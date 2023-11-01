Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), тип радиоизотопного сканирования, использует соединения, содержащие радиоизотопы, которые распадаются, высвобождая позитрон (положительно заряженное антивещество, эквивалентное электрону). Выпущенный позитрон объединяется с электроном и производит 2 фотона, дорожки которых отстоят на 180° друг от друга. Кольцеобразные системы датчиков, окружающие источник излучения позитронов одновременно обнаруживают эти два фотона, чтобы локализовать источник и генерировать цветное томографическое изображение участка. Поскольку ПЭТ включает излучающие позитроны радиоизотопы в метаболически активные составы, она может предоставить информацию о функции ткани. Стандартизированный уровень накопления (СУН) указывает на метаболическую активность новообразования. Как правило, интенсивность цвета увеличена при более высоком СУН.

Наиболее часто используемое соединение в клинической ПЭТ

Меченая фтор-18 [18F] дезоксиглюкоза (ФДГ)

ФДГ является аналогом глюкозы, и ее прием пропорционален метаболической норме глюкозы. Относительная норма метаболической глюкозы пациента (СУН), рассчитывается таким образом: количество ФДГ, полученной от введенной дозы, делится на вес тела пациента.

Использование ПЭТ ПЭТ имеет несколько клинических показаний Рак (например, стадирование и оценка конкретных видов рака и оценка объективного ответа на лечение), которые составляют около 80% использования ПЭТ

Сердечная функция (например, оценка жизнеспособности миокарда, выявление гибернирующего миокарда)

Неврологические функции (например, оценка деменции и эпилептических припадков) Практическое исследование ПЭТ по прежнему будут исследоваться.

Вариации ПЭТ ФДГ-ПЭТ-КТ Изображение Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD. ПЭТ-КТ Функциональная информация, предоставленная ПЭТ, накладывается на анатомическую информацию, предоставленную КТ.