местного анестетика
Попросите пациента слегка открыть рот и расслабить мышцы челюсти и щек.
Снова отведите нижнюю губу в сторону, чтобы выделить слизисто-буккальную складку.
Держите шприц с анестетиком так, чтобы срез иглы был обращен к нижней челюсти.
Иглу вводят в слизисто-буккальную складку между первым и вторым нижними премолярами.
Продвиньте иглу вниз параллельно зубам примерно на 0,5–1 см. Избегайте касания кости.
Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое расположение
Если аспирация показала внутрисосудистое размещение, выведите иглу на расстояние 2–3 мм, затем, до инъекции, повторно проведите аспирацию.
Медленно введите от 1 до 2 мл анестетика рядом с подбородочным отверстием нижней челюсти, но не в него.
Массируйте область в течение 10 секунд, чтобы ускорить начало действия анестезии.
Курс реабилитации
Пациент должен находится в состоянии покоя, с расслабленным ртом, в ожидании начала анестезии (5 минут).
Предостережения и распространенные ошибки
Для минимизации риска поломки иглы, не следует сгибать иглу перед введением, не следует вводить иглу на всю ее глубину (т.е., к соединительной втулке), а также необходимо попросить пациента оставаться неподвижным, с открытым ртом и воздержаться от хватаний за руку.
Советы и рекомендации
Методы отвлечения внимания (например, разговор с пациентом или держание пациента за руку) могут помочь снизить уровень его беспокойства.
Медленно (в течение 30–60 секунд) вводят раствор местной анестезии, чтобы уменьшить боль при инъекции.