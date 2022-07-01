Как выполнить блокаду подглазничного нерва, интраорально

Блокада подглазничного нерва приводит к онемению нижнего века на этой же стороне, верхней части щеки, боковой части носа и верхней губы.
Показания
Рассечение или другая хирургическая операция на участке поражения средней зоны лица
Когда важна точная аппроксимация краев раны (например, при восстановлении кожи) вместо местной анестезии используется нервная блокада, поскольку эта процедура не деформирует ткань, как местная анестезия.
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Аллергия на анестезирующий агент или его носитель (обычно можно выбрать другой анестетик)
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другую анестезию.
Коагулопатия*: если это возможно, перед процедурой необходимо провести коррекцию.
Беременность: по возможности избегать лечения в 1-м триместре.
*Антикоагулянтная терапия (например, при легочной эмболии) увеличивает риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения
Аллергическая реакция на анестетик
Токсичность при передозировке анестетика (например, судороги, сердечные аритмии)
Внутрисосудистые инъекции анестетика/адреналина
Гематома
Нейропатия
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Странная пункция подглазничного венозного сплетения или глазного яблока из-за чрезмерного введения иглы.
Невозможность обезболивания
Повреждение иглы (редко)
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование
Стоматологическое кресло, прямой стул с опорой для головы или носилки-каталка
Источник света для внутриротового освещения
Нестерильные перчатки
Маска и защитные очки или защитный лицевой щиток.
Марлевые прокладки
Аппликаторы с ватным тампоном
Стоматологическое зеркало или шпатель
Аспиратор
Оборудование для местной анестезии:
Местные анестетики в виде мази* (например, лидокаин 5%, бензокаин 20%)
Инъекционный местный анестетик, такой как 2% лидокаин с адреналином или без него † 1: 100 000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200 000
Стоматологический аспирационный шприц (с узким цилиндром и индивидуальными инъекционными анестезирующими картриджами) или другой узкий цилиндрический шприц (например, 3 мл) с запирающей втулкой
Игла 25-го или 27-го калибра: 3 см длиной для блокады нерва
* ВНИМАНИЕ: все местные анестетики абсорбируются с поверхности слизистых оболочек и при превышении допустимых доз может проявиться токсический эффект. Действие мазей легче контролировать, чем менее концентрированных жидкостей и гелей для наружного применения. Избыточный прием бензокаина в редких случаях может вызывать метгемоглобинемию.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.
Дополнительные факторы
Документирование любого ранее существовавшего неврологического дефицита перед выполнением блокады нерва.
Можно использоваться интраоральный или экстраоральный доступ к подглазничному отверстию. Интраоральный доступ, более предпочтительный и рассматриваемый здесь, вызывает меньшую боль и способен обеспечить более длительную продолжительность анестезии.
Нервная блокада может быть нарушена, если анестетик не был введен достаточно близко к нерву.
С каждой последующей попыткой используйте новую иглу (предыдущая игла может быть заблокирована тканью или кровью, что может скрыть ошибочное попадание внутрь сосуда).
Следует рассмотреть возможность седации или альтернативного метода анестезии для пациентов, не способных оказать содействие при выполнении процедуры.
Если вы не уверены в том, что игла находится в правильном месте или пациент неконтактный, прекратите процедуру блокады нерва и используйте другой метод анестезии.
Сопутствующая анатомия
Подглазничный нерв является окончанием верхнечелюстного нерва, который является 2-й ветвью тройничного нерва.
Подглазничный нерв выходит через подглазничное отверстие, расположенное непосредственно под нижней границей подглазничной борозды, и посредством нескольких ветвей иннервирует ипсилатеральную среднюю зону лица, нижнее веко, боковую часть носа и верхнюю губу.
Подглазничное отверстие находится непосредственно под зрачком, когда пациент смотрит прямо вперед, обычно оно легко пальпируется.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент находится в положении полулёжа, с опорой на затылок и шеей, приподнятой градусов на 30, таким образом, чтобы было доступно место инъекции (верхняя слизисто-щёчная складка).
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки и маску, а также защитные очки или защитный лицевой щиток.
Чтобы идентифицировать подглазничное отверстие необходимо наружно пропальпировать подглазничный гребень.
Поместите и удерживайте средний палец над подглазничным отверстием.
С помощью указательного и большого пальцев необходимо обхватить и отодвинуть верхнюю губу в боковом направлении.
Используйте марлю, чтобы тщательно высушить слизисто-щечную складку, примыкающую ко 2-му верхнечелюстному премоляру.
Нанесите местный анестетик с помощью ватных аппликаторов и ждите 2–3 минуты до наступления анестезии.
Введение местного анестетика
Попросите пациента слегка открыть рот и расслабить мышцы челюсти и губ.
Отодвиньте верхнюю губу в сторону, чтобы сформировалась слизисто-щечная складка.
Введите иглу в слизисто-щечную складку над 2-м верхним премоляром и продвигайте иглу параллельно длинной оси зуба к подглазничному отверстию.
Поддерживайте неглубокий угол введения и продвигайте головку иглы до тех пор, пока средний палец не сможет пальпировать кончик иглы под кожей рядом с подглазничным отверстием (обычно на глубине введения около 2,5 см).
При введении под большим углом игла попадет в кость до достижения отверстия.
При слишком малом угле введения есть риск зайти слишком далеко и выйти на орбиту.
Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое расположение
Если аспирация показала внутрисосудистое размещение, выведите иглу на расстояние 2–3 мм, затем, до инъекции, повторно проведите аспирацию.
Медленно введите около 2–3 мл анестетика рядом с подглазничным отверстием, но не в него.
Массируйте область в течение 10 секунд, чтобы ускорить начало действия анестезии.
Курс реабилитации
Пациент должен находится в состоянии покоя, с расслабленным ртом, в ожидании начала анестезии (5–10 минут).
Предостережения и распространенные ошибки
Для минимизации риска поломки иглы, не следует сгибать иглу перед введением, не следует вводить иглу на всю ее глубину (т.е., к соединительной втулке), а также необходимо попросить пациента оставаться неподвижным, с открытым ртом и воздержаться от хватаний за руку.
Советы и рекомендации
Методы отвлечения внимания (например, разговор с пациентом или держание пациента за руку) могут помочь снизить уровень его беспокойства.
Медленно (в течение 30–60 секунд) вводят раствор местной анестезии, чтобы уменьшить боль при инъекции.