Ортопедические компоненты

Протез конечности состоит из 4 основных частей:
Крепление
Подвес
Структурные компоненты
Косметическая облицовка
Взаимодействие между культей конечности и протезом
Протез прикрепляется к телу путем прямого контакта с кожей или с помощью чехла, изготовленного из различных тонких вязкоупругих прокладочных материалов, надетых на культю.
Чехол амортизатора в виде гелевой подушки надевается на культю, чтобы обеспечить защиту кожи, а также модулировать и более равномерно распределять давление. Для адаптации к неровным контурам культи (например, глубокие шрамы, острые кости, ожоги) может потребоваться индивидуальное моделирование поверхности соприкосновения протеза с культей. В идеале пользователи должны иметь 2 одинаковых чехла для каждого протеза, что позволяет сменять их ежедневно и помогает сохранять их упругость и форму и продлевает срок службы. Чехлы обычно рекомендуется заменять каждые 6 месяцев, а для очень активных пациентов – каждые 4 месяца.
Вместо или вместе с гелевым чехлом можно носить ортопедический носок. Носки делают из шерсти, нейлона или синтетических тканей, иногда со слоем геля между слоями ткани. Носки выпускаются различной толщины (в несколько слоев). Протезные носки используются для управления изменениями объема культи в течение дня в результате атрофии мышц, влияния погоды или повышенной активности. Когда пациент не может поддерживать комфортную, стабильную подгонку с помощью носков для регулировки объема, протезист будет производить коррекцию гильзы в соответствии с измерениями объема и изменениями формы мышц.
Интегрированная система подвески
Система интегрированной подвески, которая может быть частью взаемодействующего устройства в виде подушки, используется для надежного удержания протеза. Обычно используются следующие системы подвески:
Вакуум: электрический или механический вакуумный насос удаляет воздух из гильзы. Это наиболее эффективный способ фиксации протеза на культе, он также обеспечивает большую стабилизацию объема жидкости в культе.
Всасывание: когда культя помещается в гнездо, воздух вытесняется через односторонний клапан выталкивания в нижней части гнезда, в результате чего происходит всасывание, удерживающее протез на месте.
Чехол с замковым креплением: чехол амортизатора со встроенной осью подвески у основания, вставленный в замковый механизм, встроенный в нижнюю часть пластиковой гильзы. Кнопка разблокировки расцепляет замковое крепление для снятия протеза.
Анатомические: бугорки на концах костей, таких как в области коленного сустава, голеностопа или локтевого сустава, могут использоваться для фиксации гнезда на теле.
Ремни и хомуты: иногда протез крепится ремнем и/или хомутом, если крепление протеза при помощи всасывающего клапана или фиксатора затруднено или плохо переносится.
Составные элементы протезов конечностей
Протез состоит из
Гильзы (пластиковая емкость, в которой находится культя), которая является наиболее важным компонентом, поскольку она поддерживает тело и передает все возникающее во время ходьбы давление и силу на культю
Конечностей (например, рука, нога) и сочленений (например, запястного, локтевого, плечевого, голеностопного, коленного, бедренного)
Соединительных модулей которые соединяют придатки и сочленения с гильзой
Доступны более усовершенствованные модули. Управляемые микропроцессором голеностопные и коленные сочленения нижних конечностей могут обеспечить большую безопасность, стабильность, снижение затрат энергии и снижение нагрузки на проксимальные суставы и позвоночник. Миоэлектрические протезы верхних конечностей используют естественные электрические сигналы мышц человека. Чувствительные электроды, встроенные в гильзу протеза над активными мышцами, определяют мышечную активность и передают сигналы, которые управляют протезом кисти, запястья и/или локтя. Никаких других движений тела не требуется. Напротив, для протеза верхней конечности с приводом от тела необходимо полностью функционирующее плечо и рука, поскольку вокруг плеча и под подмышечной впадиной находится петля ремня. Ремешок соединяется с протезом руки или крючком посредством проводного кабеля. Движение противоположного плеча растягивает систему ремень/трос и тем самым открывает или закрывает кисть или крюк.
Покрытие и внешний вид протезов конечностей
Некоторые пациенты предпочитают, чтобы их протезы выглядели анатомически естественно. Это достигается путем нанесения мягкого вспененного материала, подобного по консистенции мышечной и подкожной клетчатке, поверх пластиковых и металлических компонентов и придания ему соответствующей формы. Этот материал способен уменьшать повреждение одежды и соответствовать по форме контралатеральной конечности пациента.
Искусственная кожа может быть нанесена на анатомическую форму в соответствии с тоном кожи пациента.
Некоторые ампутированные, особенно спортсмены во время соревнований, предпочитают снимать косметическую облицовку, оставляя только пластиковые и металлические компоненты протеза.