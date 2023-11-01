Маммограммы являются рентгенографическими исследованиями груди, которые обычно включают более чем 2 изображения каждой груди, сделанные под разными углами. Грудь сжимается пластиковыми лопастями для оптимизации визуализации тканей молочной железы и патологических изменений.

Скрининговая маммография используется для диагностики рака молочной железы у бессимптомных женщин (см. Рак молочной железы, Обследование).

Диагностическая маммография используется для диагностики заболеваний молочной железы у женщин, имеющих

Симптоматику молочных желез

Пальпаторно обнаруживаемые опухоли молочной железы

Патологические результаты при скрининговой маммографии служат поводом для проведения дальнейших исследований

Диагностическая маммография может включать в себя стандартные и специализированные виды.

Как правило, при маммографии молочная железа получает облучение до 0,21 мЗв. Эта доза является относительно низкой по сравнению с другими исследованиями визуализации, использующими излучение (см. таблицу Типичные дозы облучения). Тем не менее, облучение вызывает беспокойство, потому что при проведении маммографии ткань молочной железы чувствительна к облучению (см. Риски медицинского облучения). Маммография иногда рекомендуется только для женщин > 40 лет отчасти потому, что ткани молочной железы у пожилых женщин менее чувствительны к неблагоприятным последствиям облучения. для минимизации радиационного воздействия используются специализированные маммографические блоки и цифровые методы визуализации.