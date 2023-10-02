Распоряжения об отказе от реанимации и портативные распоряжения об искусственном поддержании жизни

Распоряжение "не реанимировать" (НР), внесенное врачом в медицинскую карту пациента, информирует медицинский персонал о том, что сердечнолегочная реанимация (СЛР) не должна проводиться в случае остановки сердца. Этот порядок оказался полезен при предотвращении ненужных и нежелательных инвазивных видов лечения в конце жизни.

В рамках планирования ухода за тяжелобольными пациентами, врачи обсуждают с пациентами возможность остановки сердца в связи с их непосредственным состоянием здоровья, описывают процедуры СЛР и, возможно, ее результаты и спрашивают у пациентов о предпочтительном виде лечения. Если пациент не в состоянии принять решение о СЛР, попечитель может принять решение, основанное на ранее высказанных предпочтениях пациента или, если таковые предпочтения неизвестны, в соответствии с интересами пациента.

Завещания на случай смерти и долгосрочные доверенности на оказание медицинской помощи, как правило, не используются в чрезвычайных ситуациях и, таким образом, могут быть неэффективными. Кроме того, сотрудники скорой помощи почти всегда должны инициировать искусственное жизнеобеспечение для пациента, за исключением случаев, когда действующее медицинское распоряжение НР или портативное медицинское распоряжение о проведении искусственного поддержания жизненных функций (часто называемая формой POLST) находится в истории болезни пациента и представлено реанимационной бригаде. Во всех штатах существуют специальные протоколы НР или программы портативных медицинских распоряжений для пациентов, которые находятся в домашних условиях или в любом негоспитальном учреждении. Протоколы ЗРП обычно требуют подписания врачом и пациентом (или заместителем пациента) внебольничного приказа о ЗРП и использования специального идентификатора (например, браслета или ярко окрашенного бланка), которые пациенты носят или располагают рядом с собой. Если персонал бригады неотложной медицинской помощи при вызове в экстренном случае увидит нетронутый идентификатор, определяющий распоряжение о запрете реанимации (DNR), то он обеспечит только комфортный уход и не будет пытаться проводить реанимацию.