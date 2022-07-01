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Как вправить вывих нижней челюсти

Авторы:Peter J. Heath, DDS, MD, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Вправление нижнечелюстного височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть выполнена с использованием простой мануальной техники.

(См. также Стоматологические неотложные состояния и Вывих нижней челюсти.)

Вывих нижней челюсти обычно возникает у людей, имевших такие дислокации в анамнезе. Обычно это происходит, когда рот широко открыт (например, при надкусывании большого бутерброда, при зевании или во время проведения стоматологической процедуры).

Показания

  • Неосложненный вывих переднего ВНЧС

Противопоказания

Абсолютные противопоказания

  • Ассоциированный перелом

  • Латеральный, медиальный, верхний или задний вывихи ВНЧС

Пациенты с этими состояниями должны находиться под контролем челюстно-лицевого хирурга.

Осложнения

  • Перелом нижней челюсти (редко)

  • Смещение ранее существовавшего перелома

  • Авульсия волокнистого хряща височно-нижнечелюстного сустава

Переломы нижней челюсти могут не распознаваться до тех пор, пока после вправления височно-нижнечелюстного сустава боль у пациента не уходит.

Оборудование

  • Нестерильные перчатки

  • Стоматологическое кресло или прямой стул с поддержкой головы

  • Марлевые прокладки или забинтовывание большого пальца для предотвращения укуса рук оператора

Вывих височно-нижнечелюстного сустава, как правило, может быть вправлен без процедурной седации или инъекции местного анестетика в височно-нижнечелюстный сустав, однако подобные меры могут быть необходимыми для неконтактных пациентов, или при вывихе, который длится более нескольких часов. Дополнительные необходимые материалы включают в себя:

  • Процедурные седативные препараты: инъекционные диазепам или мидазолам, а также опиоиды, такие как фентанил; оснащение, необходимое для канюляции периферических вен

  • Инъекционные препараты для местной анестезии: лидокаин 2% без адреналина; игла 27 калибра длиной 2 см; шприц объемом 3 мл, наружный антисептик (например, хлоргексидин, повидон- йод)

Дополнительные факторы

  • Вправление височно-нижнечелюстного сустава стоит проводить без промедлений. С течением времени вправление сустава становится более трудным

  • Вывих височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть болезненным и пациенты иногда испытывают беспокойство, однако часто такое состояние можно облегчить мягким подбадриванием пациента. Местное введение анестетика в сустав и в жевательные мышцы требуется редко.

  • Процедурная седация обычно не требуется. Следует тщательно сопоставить необходимость в седации и возможные риски (особенно у пожилых пациентов), а также увеличение периода времени, необходимого для этого.

  • По возможности следует сделать панорамную рентгенографию челюсти для пациентов с возможным вывихом височно-нижнечелюстного сустава без смещения вперед. Однако при нетравматических вывихах рентгенография не всегда нужна, особенно если у пациента в анамнезе уже были вывихи.

  • Проведите КТ для выявления травматического вывиха височно-нижнечелюстного сустава.

  • Попытки закрытой репозиции могут быть неудачными и требуют репозиции под общим наркозом.

Сопутствующая анатомия

  • Височно-нижнечелюстной сустав образован нижнечелюстным мыщелком и суставной ямкой височной кости.

  • Передний вывих височно-нижнечелюстного сустава происходит, когда мыщелок выходит из суставной ямки вперёд и располагается спереди от суставного возвышения.

  • Вывих височно-нижнечелюстного сустава вызывает растяжение связок жевательной мышцы, медиальной и латеральной крыловидной и височной мышц, вызывая болезненные спазмы (тризм). Тризм препятствует возвращению мыщелка в нижнечелюстную ямку, что препятствует закрытию рта.

  • Когда головка мыщелкового отростка занимает свое место в суставной впадине, челюсть закрывается под силой мышц, находящихся в спазме, что подвергает риску укуса язык пациента и пальцы оператора.

  • Спонтанные вывихи височно-нижнечелюстного сустава бывают чаще двусторонними, чем односторонними.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Усадите пациента прямо или с лёгким наклоном кзади.

  • Плотно прижмите голову пациента к спинке стула/подголовнику.

  • Встаньте перед пациентом так, чтобы ваши локти были на уровне или выше уровня нижней челюсти.

Пошаговое описание методики

Добейтесь того, чтобы пациент расслабился и был готов к содействию

Важно унять тревогу и заручиться его содействием перед попыткой вправления.

Спокойным, ободряющим голосом объясните пациенту, что

  • Состояние можно успешно лечить, но необходимо его полное содействие.

  • Рот и челюсть должны быть расслаблены, и при процедуре вправления важно не сопротивляться

  • В челюсти будет ощущаться давление, но не острая боль

  • Голова должна быть плотно прижата к подголовнику, так как челюсть возвращается на место

Если пациент по-прежнему не в состоянии расслабиться и содействовать процедуре вправления, по мере необходимости назначают внутривенную процедурную седацию и обезболивание.

Дополнительно: укол местной анестезии:

  • Наружно пальпируют пространство височно-нижнечелюстного сустава, чуть ниже скулы и примерно в 2,5 см кзади от козелка.

  • Промойте область раствором антисептика и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.

  • Введите иглу перпендикулярно коже и продвигайте ее медиально на 0,5 см в суставное пространство.

  • Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое расположение

  • Медленно введите около 1 мл анестетика.

  • Помассируйте место, чтобы ускорить наступление анестезии.

Отведите в сторону мыщелки и вправьте челюсть:

  • Попросите пациента полностью расслабить рот и челюсть.

  • Зафиксируйте голову. Попросите пациента держать голову неподвижно и плотно прижать ее к подголовнику.

  • Наденьте нестерильные перчатки.

  • Поместите большие пальцы на наружный косой отросток с обеих сторон нижней челюсти, по бокам от третьих моляров. В качестве альтернативы оберните пальцы слоями марли и поместите их как можно более сзади на окклюзионную поверхность нижних моляров с обеих сторон (это увеличивает риск укуса во время вправления).

  • Сожмите другие пальцы вокруг и под нижней челюстью, указательными пальцами позади ветви. Пальцы должны контактировать с костью нижней челюсти, а не с мягкими тканями под языком.

  • Во-первых, прикладывают постоянное и непрерывное, направленное книзу, усилие на заднюю часть челюсти, используя свои большие пальцы, чтобы сдвинуть мыщелки ниже. Это постоянная, устойчивая сила, а не резкое, дёргающее, толкающее усилие.

  • Одновременно на переднюю часть нижней челюсти прикладывают аналогичную силу, направленную вверх (т.е., качнуть подбородок вверх), что может улучшить вправление мыщелка.

  • Затем, продолжая дистракцию, прикладывают в заднем направлении силу на вывихнутую сторону, или обе стороны, если вывих является двусторонним, чтобы вправить мыщелок (т.е., поставить нижнюю челюсть назад в нормальное положение).

    Основная задача заключается в том, чтобы сначала оказать значительное давление вниз в задней части челюсти, затем медленно направлять всю нижнюю челюсть назад: «Вниз... затем назад». Часто нижняя челюсть щелкает в положение, когда мыщелки открывают суставной бугорок.

Убедитесь в успешном вправлении височно-нижнечелюстного сустава:

  • Успешное вправление височно-нижнечелюстного сустава восстанавливает способность пациента закрывать рот, хотя некоторое время останется болезненность из-за мышечных спазмов.

  • Попросите пациента прочувствовать, смыкаются ли зубы нормально, когда слегка открывается и закрывается челюсть. Скажите пациенту держать глаза закрытыми и не открывать для проверки.

Вправление нижней челюсти

Курс реабилитации

  • Рекомендуйте пациенту применять влажные теплые компрессы и при необходимости принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), такие как ибупрофен, по 600 мг перорально 3 раза в день в течение 5-7 дней.

  • Попросите пациента избегать широкого открытия рта в течение 4–6 недель.

  • Рекомендуйте мягкую диету, которую едят небольшими укусами.

  • Проинструктируйте пациента, что при позыве зевнуть ему необходимо поставить кулак под подбородок и надавливать вверх, чтобы предотвратить широкое раскрытие рта.

  • С целью ограничения раскрытия челюсти в течение 2-3 дней оберните голову пациента марлевым или эластичным бандажом, как показано на рисунке 8 (бандаж Бартона). Может возникнуть проблема соблюдения больным режима и схемы лечения.

  • Необходимо организовать последующую встречу с челюстно-лицевым хирургом или отоларингологом в течение 1-2 дней.

бандаж Бартона

Предостережения и распространенные ошибки

  • Если большие пальцы хирурга расположены на окклюзионной поверхности моляров, они подвергаются значительному риску укуса в момент, когда нижняя челюсть защелкивается в нормальное положение. Поэтому рекомендуется размещать большие пальцы на внешних косых альвеолярных отростках.

Советы и рекомендации

  • Пациенты часто пребывают в очень тревожном состоянии, поэтому они сопротивляются процедуре и пытаются закрыть нижнюю челюсть самостоятельно. Для успешного вправления крайне важно успокоить пациента и наладить контакт с ним, а также добиться расслабления челюсти.

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