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Ультразвуковое исследование

Авторы:Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

На УЗИ генератор сигнала соединен с преобразователем. Пьезоэлектрические кристаллы в генераторе сигналов преобразуют электроэнергию в высокочастотные звуковые волны, которые направляются в ткани. Ткани рассеивают, отражают и поглощают звуковые волны различной степени. Звуковые волны, которые отражаются обратно (эхо), преобразуются в электрические сигналы. Компьютер анализирует сигналы и отображает изображения анатомических структур на экране.

Приборы для ультразвуковой эхографии портативные, общедоступные, относительно экономичные и безопасные. Рентгеновское облучение не используется.

Принципы УЗИ
Как проводить УЗИ: выбор датчика
Как проводить УЗИ: выбор датчика

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Как проводить УЗИ: пульт и механизмы управления
Как проводить УЗИ: пульт и механизмы управления

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Как проводить УЗИ: получение изображений
Как проводить УЗИ: получение изображений

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Как проводить УЗИ: выбор датчика
Как проводить УЗИ: выбор датчика

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Как проводить УЗИ: пульт и механизмы управления
Как проводить УЗИ: пульт и механизмы управления

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Как проводить УЗИ: получение изображений
Как проводить УЗИ: получение изображений

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

Использование УЗИ

При УЗИ можно определить поверхностные наросты и инородные тела (например, в щитовидной железе, молочных железах, конечностях, яичках и некоторых лимфатических узлах). Для более глубоких структур, другие ткани и плотности (например, кости, газ) могут интерферировать с изображениями.

Ультразвуковое исследование обычно используется для оценки следующего:

Ультрасонография "у постели больного" (также называемая "УЗИ на месте оказания медицинской помощи") все чаще используется в учреждениях неотложной помощи как для диагностики (например, определение степени обезвоживание, поиск причин гипотонии, инородных тел), так и для лечения (например, внутривенная канюляция, артроцентез).

Ультразвуковое исследование также может быть использовано для направления на забор биопсии и постановку внутривенных катетеров.

УЗИ иногда выполняется внутри с помощью небольшого датчика на кончике эндоскопа или сосудистого катетера.

Вариации УЗИ

Ультразвуковая информация может отображаться несколькими путями.

А-режим

А-режим является простейшим режимом: сигналы регистрируются в виде всплесков на графике. Вертикальная (Y) оси дисплея показывает амплитуды эхо-сигнала, а по горизонтальной (X) оси показана глубина или расстояния в организме пациента.

Этот тип ультразвуковой эхографии применяется для офтальмологического сканирования.

В-режим (серая шкала)

В-режим наиболее часто используется в диагностической визуализации; сигналы отображаются в виде 2-мерных анатомических изображений.

B-режим обычно используется для оценки развития плода и органов, включая печень, селезенку, почки, щитовидную железу, яички, молочные железы, матку, яичники и предстательную железу.

B-режим ультразвуковой эхографии достаточно скоростной, чтобы показать движения в реальном времени, такие как биение сердца или пульсирующие кровеносные сосуды. Визуализация в реальном времени обеспечивает анатомическую и функциональную информацию.

М-режим

М-режим используется для визуализации движущихся структур; сигналы, отраженные от движущихся структур, преобразуются в волны, которые отображаются непрерывно по всей вертикальной оси.

M-режим используется в основном для оценки сердцебиения плода и при визуализации сердца, в первую очередь, для оценки нарушения работы сердечного клапана.

Допплер

УЗИ Допплер используется для оценки кровотока. Он использует допплеровский эффект (изменение частоты звука при отражении от движущегося объекта). Движущиеся объекты – эритроциты в крови.

Направление и скорость кровотока можно определить путем анализа изменений в частоте звуковых волн

  • Если отраженная звуковая волна ниже по частоте, чем передаваемая звуковая волна, поток крови движется от преобразователя.

  • Если отраженная звуковая волна выше по частоте, чем передаваемая звуковая волна, кровоток движется в направлении преобразователя.

  • Величина изменения частоты пропорциональна скорости кровотока.

Изменения частоты отраженных звуковых волн преобразуются в изображения, показывающие направление кровотока и его скорость.

Также используется допплерография

  • Для оценки кровоснабжения опухоли и органов

  • Для оценки функции сердца (например, как при эхокардиографии)

  • Для обнаружения окклюзии и стеноза сосудов

  • Для обнаружения тромбов в кровеносных сосудах (например, при тромбозе глубоких вен)

  • Для обнаружения синовита в суставах

Спектральный допплерография отображает информацию о потоке крови в виде графика со скоростью по вертикальной оси и временем по горизонтальной оси. Конкретные скорости могут быть измерены, если может быть определен допплеровский угол (угол между направлением ультразвукового луча и направлением потока крови). Измерения скорости и появление спектральной допплеровской трассировки может указывать на серьезность сосудистых стенозов.

Дуплексная допплерография сочетает в себе графический дисплей спектральной ультразвуковой эхографии с визуализацией в B-режиме.

Цветная допплерография преобразует информацию допплеровского кровотока в цветное изображение с кровотоком в цвете; оно отображается на серой шкале анатомического ультразвукового изображения. Направление потока крови обозначается оттенком цвета (например, красным для кровотока к датчику, синий для кровотока от датчика). Средняя скорость кровотока указывается яркостью цвета (например, ярко-красный указывает на высокоскоростной поток к датчику; темно-синий указывает на низкую скорость потока от датчика).

Недостатки УЗИ

Качество изображения зависит от навыков оператора.

Получение четких изображений целевой структуры может быть технически сложно у пациентов с избыточным весом.

Ультразвуковую эхографию нельзя использовать для визуализации сквозь кость или газ, так что определенные изображения может быть трудно получить.

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