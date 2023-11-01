Ангиографию, чтобы отличить ее от КТ-ангиографии (КTA) и магнитно-резонансной ангиографии (МРА), иногда называют обычной ангиографией. Ангиография представляет детальные изображения кровеносных сосудов, обычно сердца, легких, головного мозга и ног. Ангиография может обеспечить неподвижные или движущиеся изображения (так называемая ангиокинематография).

Контрастное средство вводится внутривенно через катетер, вставленный в кровеносный сосуд, который соединен с исследуемым кровеносным сосудом. Можно применить местную анестезию или седативный препарат. Если катетер вставлен в артерию, место введения следует надежно прижимать для снижения риска кровотечения в месте прокола в течение 10–20 минут после того, как все инструменты будут удалены.

Несмотря на инвазивность, ангиография относительно безопасна.

Использование ангиографии Чаще выполняется СТА и МРА, а не обычная ангиография. Тем не менее, обычная ангиография является общепринятым стандартным методом для оценки поражения сосудов (например, стеноз, закупорка, артериовенозные или другие сосудистые мальформации, аневризмы, расслоения стенок, васкулит). Как правило обычная ангиография выполняется перед назначением терапевтических ангиографических процедур, таких как ангиопластика, стентирование сосудов и эмболизация опухолей и сосудистых мальформаций. Повсеместное использование обычной ангиографии включают в себя следующее: Коронароангиографию обычно проводят перед чрескожным или хирургическим вмешательством, затрагивающим коронарную артерию или сердечные клапаны. Она обычно выполняется вместе с катетеризацией сердца.

Церебральная ангиография может быть показана после инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА) – например, если рассматриваются стентирование или каротидная эндартерэктомия.

Ангиография подвздошных и бедренных сосудов может быть назначена до вмешательства по лечению заболеваний периферических артерий.

Аортография иногда выполняется, чтобы поставить диагноз и дать анатомические детали аневризмы аорты, аортального рассечения и аортальной регургитации.

Ангиографию глазных артерий можно делать с помощью флуоресцирующего красителя. Обычная легочная ангиография использовалась в качестве общепринятого стандартного метода при диагностике легочной эмболии. В настоящее время она в значительной степени была заменена КТ-ангиографией легких (КТАЛ), которая является менее инвазивной.

Разновидности ангиографии Цифровая субтракционная ангиография Изображения кровеносного сосуда делаются до и после введения контрастного вещества; затем компьютер вычитает изображение, полученное до введения, из изображения, полученного после введения контрастного вещества. Изображения посторонних структур, таким образом, устраняются, отделяя непрозрачные благодаря контрастному веществу изображения просветов сосудов. Цифровая субтракционная ангиография Изображение Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.