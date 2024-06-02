Периоперационное лечение

Пациентам с низким или умеренным тромбоэмболическим риском, которым предстоит плановое хирургическое вмешательство, следует прекратить антикоагулянтную терапию по крайней мере за 48 часов до операции и возобновить ее в течение 12–24 часов после операции. Для пациентов с высоким риском тромбоэмболии, например, со стентами в коронарных артериях или искусственными клапанами сердца, риск смерти из-за тромбоза может перевесить риск хирургического кровотечения. Решение о прекращении антикоагулянтной терапии должно приниматься индивидуально для каждого пациента и с участием междисциплинарной команды. Для пациентов со стентами необходимо учитывать следующие факторы: тип стента (голый или с лекарственным покрытием), время с момента установки, тип операции и возможность отложить проведение плановой процедуры до окончания периода повышенного риска (1).

В большинстве случаев, прием антиагрегантов (например, аспирина) прекращают за 5–7 дней до операции. Для прямых пероральных антикоагулянтов (ПОАК) сроки отмены и возобновления должны быть основаны на периоде полувыведения препарата и функции почек; бриджинг-терапия (назначение антикоагулянтов короткого действия, таких как низкомолекулярный гепарин до тех пор, пока антикоагулянтный эффект ПОАК не станет терапевтическим), как правило, не рекомендуется из-за более короткого периода полувыведения этих агентов и отсутствия специфических реверсирующих агентов (2).

Дабигатран перед плановыми процедурами следует отменить, его прием можно возобновить в течение 24–48 часов у пациентов с низким риском кровотечения, но при процедурах с высоким риском или у пациентов с высоким риском его прием следует возобновлять позже (как правило, через 3–5 дней после операции) (3). При необходимости действие дабигатрана можно обратить с помощью идаруцизумаба, фрагмента моноклонального антитела, который связывается с дабигатраном и быстро нейтрализует его антикоагулянтный эффект (4). Другие препараты обратного действия, такие как концентрат протромбинового комплекса (КПК) или активированный КПК (аКПК), также могут быть эффективны для устранения антикоагулянтного эффекта дабигатрана, но их применение менее обосновано.

За исключением определенных малых вмешательств варфарин отменяют за 5 дней до операции; МНО (международное нормализованное отношение) во время операции должно быть ≤ 1,5. Некоторым пациентам после прекращения терапии варфарином назначают бриджинг-терапию антикоагулянтами короткого действия, такими как низкомолекулярный гепарин (5). Рутинная бриджинг-терапия гепарином не рекомендуется для пациентов, подвергающихся хирургическому вмешательству, которые имеют низкий или умеренный риск тромбоэмболии. Бриджинг-терапия должна рассматриваться у пациентов с высоким риском тромбоэмболии, например, с венозной тромбоэмболией в анамнезе или с механическими клапанами сердца, и должна быть основана на индивидуальном риске пациента и профиле кровотечения (6, 7).

Поскольку достижение терапевтического антикоагулянтного действия варфарина занимает до 5 дней, если риск послеоперационного кровотечения невысокий, препарат можно назначить в день операции или на следующий день. Пациенты должны получать переходную антикоагуляцию, пока МНО не достигнет терапевтического уровня.

У пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, решение об использовании региональной анестезии должно приниматься в каждом конкретном случае с учетом риска развития кровотечения и тромбоза. По крайней мере 12 часов после введения последней дозы DOAC эпидуральные катетеры удалять не следует.