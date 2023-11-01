Обычная рентгенография

При сходной плотности окружающих тканей рентгеноконтрастное вещество часто добавляют в одну ткань или структуру, чтобы отличать ее от окружающей среды. Структуры, обычно требующие применения контрастного средства, – кровеносные сосуды (для ангиографии) и просвет ЖКТ, желчных и мочеполовых путей. Газ можно применять для раздувания нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, чтобы делать его видимым.

Другие способы диагностической визуализации (например, КТ, МРТ) в значительной степени заменили исследования с использованием контрастных средств, потому что их томографические изображения обеспечивают лучшую анатомическую локализацию аномалии. Эндоскопические процедуры в значительной степени заменили исследования пищевода, желудка и верхней желудочно-кишечного тракта с применением бариевого контрастного вещества.