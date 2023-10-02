Распоряжения об отказе от реанимации и портативные распоряжения об искусственном поддержании жизни

Распоряжение "не реанимировать" (НР), внесенное врачом в медицинскую карту пациента, информирует медицинский персонал о том, что сердечнолегочная реанимация (СЛР) не должна проводиться в случае остановки сердца. Этот порядок оказался полезен при предотвращении ненужных и нежелательных инвазивных видов лечения в конце жизни.
В рамках планирования ухода за тяжелобольными пациентами, врачи обсуждают с пациентами возможность остановки сердца в связи с их непосредственным состоянием здоровья, описывают процедуры СЛР и, возможно, ее результаты и спрашивают у пациентов о предпочтительном виде лечения. Если пациент не в состоянии принять решение о СЛР, попечитель может принять решение, основанное на ранее высказанных предпочтениях пациента или, если таковые предпочтения неизвестны, в соответствии с интересами пациента.
Завещания на случай смерти и долгосрочные доверенности на оказание медицинской помощи, как правило, не используются в чрезвычайных ситуациях и, таким образом, могут быть неэффективными. Кроме того, сотрудники скорой помощи почти всегда должны инициировать искусственное жизнеобеспечение для пациента, за исключением случаев, когда действующее медицинское распоряжение НР или портативное медицинское распоряжение о проведении искусственного поддержания жизненных функций (часто называемая формой POLST) находится в истории болезни пациента и представлено реанимационной бригаде. Во всех штатах существуют специальные протоколы НР или программы портативных медицинских распоряжений для пациентов, которые находятся в домашних условиях или в любом негоспитальном учреждении. Протоколы ЗРП обычно требуют подписания врачом и пациентом (или заместителем пациента) внебольничного приказа о ЗРП и использования специального идентификатора (например, браслета или ярко окрашенного бланка), которые пациенты носят или располагают рядом с собой. Если персонал бригады неотложной медицинской помощи при вызове в экстренном случае увидит нетронутый идентификатор, определяющий распоряжение о запрете реанимации (DNR), то он обеспечит только комфортный уход и не будет пытаться проводить реанимацию.
Портативные распоряжения об искусственном поддержании жизни
В портативных медицинских распоряжениях изложены пожелания по оказанию медицинской помощи лицам, находящимся на поздних стадиях заболевания. В США на государственном уровне осуществляются программы портативных медицинских распоряжений, которые обычно называются Распоряжения поставщика об искусственном поддержании жизни (англ. Provider Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST). Другие названия этой программы – «Медицинские распоряжения об искусственном поддержании жизни» (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment, MOLST), «Клинические распоряжения для поддерживающего жизнь лечения» (Clinical Orders for Life-Sustaining Treatment (COLST), «Распоряжения врача об объеме медицинской помощи» (Physician Orders for Scope of Treatment (POST) и «Медицинские распоряжения об объеме медицинской помощи» (Medical Orders for Scope of Treatment (MOST), а также «Переносные распоряжения врача, направленные на предпочтения пациента» (Transportable Physician Orders for Patient Preferences (TPOPP). Программы следуют общей парадигме, но обладают несколькими различными формами и политикой. Наиболее распространенным критерием для квалификации поздней стадии заболевания в этих программах является факт, что врач бы не испытал удивления при известии, что пациент должен был умереть в течение следующего года или двух.
В каждом штате процесс инициируется медицинскими работниками путем обсуждения с пациентом или его представителями текущего состояния больного и целей оказания медицинской помощи. В результате составляется ряд медицинских распоряжений, которые пациент носит с собой при обращении во все медицинские учреждения, и которые касаются СЛР, а также общих целей лечения (например, только симптоматическая терапия, лечение с целью полного выздоровления или ограниченное лечение, среднее между первыми двумя вариантами лечения) и обычно других решений об оказании медицинской помощи в критических ситуациях, таких как применение искусственного питания и гидратации. Эти программы могут помочь врачам лучше выполнять пожелания своих пациентов относительно целей лечения и обеспечить преемственность между учреждениями здравоохранения.
POLST или похожие программы существуют в каждом штате, при этом национальная программа POLST обеспечивает информационную координацию на сайте www.polst.org.