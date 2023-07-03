Синдром хронической усталости

Этиология СХУ неизвестна. Не установлены ни инфекционные, ни гормональные, ни иммунологические или психологические причины этого состояния. Доказано, что среди множества инфекционных агентов, предложенных в качестве возбудителей данного заболевания, ни вирус Эпштейна-Барр, ни болезнь Лайма, ни кандидоз, ни цитомегаловирус не являются причиной СХУ. Аллергические маркеры и иммуносупрессия также не выявлены. Лица с СХУ не подвержены повышенному риску развития оппортунистических инфекций.

Некоторые люди, которые оправились от COVID-19 стали носителями затяжного COVID с персистирующими симптомами. Некоторые из этих симптомов являются результатом повреждения органов при инфекции и/или лечении, а другие могут быть вызваны посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, у некоторых пациентов COVID-19 является триггером развития СХУ. Такая ассоциация активно изучается.

Были зарегистрированы различные незначительные иммунологические нарушения. Эти нарушения включают в себя низкие уровни IgG, аномальный IgG, снижение пролиферации лимфоцитов, низкий уровень гамма-интерферона в ответ на действие митогенов, низкую цитотоксическую активность естественных клеток-киллеров, циркулирующие в системном кровообращении аутоантитела и иммунные комплексы и многие другие иммунологические отклонения. Однако, ничего из предложенного не обеспечивает адекватной сенситивности и специфичности для определения СХУ. Они, однако, подчеркивают физиологическую законность существования СХУ.

У родственников пациентов с СХУ наблюдается повышенный риск развития синдрома, что предполагает наличие генетического компонента либо общей подверженности воздействию экопатогенных факторов. В недавно проведенных исследованиях выявлены некоторые генетические маркеры, с которыми может быть связана предрасположенность к СХУ. Ряд исследователей считают, что в конечном счете будет обнаружено, что этиология синдрома может быть многофакторной, включая генетическую предрасположенность, воздействие микробов, токсинов и других физических агентов и/или эмоциональных травм.