Расшатывание протеза

Гнездо протеза может стать рыхлым из-за

Морфологические изменения в культе (например, атрофия, изменение объема жидкости)

Механические проблемы с протезом

Механические проблемы могут быть вызваны выходом из строя подвески или нарушением соединения с культей или телом. Возможно, возникли неисправности всасывающего клапана или вакуумного насоса. Всасывающая или вакуумная уплотнительная манжета может иметь отверстие, позволяющее воздуху попадать внутрь, а протезу слегка соскальзывать. В случаях с верхними конечностями подвесная система или ремень могут быть растянуты или порваны.

Пациенты, как правило, получают инструкции от своего протезиста о том, как устранять проблемы, возникающие с принадлежащими им протезами. Если эти действия не решают проблему, пациентам следует обратиться к своему протезисту для ее оценки и устранения и, таким образом, предотвратить повреждение кожных покровов или потерю устойчивости и падения.

(См. также Обзор протезов конечностей).