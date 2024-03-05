Ортопедические компоненты

Протез прикрепляется к телу путем прямого контакта с кожей или с помощью чехла, изготовленного из различных тонких вязкоупругих прокладочных материалов, надетых на культю.

Чехол амортизатора в виде гелевой подушки надевается на культю, чтобы обеспечить защиту кожи, а также модулировать и более равномерно распределять давление. Для адаптации к неровным контурам культи (например, глубокие шрамы, острые кости, ожоги) может потребоваться индивидуальное моделирование поверхности соприкосновения протеза с культей. В идеале пользователи должны иметь 2 одинаковых чехла для каждого протеза, что позволяет сменять их ежедневно и помогает сохранять их упругость и форму и продлевает срок службы. Чехлы обычно рекомендуется заменять каждые 6 месяцев, а для очень активных пациентов – каждые 4 месяца.

Вместо или вместе с гелевым чехлом можно носить ортопедический носок. Носки делают из шерсти, нейлона или синтетических тканей, иногда со слоем геля между слоями ткани. Носки выпускаются различной толщины (в несколько слоев). Протезные носки используются для управления изменениями объема культи в течение дня в результате атрофии мышц, влияния погоды или повышенной активности. Когда пациент не может поддерживать комфортную, стабильную подгонку с помощью носков для регулировки объема, протезист будет производить коррекцию гильзы в соответствии с измерениями объема и изменениями формы мышц.