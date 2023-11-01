Маммограммы являются рентгенографическими исследованиями груди, которые обычно включают более чем 2 изображения каждой груди, сделанные под разными углами. Грудь сжимается пластиковыми лопастями для оптимизации визуализации тканей молочной железы и патологических изменений.
Скрининговая маммография используется для диагностики рака молочной железы у бессимптомных женщин (см. Рак молочной железы, Обследование).
Диагностическая маммография используется для диагностики заболеваний молочной железы у женщин, имеющих
Симптоматику молочных желез
Пальпаторно обнаруживаемые опухоли молочной железы
Патологические результаты при скрининговой маммографии служат поводом для проведения дальнейших исследований
Диагностическая маммография может включать в себя стандартные и специализированные виды.
Как правило, при маммографии молочная железа получает облучение до 0,21 мЗв. Эта доза является относительно низкой по сравнению с другими исследованиями визуализации, использующими излучение (см. таблицу Типичные дозы облучения). Тем не менее, облучение вызывает беспокойство, потому что при проведении маммографии ткань молочной железы чувствительна к облучению (см. Риски медицинского облучения). Маммография иногда рекомендуется только для женщин > 40 лет отчасти потому, что ткани молочной железы у пожилых женщин менее чувствительны к неблагоприятным последствиям облучения. для минимизации радиационного воздействия используются специализированные маммографические блоки и цифровые методы визуализации.
Вариации маммографии
Томосинтез, трехмерный метод, может быть использован в маммографии. При томосинтезе источник рентгеновского излучения движется по дуге смещения, обеспечивая тонкие томографических слои, которые реконструируются в трехмерные изображения. Эта методика минимизирует влияние перекрывающихся структур в молочной железе. Таким образом, патологические изменения могут быть лучше отделены от фона. В результате, потребность в повторных маммографиях может быть уменьшена, а врачи могут быть в состоянии обнаружить раковые опухоли более точно, особенно у пациентов с плотной молочной железой.
Общая доза облучения, используемая в трехмерной маммографии (1,0 мЗв), выше, чем используемая в обычной маммографии (0,5 мЗв), хотя она является относительно низкой по сравнению с некоторыми другими исследованиями с визуализацией.