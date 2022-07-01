Как вправить вывих нижней челюсти

Добейтесь того, чтобы пациент расслабился и был готов к содействию

Важно унять тревогу и заручиться его содействием перед попыткой вправления.

Спокойным, ободряющим голосом объясните пациенту, что

Голова должна быть плотно прижата к подголовнику, так как челюсть возвращается на место

В челюсти будет ощущаться давление, но не острая боль

Рот и челюсть должны быть расслаблены, и при процедуре вправления важно не сопротивляться

Состояние можно успешно лечить, но необходимо его полное содействие.

Если пациент по-прежнему не в состоянии расслабиться и содействовать процедуре вправления, по мере необходимости назначают внутривенную процедурную седацию и обезболивание.

Дополнительно: укол местной анестезии:

Введите иглу перпендикулярно коже и продвигайте ее медиально на 0,5 см в суставное пространство.

Промойте область раствором антисептика и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.

Наружно пальпируют пространство височно-нижнечелюстного сустава, чуть ниже скулы и примерно в 2,5 см кзади от козелка.

Отведите в сторону мыщелки и вправьте челюсть:

Попросите пациента полностью расслабить рот и челюсть.

Зафиксируйте голову. Попросите пациента держать голову неподвижно и плотно прижать ее к подголовнику.

Наденьте нестерильные перчатки.

Поместите большие пальцы на наружный косой отросток с обеих сторон нижней челюсти, по бокам от третьих моляров. В качестве альтернативы оберните пальцы слоями марли и поместите их как можно более сзади на окклюзионную поверхность нижних моляров с обеих сторон (это увеличивает риск укуса во время вправления).

Сожмите другие пальцы вокруг и под нижней челюстью, указательными пальцами позади ветви. Пальцы должны контактировать с костью нижней челюсти, а не с мягкими тканями под языком.

Во-первых, прикладывают постоянное и непрерывное, направленное книзу, усилие на заднюю часть челюсти, используя свои большие пальцы, чтобы сдвинуть мыщелки ниже. Это постоянная, устойчивая сила, а не резкое, дёргающее, толкающее усилие.

Одновременно на переднюю часть нижней челюсти прикладывают аналогичную силу, направленную вверх (т.е., качнуть подбородок вверх), что может улучшить вправление мыщелка.