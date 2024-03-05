Дополнительные функции протезов конечностей

Существует 5 основных типов протезов для замены верхних конечностей:

Пассивные протезы

Тяговые протезы

Миоэлектрические протезы с внешним питанием

Гибридные протезы

Протезы для определенных видов деятельности

Пассивные протезы помогают в балансе, стабилизации предметов (например, бумаги при письме) или культурно-оздоровительной/профессиональной деятельности. Они выглядят как естественные конечности, являются самыми легкими и дешевыми, однако они не обеспечивают активного сжимания рук.

Протезы с приводом от тела назначаются наиболее часто, поскольку они, как правило, дешевле, более долговечны и требуют меньшего обслуживания. Жгутно-кабельная система позволяет подвешивать протез и фиксировать движение лопатки и плеча для управления крюком, кистью или локтевым шарниром. Некоторые системы используют противоположную руку для запуска одной конкретной функции. Один конец ремня обхватывает противоположную руку в подмышечной впадине, а другой конец соединяется с кабелем, который управляет терминальным устройством (крючком, кистью или специальным устройством для выполнения определенной функции). Люди, занятые физическим трудом, обычно предпочитают этот тип протеза.

Миоэлектрические протезы с внешним питанием обеспечивают активное движение кисти и шарниров без необходимости движения лопатки, плеча или туловища. Датчики и другие входные сигналы определяют движение мышц культи или верхней части тела и управляют приводными механизмами, что обеспечивает большую силу захвата, чем в протезах с приводом от тела.

Гибридные протезы обычно назначаются при высоких ампутациях верхних конечностей. Они сочетают в себе специфические характеристики мощности тела и мощности миоэлектричества, например, локтевой шарнир с питанием от тела может сочетаться с кистью или терминальным устройством с внешним питанием.

Протезы для специфичных видов деятельности предназначены для участия в мероприятиях, которые в противном случае повредили бы культю пациента или обычный протез, или когда обычный протез не функционировал бы эффективно. Эти протезы часто включают в себя интерфейс со специальной конструкцией, гильзу, систему подвески и оконечное устройство. Оконечные устройства для специфичных видов деятельности могут позволить пациенту взять молоток и другие инструменты, клюшку для гольфа или бейсбольную биту или держать бейсбольную перчатку. Другие могут помочь в различных определённых видах деятельности (например, плавание, рыбалка). Эти устройства могут функционировать пассивно или могут контролироваться пациентом.