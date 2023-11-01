Обычная рентгенография включает использование рентгеновских лучей; термин «простые рентгеновские лучи» применяется иногда, чтобы различать рентгеновские лучи, используемые отдельно, от рентгеновских лучей в сочетании с другими методами (например, КT).
При обычной рентгенографии рентгеновские лучи генерируются и проходят сквозь тело пациента на кусок пленки или на детектор излучения, производя изображение. Различные мягкие ткани аттенуируют рентгеновские фотоны по-разному, в зависимости от плотности ткани; чем ткань плотнее, тем белее (более рентгеноконтрастнее) изображение. Диапазон плотностей – от наиболее до наименее плотной, от металла (белый или рентгеноконтрастный), коркового слоя кости (менее белый), мышц и жидкостей (серый), жира (темно-серый) и воздуха или газа (черный или рентгенопрозрачный).
Использование обычной рентгенографи
Рентгенография является наиболее доступным методом визуализации. Как правило, это первый метод визуализации, назначаемый для оценки состояния конечностей, груди, а иногда и позвоночника и брюшной полости. Эти отделы содержат жизненно важные структуры с плотностью, отличающейся от окружающих тканей. Например, рентгенография является исследованием первой линии для обнаружения:
переломов: белая кость хорошо видна, потому что она находится рядом с серыми мягкими тканями.
пневмонии: хорошо виден воспалительный экссудат, заполняющий легкие, потому что он контрастирует с соседними более рентгенопрозрачными пространствами, заполненными воздухом.
непроходимости кишечника: расширенные, заполненные воздухом петли кишечника хорошо видны в окружающих мягких тканях.
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
Вариации обычной рентгенографии
Контрастность исследований
При сходной плотности окружающих тканей рентгеноконтрастное вещество часто добавляют в одну ткань или структуру, чтобы отличать ее от окружающей среды. Структуры, обычно требующие применения контрастного средства, – кровеносные сосуды (для ангиографии) и просвет ЖКТ, желчных и мочеполовых путей. Газ можно применять для раздувания нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, чтобы делать его видимым.
Другие способы диагностической визуализации (например, КТ, МРТ) в значительной степени заменили исследования с использованием контрастных средств, потому что их томографические изображения обеспечивают лучшую анатомическую локализацию аномалии. Эндоскопические процедуры в значительной степени заменили исследования пищевода, желудка и верхней желудочно-кишечного тракта с применением бариевого контрастного вещества.
Рентгеноскопия
Непрерывный пучок рентгеновских лучей применяется для получения изображений движущихся структур или объектов в реальном времени. Рентгеноскопия является наиболее часто используется
С применением рентгеноконтрастных веществ (например, при исследовании процесса глотания или канюляции коронарной артерии)
Во время медицинских процедур, регулирующих размещение сердечного электрода, катетера или иглы, (например, в электрофизиологических исследованиях или чрескожных коронарных вмешательствах)
Рентгеноскопия также может быть использована в режиме реального времени для обнаружения движений диафрагмы и костей и суставов (например, для оценки стабильности опорно-двигательного аппарата при травме).
Недостатки обычной рентгенографии
Диагностическая точность во многих ситуациях ограничена. Другие исследования с применением визуализации могут иметь преимущества, такие как большая детализация, или быть безопаснее, или быстрее.
Рентгеноконтрастные кишечные средства, такие как барий и гастрографин (пероральный контрастный агент на основе йода), обладают определенными недостатками (см. Недостатки КТ), а применение внутривенных контрастных средств вызывает риски.
При флюороскопии могут использоваться высокие дозы облучения (см. Риски медицинского облучения).