При УЗИ можно определить поверхностные наросты и инородные тела (например, в щитовидной железе, молочных железах, конечностях, яичках и некоторых лимфатических узлах). Для более глубоких структур, другие ткани и плотности (например, кости, газ) могут интерферировать с изображениями.

Ультразвуковое исследование обычно используется для оценки следующего:

Сердца (эхокардиография) : например, для обнаружения патологии клапанов и размеров камеры и оценки фракции выброса и деформации миокарда (см. Эхокардиография)

Желчного пузыря и желчевыводящих путей : например, для обнаружения камней в желчном пузыре и обструкции желчных путей (см. Методы визуализации желчного пузыря и желчевыводящих путей: УЗИ)

Мочеиспускательного канала: например, чтобы отличить кисты (обычно доброкачественные) от плотных масс (часто злокачественных) в почках или обнаружения обструкции, например, камней или других структурных аномалий в почках, мочеточниках или мочевом пузыре (см. Визуализационные методы исследования мочеполовой системы: ультрасонография.)

Женских половых органов : например, для обнаружения опухолей и воспаления в яичниках, фаллопиевых трубах или матке (см. Введение в гинекологические опухоли)

Беременности: например, чтобы оценить рост и развитие плода и для выявления аномалий плаценты (например, предлежащая плацента— см. Обследование пациенток акушерского профиля: ультрасонография).

Опорно-двигательного аппарата: Для оценки мышц, сухожилий и нервов.

УЗИ в акушерстве Изображение IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ультрасонография "у постели больного" (также называемая "УЗИ на месте оказания медицинской помощи") все чаще используется в учреждениях неотложной помощи как для диагностики (например, определение степени обезвоживание, поиск причин гипотонии, инородных тел), так и для лечения (например, внутривенная канюляция, артроцентез).

Ультразвуковое исследование также может быть использовано для направления на забор биопсии и постановку внутривенных катетеров.

УЗИ иногда выполняется внутри с помощью небольшого датчика на кончике эндоскопа или сосудистого катетера.