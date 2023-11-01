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Радионуклидное сканирование

Авторы:Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Радиоизотопное сканирование использует излучение, выделяемое радиоизотопами (так называемый ядерный распад) для получения изображений. Радиоизотоп это нестабильным изотоп, который становится более стабильной, высвобождая энергию в виде излучения. Это излучение включает гамма-фотоны или выброс частиц (например, позитронов, используемых в позитронно-эмиссионной томографии).

Излучение радиоизотопов можно использовать для создания изображения или для лечения некоторых заболеваний (например, заболевания щитовидной железы).

Радиоизотопы, как правило, технеций-99m, в сочетании с различными стабильными, метаболически активными соединениями, образуют радиофармацевтические препараты, которые локализуются в определенной анатомической или больной структуре (ткань-мишень). Прием радиофармацевтических препаратов пероральный или внутривенный. После того как радиоизотопы достигают ткани-мишени, изображения снимаются с помощью гамма-камеры. Гамма-лучи, выделяемые радиоизотопами, взаимодействуют с сцинтиллирующими кристаллами в камере, создавая фотоны света, которые преобразуются в электрические сигналы ФЭУ. Компьютер обобщает и анализирует сигналы и интегрирует их в 2-мерные изображения. Однако точно проанализировать можно только сигналы вблизи объектива камеры, таким образом, изображение ограничено толщиной тканей и диапазоном камеры.

Портативные гамма-камеры дают возможность выполнить радиоизотопное сканирование в постели больного.

Как правило, радионуклидное сканирование считается безопасным; оно использует относительно низкую дозу радиации и дает ценную информацию (например, оно позволяет клиницистам получить изображения всего скелета, когда они подозревают, метастазов рака в кости).

Использование радионуклидного сканирования

Соединение, помеченное радиоизотопами, зависит от ткани-мишени или показания

  • При визуализации скелета применяется технеций-99m в сочетании с дифосфонатом; он используется для проверки кости на метастазирование или инфекцию.

  • При выявлении воспаления лейкоциты метят изотопами и используют для выявления очагов воспаления.

  • Для локализации кровотечения в желудочно-кишечном тракте эритроциты были помечены, чтобы определить, вытекли ли они из кровеносных сосудов.

  • При визуализации печени, селезенки или костного мозга метят серный коллоид.

  • При визуализации желчевыводящих путей метят производные иминодиуксусной кислоты и используют для проверки обструкции желчевыводящих путей, желчеистечения и заболеваний желчного пузыря.

Радиоизотопное сканирование также используется для передачи изображения щитовидной железы и цереброваскулярной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой систем. Например, в визуализации перфузии миокарда сердечная ткань принимает радиоизотопы (например, таллий) пропорционально перфузии. Этот способ можно объединить со стресс-тестированием.

Радиоизотопное сканирование также применяется для оценки опухолей.

Варианты радионуклидного сканирования

Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ)

В ОФЭКТ применяется гамма-камера, которая вращается вокруг пациента. Полученные в результате серии изображений реконструируются на компьютере в 2-мерные томографические срезы аналогично тем, какие производятся в обычной КТ. Двухмерные изображения используются для томографической реконструкции для получения трехмерного изображения.

Недостатки радионуклидного сканирования

Облучение зависит от радиоизотопов и использованной дозы. Эффективные дозы, как правило, находятся в диапазоне от 1,5 до 17 мЗв, как показано в следующем примере (см. Американский колледж радиологии (ACR): "Доза облучения взрослых при проведении распространенных визуализационных обследований"):

  • Для сканирования легких: около 2 мЗв

  • Для сканирования костей и гепатобилиарной системы: от 3 до 6 мЗв

  • Для сканирования сердца с контрастным веществом Technetium (99mTc) sestamibi: около 9-12 мЗб

Реакции на радиоизотопы наблюдаются редко.

Область, которую можно отображать, ограничена, поскольку можно точно локализовать только сигналы возле объектива гамма-камеры. Деталировка изображения также может быть ограничена.

Часто выполнение визуализации следует откладывать на несколько часов, чтобы дать радиоизотопам время достичь ткани-мишени.

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