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Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)

Авторы:Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), тип радиоизотопного сканирования, использует соединения, содержащие радиоизотопы, которые распадаются, высвобождая позитрон (положительно заряженное антивещество, эквивалентное электрону). Выпущенный позитрон объединяется с электроном и производит 2 фотона, дорожки которых отстоят на 180° друг от друга. Кольцеобразные системы датчиков, окружающие источник излучения позитронов одновременно обнаруживают эти два фотона, чтобы локализовать источник и генерировать цветное томографическое изображение участка. Поскольку ПЭТ включает излучающие позитроны радиоизотопы в метаболически активные составы, она может предоставить информацию о функции ткани. Стандартизированный уровень накопления (СУН) указывает на метаболическую активность новообразования. Как правило, интенсивность цвета увеличена при более высоком СУН.

Наиболее часто используемое соединение в клинической ПЭТ

  • Меченая фтор-18 [18F] дезоксиглюкоза (ФДГ)

ФДГ является аналогом глюкозы, и ее прием пропорционален метаболической норме глюкозы. Относительная норма метаболической глюкозы пациента (СУН), рассчитывается таким образом: количество ФДГ, полученной от введенной дозы, делится на вес тела пациента.

Использование ПЭТ

ПЭТ имеет несколько клинических показаний

  • Рак (например, стадирование и оценка конкретных видов рака и оценка объективного ответа на лечение), которые составляют около 80% использования ПЭТ

  • Сердечная функция (например, оценка жизнеспособности миокарда, выявление гибернирующего миокарда)

  • Неврологические функции (например, оценка деменции и эпилептических припадков)

Практическое исследование ПЭТ по прежнему будут исследоваться.

Вариации ПЭТ

ПЭТ-КТ

Функциональная информация, предоставленная ПЭТ, накладывается на анатомическую информацию, предоставленную КТ.

Недостатки ПЭТ

Типичная эффективная доза облучения во время ПЭТ составляет около 7 мЗв. Эффективная доза облучения с ПЭТ составляет 5-18 мЗв.

Производство ФДГ требует циклотрона. ФДГ имеет короткий период полураспада (110 минут); таким образом, поставка от производителя и завершение сканирования должны происходить очень быстро. В результате расходы, неудобства и непрактичность значительно ограничивают доступность ПЭТ.

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