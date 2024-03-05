Возникновение отека культи

Даже после полного созревания культи через 18-24 месяца после ампутации отек все же может возникать. Наличие подходящей гильзы для протеза—лучший способ поддерживать постоянный размер и объем остаточной культи. Меры, которые можно предпринять в случае возникновения затруднений с надеванием протеза, включают в себя применение наружной компрессии с помощью

Эластичного бандажа

Эластичная компрессионная одежда

Вязкоупругого средства сопряжения, используемого при ношении протеза

Это также помогает следовать соответствующей программе питания и физических упражнений и выполнять физические упражнения и/или лечебную физкультуру для поддержания мышечной массы. Отек представляет собой гораздо меньшую проблему, когда процедура ампутации выполняется таким образом, чтобы сохранить некоторую способность функционирования пересеченной мышцы.

В жаркую и влажную погоду, может наблюдаться опухание и потливость культи, что приводит к затруднениям при надевании протеза. В таких случаях может помочь принятие душа или погружение культи в холодную воду на 3–5 минут, далее следует вытереть ее насухо непосредственно перед тем, как надеть протез. Спустя 5–15 минут после установки протеза, его следует снять и тут же вновь надеть. Эта стратегия помогает вставить культю в гильзу протеза надлежащим образом Если возможности погрузить культю в холодную воду нет, оберните ее эластичной повязкой или наденьте вязкоупругий чехол и поднимите конечность на 20 или более минут.

Хотя системы подвески протезов, которые удерживают протез на месте с помощью вакуума (созданного электрическим или механическим вакуумным насосом), могут вызывать отек, этого не происходит при условии, что гильза подходит оптимально.

(См. также Обзор протезов конечностей).