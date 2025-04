Распоряжения об отказе от реанимации и портативные распоряжения об искусственном поддержании жизни

В портативных медицинских распоряжениях изложены пожелания по оказанию медицинской помощи лицам, находящимся на поздних стадиях заболевания. В США на государственном уровне осуществляются программы портативных медицинских распоряжений, которые обычно называются Распоряжения поставщика об искусственном поддержании жизни (англ. Provider Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST). Другие названия этой программы – «Медицинские распоряжения об искусственном поддержании жизни» (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment, MOLST), «Клинические распоряжения для поддерживающего жизнь лечения» (Clinical Orders for Life-Sustaining Treatment (COLST), «Распоряжения врача об объеме медицинской помощи» (Physician Orders for Scope of Treatment (POST) и «Медицинские распоряжения об объеме медицинской помощи» (Medical Orders for Scope of Treatment (MOST), а также «Переносные распоряжения врача, направленные на предпочтения пациента» (Transportable Physician Orders for Patient Preferences (TPOPP). Программы следуют общей парадигме, но обладают несколькими различными формами и политикой. Наиболее распространенным критерием для квалификации поздней стадии заболевания в этих программах является факт, что врач бы не испытал удивления при известии, что пациент должен был умереть в течение следующего года или двух.

В каждом штате процесс инициируется медицинскими работниками путем обсуждения с пациентом или его представителями текущего состояния больного и целей оказания медицинской помощи. В результате составляется ряд медицинских распоряжений, которые пациент носит с собой при обращении во все медицинские учреждения, и которые касаются СЛР, а также общих целей лечения (например, только симптоматическая терапия, лечение с целью полного выздоровления или ограниченное лечение, среднее между первыми двумя вариантами лечения) и обычно других решений об оказании медицинской помощи в критических ситуациях, таких как применение искусственного питания и гидратации. Эти программы могут помочь врачам лучше выполнять пожелания своих пациентов относительно целей лечения и обеспечить преемственность между учреждениями здравоохранения.

POLST или похожие программы существуют в каждом штате, при этом национальная программа POLST обеспечивает информационную координацию на сайте www.polst.org.