Как вправить вывих нижней челюсти

Вправление нижнечелюстного височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть выполнена с использованием простой мануальной техники.
(См. также Стоматологические неотложные состояния и Вывих нижней челюсти.)
Вывих нижней челюсти обычно возникает у людей, имевших такие дислокации в анамнезе. Обычно это происходит, когда рот широко открыт (например, при надкусывании большого бутерброда, при зевании или во время проведения стоматологической процедуры).
Показания
Неосложненный вывих переднего ВНЧС
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Ассоциированный перелом
Латеральный, медиальный, верхний или задний вывихи ВНЧС
Пациенты с этими состояниями должны находиться под контролем челюстно-лицевого хирурга.
Осложнения
Перелом нижней челюсти (редко)
Смещение ранее существовавшего перелома
Авульсия волокнистого хряща височно-нижнечелюстного сустава
Переломы нижней челюсти могут не распознаваться до тех пор, пока после вправления височно-нижнечелюстного сустава боль у пациента не уходит.
Оборудование
Нестерильные перчатки
Стоматологическое кресло или прямой стул с поддержкой головы
Марлевые прокладки или забинтовывание большого пальца для предотвращения укуса рук оператора
Вывих височно-нижнечелюстного сустава, как правило, может быть вправлен без процедурной седации или инъекции местного анестетика в височно-нижнечелюстный сустав, однако подобные меры могут быть необходимыми для неконтактных пациентов, или при вывихе, который длится более нескольких часов. Дополнительные необходимые материалы включают в себя:
Процедурные седативные препараты: инъекционные диазепам или мидазолам, а также опиоиды, такие как фентанил; оснащение, необходимое для канюляции периферических вен
Инъекционные препараты для местной анестезии: лидокаин 2% без адреналина; игла 27 калибра длиной 2 см; шприц объемом 3 мл, наружный антисептик (например, хлоргексидин, повидон- йод)
Дополнительные факторы
Вправление височно-нижнечелюстного сустава стоит проводить без промедлений. С течением времени вправление сустава становится более трудным
Вывих височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть болезненным и пациенты иногда испытывают беспокойство, однако часто такое состояние можно облегчить мягким подбадриванием пациента. Местное введение анестетика в сустав и в жевательные мышцы требуется редко.
Процедурная седация обычно не требуется. Следует тщательно сопоставить необходимость в седации и возможные риски (особенно у пожилых пациентов), а также увеличение периода времени, необходимого для этого.
По возможности следует сделать панорамную рентгенографию челюсти для пациентов с возможным вывихом височно-нижнечелюстного сустава без смещения вперед. Однако при нетравматических вывихах рентгенография не всегда нужна, особенно если у пациента в анамнезе уже были вывихи.
Проведите КТ для выявления травматического вывиха височно-нижнечелюстного сустава.
Попытки закрытой репозиции могут быть неудачными и требуют репозиции под общим наркозом.
Сопутствующая анатомия
Височно-нижнечелюстной сустав образован нижнечелюстным мыщелком и суставной ямкой височной кости.
Передний вывих височно-нижнечелюстного сустава происходит, когда мыщелок выходит из суставной ямки вперёд и располагается спереди от суставного возвышения.
Вывих височно-нижнечелюстного сустава вызывает растяжение связок жевательной мышцы, медиальной и латеральной крыловидной и височной мышц, вызывая болезненные спазмы (тризм). Тризм препятствует возвращению мыщелка в нижнечелюстную ямку, что препятствует закрытию рта.
Когда головка мыщелкового отростка занимает свое место в суставной впадине, челюсть закрывается под силой мышц, находящихся в спазме, что подвергает риску укуса язык пациента и пальцы оператора.
Спонтанные вывихи височно-нижнечелюстного сустава бывают чаще двусторонними, чем односторонними.
Положение пациента при проведении процедуры
Усадите пациента прямо или с лёгким наклоном кзади.
Плотно прижмите голову пациента к спинке стула/подголовнику.
Встаньте перед пациентом так, чтобы ваши локти были на уровне или выше уровня нижней челюсти.
Пошаговое описание методики
Добейтесь того, чтобы пациент расслабился и был готов к содействию
Важно унять тревогу и заручиться его содействием перед попыткой вправления.
Спокойным, ободряющим голосом объясните пациенту, что
Состояние можно успешно лечить, но необходимо его полное содействие.
Рот и челюсть должны быть расслаблены, и при процедуре вправления важно не сопротивляться
В челюсти будет ощущаться давление, но не острая боль
Голова должна быть плотно прижата к подголовнику, так как челюсть возвращается на место
Если пациент по-прежнему не в состоянии расслабиться и содействовать процедуре вправления, по мере необходимости назначают внутривенную процедурную седацию и обезболивание.
Дополнительно: укол местной анестезии:
Наружно пальпируют пространство височно-нижнечелюстного сустава, чуть ниже скулы и примерно в 2,5 см кзади от козелка.
Промойте область раствором антисептика и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.
Введите иглу перпендикулярно коже и продвигайте ее медиально на 0,5 см в суставное пространство.
Аспирируйте, чтобы исключить внутрисосудистое расположение
Медленно введите около 1 мл анестетика.
Помассируйте место, чтобы ускорить наступление анестезии.
Отведите в сторону мыщелки и вправьте челюсть:
Попросите пациента полностью расслабить рот и челюсть.
Зафиксируйте голову. Попросите пациента держать голову неподвижно и плотно прижать ее к подголовнику.
Наденьте нестерильные перчатки.
Поместите большие пальцы на наружный косой отросток с обеих сторон нижней челюсти, по бокам от третьих моляров. В качестве альтернативы оберните пальцы слоями марли и поместите их как можно более сзади на окклюзионную поверхность нижних моляров с обеих сторон (это увеличивает риск укуса во время вправления).
Сожмите другие пальцы вокруг и под нижней челюстью, указательными пальцами позади ветви. Пальцы должны контактировать с костью нижней челюсти, а не с мягкими тканями под языком.
Во-первых, прикладывают постоянное и непрерывное, направленное книзу, усилие на заднюю часть челюсти, используя свои большие пальцы, чтобы сдвинуть мыщелки ниже. Это постоянная, устойчивая сила, а не резкое, дёргающее, толкающее усилие.
Одновременно на переднюю часть нижней челюсти прикладывают аналогичную силу, направленную вверх (т.е., качнуть подбородок вверх), что может улучшить вправление мыщелка.
Затем, продолжая дистракцию, прикладывают в заднем направлении силу на вывихнутую сторону, или обе стороны, если вывих является двусторонним, чтобы вправить мыщелок (т.е., поставить нижнюю челюсть назад в нормальное положение).
Основная задача заключается в том, чтобы сначала оказать значительное давление вниз в задней части челюсти, затем медленно направлять всю нижнюю челюсть назад: «Вниз... затем назад». Часто нижняя челюсть щелкает в положение, когда мыщелки открывают суставной бугорок.
Убедитесь в успешном вправлении височно-нижнечелюстного сустава:
Успешное вправление височно-нижнечелюстного сустава восстанавливает способность пациента закрывать рот, хотя некоторое время останется болезненность из-за мышечных спазмов.
Попросите пациента прочувствовать, смыкаются ли зубы нормально, когда слегка открывается и закрывается челюсть. Скажите пациенту держать глаза закрытыми и не открывать для проверки.
Вправление нижней челюсти
Курс реабилитации
Рекомендуйте пациенту применять влажные теплые компрессы и при необходимости принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), такие как ибупрофен, по 600 мг перорально 3 раза в день в течение 5-7 дней.
Попросите пациента избегать широкого открытия рта в течение 4–6 недель.
Рекомендуйте мягкую диету, которую едят небольшими укусами.
Проинструктируйте пациента, что при позыве зевнуть ему необходимо поставить кулак под подбородок и надавливать вверх, чтобы предотвратить широкое раскрытие рта.
С целью ограничения раскрытия челюсти в течение 2-3 дней оберните голову пациента марлевым или эластичным бандажом, как показано на рисунке 8 (бандаж Бартона). Может возникнуть проблема соблюдения больным режима и схемы лечения.
Необходимо организовать последующую встречу с челюстно-лицевым хирургом или отоларингологом в течение 1-2 дней.
бандаж Бартона
Предостережения и распространенные ошибки
Если большие пальцы хирурга расположены на окклюзионной поверхности моляров, они подвергаются значительному риску укуса в момент, когда нижняя челюсть защелкивается в нормальное положение. Поэтому рекомендуется размещать большие пальцы на внешних косых альвеолярных отростках.
Советы и рекомендации
Пациенты часто пребывают в очень тревожном состоянии, поэтому они сопротивляются процедуре и пытаются закрыть нижнюю челюсть самостоятельно. Для успешного вправления крайне важно успокоить пациента и наладить контакт с ним, а также добиться расслабления челюсти.