Обзор сексуальной жизни

Клиницисты давно признали мастурбацию нормальной сексуальной активностью на протяжении всей жизни (3 – 6).

Мастурбация является наиболее распространенным из всех видов сексуального поведения человека (7). Это также поведение, наблюдаемое у многих других видов, включая других приматов, сусликов и других грызунов (7). Около 97% мужчин и 80% женщин занимались мастурбацией, причем 33% женщин и 66% мужчин сообщили, что занимались мастурбацией хотя бы один раз за последние 4 недели (8).

Хотя мастурбация безвредна, чувство вины, вызванное неодобрением и пунитивными установками, которых все еще придерживаются некоторые люди, может причинять значительные страдания и ухудшать сексуальную жизнь. Мастурбация считается ненормальной только тогда, когда она подавляет партнерское поведение, совершается в общественных местах или является достаточно компульсивной, чтобы вызвать дискомфорт или дисфункцию на работе, в социальной или другой обстановке. Нет никаких отрицательных физиологических последствий мастурбации (3), но было отмечено, что чрезмерная мастурбация приводит к проблемам в отношениях, особенно у мужчин с очень частым использованием порнографии в качестве визуального стимула (4).

Люди часто продолжают мастурбировать с разной степенью интенсивности даже при здоровых сексуальных отношениях. У людей, занимающихся мастурбацией, может улучшаться самочувствие, повышаться фертильность, достигаться сексуальное удовлетворение без риска заболеваний (5, 6).