Отказ от Курения

Консультирование и лечение наркозависимости на основе фактических данных являются эффективными методами как в отношении лечения табакокурения, так и зависимости; совмещение консультирования и медикаментозного лечения более эффективно, чем любое из этих вмешательств в отдельности (1). Лекарственные препараты уменьшают дискомфорт при отказе от курения, в то время как человек учится перестраивать свою жизнь, чтобы поддерживать образ жизни без табака (2). Механизмы действия препаратов от курения включают предоставление альтернативного источника никотина без токсинов сигаретного дыма, лечение симптомов синдрома отмены никотина и уменьшение полезных эффектов никотина, если пациент срывается и начинает курить, путем блокирования или десенсибилизации никотиновых рецепторов.

Курение является хроническим заболеванием. Таким образом, оптимальный, основанный на доказательствах, подход для лечения курильщиков, особенно тех, кто не готовы бросать курить, или тех, кто еще не решил бросить, должен быть основан на тех же принципах, что и подход к другим хроническим заболеваниям, а именно:

Постоянная оценка и мониторинг курительного статуса

Использование различных научно обоснованных вмешательств (или их комбинацию) для разных пациентов и создания предпочтений на их предыдущем опыте и лечении

Поощрение временного воздержания и сокращения потребления для пациентов, которые пока неполностью отказались от курения, подчеркивая при этом, что полный отказ является конечной целью

Хотя сокращение потребления может усиливать мотивацию к прекращению (особенно в сочетании с никотинзаместительной терапией), курящим следует напоминать, что сокращение числа выкуриваемых сигарет не может улучшить состояние здоровья, потому что зачастую вдыхается больше дыма (и, следовательно, больше токсинов) на одну сигарету для поддержания потребления никотина, когда они уменьшают количество выкуренных за день сигарет.

Альтернативные подходы к отказу от курения, такие как акупунктура, с помощью лазерной терапии или терапии с использованием лекарственных трав не доказали свою эффективность и не могут быть рекомендованы для обычного использования. Обзор 14 исследований гипноза для отказа от курения показал, что уровни отказа от курения после гипнотерапии были сопоставимы с уровнями после других поведенческих вмешательств, таких как консультирование (3). В пяти исследованиях гипнотерапия оценивалась как дополнение к другим методам лечения, а обобщенные результаты показали статистически значимое преимущество гипнотерапии; однако результаты были ограничены риском искажения между исследованиями, поэтому необходимы дополнительные высококачественные доказательства.

Консультирование, основанное на доказательствах Консультативные усилия следуют принципу 5 "А": Спрашивайте при каждом посещении, потребляет ли табак пациент и запишите ответ.

Советуйте всем курильщикам бросать курить в ясной, уверенной, персонализированной и непредвзятой манере.

Оцените готовность пациента бросить употребление табака в течение следующих 30 дней; для тех, кто не собирается бросать курить в течение следующих 30 дней, подчеркните преимущества отказа от курения.

Оказывать помощь пациентам, желающим бросить курить, путем предоставления кратких консультаций и лекарств для отказа от курения.

Организуйте в дальнейшем наблюдение, желательно в течение первой недели со дня прекращения курения, а затем снова спустя еще некоторое время, чтобы предотвратить возврат к курению. Для курильщиков, желающих бросить курить, лечащие врачи должны договориться с пациентом для установления даты отказа от курения, предпочтительно в течение 2 недель, и подчеркивать, что полное воздержание лучше, чем сокращение. Можно пересмотреть прошлый опыт в прекращении курения, чтобы определить, что помогло, а что нет и заранее следует отметить триггеры, инициирующие курение или наметить стимулы, чтобы курение бросить. Например, с рецидивом ассоциируется употребление алкоголя, поэтому следует обсуждать ограничение или полное воздержание от употребления алкоголя. Кроме того, бросить курить сложнее в условиях, когда другие курят дома; супругам и домочадцам, которые также курят, следует рекомендовать курить за пределами дома или бросать курить все вместе. Клиницисты должны сделать свою помощь в поддержке попытки бросить курить более доступной. Помимо краткого консультирования, предоставленного личным врачом, могут помочь программы консультирования. Для них обычно используются когнитивно-поведенческие методы и им предлагают различные медицинские программы. Уровень успеха выше, чем в программах организованной самопомощи. Все штаты в США имеют специализированные телефонные линии, где можно получить консультативную помощь по отказу от употребления табака (а иногда и никотиновую заместительную терапию). Люди могут позвонить 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) бесплатно в любой точке США. Оказалось, что горячие линии по отказу от курения, по крайней мере, столь же эффективны, как личные консультации. Полезными инструментами также могут быть мобильные приложения для прекращения курения. На веб-сайте Национального института рака (National Cancer Institute) smokefree.gov предоставлены информация и текстовая поддержка, разрабатываются индивидуальные программы по борьбе с курением и приложения, помогающие бросить курить.

Препараты для прекращения курения Эффективными и безопасными методами лечения пристрастия к никотину являются препараты никотин-заместительной терапии и препараты, воздействующие на никотиновые рецепторы. Никотин-заместительные препараты предназначены для уменьшения абстиненции при отказе от курения. Для использования в США одобрено четыре вида никотин-заместительной терапии (в виде жевательных резинок, пастилок, трансдермального пластыря и назального спрея – см. таблицу Медикаменты и никотин-заместительные препараты для отказа от курения). Ранее доступный по рецепту ингалятор никотина был отменен в США в 2023 году. Во многих странах за пределами США доступен спрей никотина, но он еще не одобрен для продажи в США. Лекарственные препараты, действующие на никотиновые рецепторы, включают бупропион SR и варениклин. Механизм действия бупропиона заключается в увеличении синтеза норэпинефрина и допамина в головном мозге. Варенициклин работает на никотиновых рецепторах ацетилхолина (альфа-4 бета-2 субъединиц), где он действует как частичный агонист, обладающий некоторым никотиновым действием и как частичный антагонист, блокируя действие никотина. Эффект варениклина заключается в смягчении синдрома отмены никотина и уменьшении эффекта удовлетворения от курения, если у пациента случаются срывы. Варениклин является наиболее эффективной доступной монотерапией для прекращения курения (4). В сочетании с никотинзаместительными препаратами могут использоваться варениклин или бупропион . Вдобавок, сочетание различных продуктов никотинзаместительной терапии является более эффективным, чем применение только одного продукта, а также сопоставимо по эффективности лечения с варениклином (5). Например, комбинация никотинового пластыря с короткодействующими препаратами никотинзаместительной терапии (например, пастилками, жевательной резинкой, назальными спреями) более эффективна, чем монотерапия. При комбинированном использовании пластырь помогает поддерживать постоянный уровень никотина, а использование жевательной резинки, пастилок, назального спрея позволяет пациенту быстро повысить уровень никотина в ответ на сиюминутную тягу. Дозировка при никотинзаместительной терапии рассчитывается исходя из замещения около 1 мг никотина на каждую выкуренную сигарету в день. Пациенты, использующие никотиновый пластырь, должны продолжать его носить даже тогда, когда они сорвались и закурили. Курильщики могут беспокоиться, что они сохранят зависимость от никотина после использования продуктов, содержащих никотин, для прекращения курения; однако такая зависимость сохраняется редко. Важным моментом является то, что потенциальная наркозависимость связана со скоростью его поступления в мозг. Поскольку ни один из никотинзаместительных препаратов не доставляет никотин в мозг с такой скоростью, как это происходит при курении (от 8 до 10 секунд), они в намного меньшей степени вызывают привыкание. При выборе лекарственного препарата врач руководствуется своим знанием препаратов, предпочтениями курильщика, предпочтениями пациента и предыдущим опытом (положительным или отрицательным), а также имеющимися противопоказаниями. Несмотря на доказанную эффективность, лекарственные препараты, помогающие бросить курить, используют менее 25% курильщиков, которые пытаются это сделать. Причинами, по которым люди не принимают лекарственные препараты для отказа от курения, являются низкий уровень покрытия этой группы препаратов программами страхования, настороженность в отношении побочных эффектов и безопасности сочетания курения и никотинзаместительной терапии, а также разочарование пациента из-за прошлых неудачных попыток бросить курить. В настоящее время проводятся исследования таких препаратов для борьбы с никотиновой зависимостью, как цитизин, бромокриптин и топирамат. Вакцинотерапия была изучена и признана неэффективной. Таблица Медикаменты и никотин-заместительные препараты от курения Таблица

Безопасность лекарственных средств Противопоказания к бупропиону включают судороги, расстройства пищевого поведения и применение ингибиторов моноаминоксидазы в течение 2 недель. Постмаркетинговые отчеты о серьезных или клинически значимых психоневрологических побочных эффектах при приеме препарата бупроприона SR или варениклина включают изменения в поведении, враждебность, тревожное возбуждение, депрессивное состояние, суицидальные мысли, попытки суицида, а также совершение суицида. Лечащие врачи должны наблюдать за возникновением таких симптомов у пациентов, пытающихся бросить курить с помощью варениклина или бупропиона SR, а также рекомендовать им прекратить прием варениклина или бупропиона SR и немедленно связаться с врачом, если они испытывают такие побочные явления. Если лечение прекращено из-за психоневрологических симптомов, пациенты должны находиться под наблюдением до исчезновения симптомов. При этом большинство экспертов рекомендуют варениклин в случае большинства курильщиков, потому что риски от курения существенно превышают риски от приема лекарственного препарата. Тем не менее лицам со значительным риском суицидального поведения было бы разумно избегать применения варениклина . Некоторые пациенты, принимающие варениклин, сообщают об усиленном воздействии алкоголя. Попросите пациентов уменьшить количество потребляемого алкоголя, пока не известно влияет ли на них варениклин. У лиц, находящихся в группах определенного риска по сердечно-сосудистым осложнениям (в течение 2 недель после инфаркта миокарда, с серьезными аритмиями или выраженной стенокардией), проводить замещение никотина следует с осторожностью, однако большинство данных свидетельствует о том, что такое замещение безопасно. Никотиновая жевательная резинка противопоказана лицам с синдромом височно-нижнечелюстного сустава, никотиновые пластыри противопоказаны лицам с сильным местным раздражением. Из-за соображений безопасности, недостаточной эффективности или из-за того и другого вместе, препараты для отказа от курения не рекомендуются в рутинном порядке людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения: При беременности

Курение не ежедневно или курение только нескольких сигарет в день

Подростки (< 18 лет)

Употребление бездымного табака

Электронные сигареты и отказ от курения Электронные сигареты являются еще одним средством доставки никотина, а некоторые из них могут доставлять никотин в мозг так же быстро, как и обычные сигареты. Некоторые врачи предполагают, что использование электронных сигарет при отказе от курения следует рассматривать как употребление другого типа никотинзамещающего продукта. Однако Национальная академия наук пришла к выводу, что недостаточно доказательств эффективности электронных сигарет в качестве устройств для прекращения курения (6). Еще одна проблема заключается в том, что, поскольку никотин, содержащийся в некоторых видах электронных сигарет, поступает в мозг так же быстро, как и никотин из обычных сигарет, пациенты могут оставаться с такой же степенью зависимости от электронных сигарет, хотя и с меньшей степенью вредного воздействия, чем от обычных сигарет. Двойное употребление (одновременное употребление обычных и электронных сигарет) также является распространенным явлением, и польза для здоровья от электронных сигарет в контексте двойного употребления не доказана. Напротив, никотин-заместительная терапия, одобренная Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, доказала свою эффективность, помогая желающим бросить курить, с несколькими дополнительными преимуществами: Немногочисленные и слабые побочные эффекты

Низкая вероятность возникновения зависимости

Отсутствие возможности злоупотребления среди молодежи или доказательств того, что молодежь перейдет на использование обычных табачных изделий Если в недавнем прошлом пациенты не достигли успеха, используя основанные на фактических данных методы отказа от курения, и намереваются попробовать электронные сигареты, врачи должны оказывать поддержку и поощрять их усилия, делая акцент на полное переключение с обычных сигарет на электронные сигареты.

Прекращение курения у детей Консультирование детей похоже на подход ко взрослым; однако препараты для отказа от курения не рекомендуются курильщикам младше 18 лет. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний – профилактика табакокурения среди молодежи). Дети должны быть защищены от потребления табака до 10-летнего возраста. Родителям следует рекомендовать воздерживаться от курения дома и сообщить своим детям, что они ожидают, что дети не будут курить. Следует избегать фильмов и молодежных видеоигр, которые пропагандируют курение. Для детей, которые курят, когнитивно-поведенческая терапия, которая включает в себя установление осведомленности о употреблении табака, подбор мотивации для отказа от курения, готовность бросить курить и предоставление стратегий для поддержания воздержания после отказа от курения, является эффективной в лечении никотиновой зависимости.