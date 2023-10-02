Предварительные указания

В долгосрочной доверенности на оказание медицинской помощи, одно лицо (главное) назначает другое лицо (обычно называемое агентом, но также доверенным лицом, представителем по вопросам медицинского обслуживания или замещающим лицом, в зависимости от штата) для принятия решений касательно медицинской помощи и исключительно медицинской помощи. В большинстве штатов эти документы обладают силой закона, когда представляемое лицо теряет способность принимать медицинские решения. В некоторых штатах признаются бессрочные доверенности немедленного действия, касающиеся оказания медицинской помощи, что теоретически означает, что агент может принимать решения об оказании медицинской помощи немедленно; но на практике представляемое лицо может давать распоряжения и отменять все действия агента до тех пор, пока представляемое лицо сохраняет способность принимать решения, касающиеся оказания медицинской помощи. Таким образом, разница незначительна. Как и завещание на случай смерти, долгосрочная доверенность на оказание медицинской помощи может называться в разных штатах по-разному.

Люди, у которых есть и завещание на случай смерти, и долгосрочная доверенность на оказание медицинской помощи, должны предусмотреть, какому документу необходимо следовать, если документы будут конфликтовать друг с другом. Обычно эти два документа объединяют в доверенность или предварительное распоряжение. Самое сильное достоинство долгосрочной доверенности на оказание медицинской помощи заключается в том, что она позволяет доверенному лицу принимать решения и делать выбор "здесь и сейчас", а не просто давать распоряжения относительно медицинских обстоятельств, которые гипотетически могут произойти в будущем, таких, которые не упоминались в прижизненном волеизъявлении. Агент обычно имеет те же полномочия, которые имело бы представляемое лицо, если бы оно не было неспособным ознакомиться с фактической информацией о состоянии здоровья и прогнозе, обсудить альтернативные варианты лечения и принять решение о лечении травмы или заболевания. В большинстве штатов медицинское учреждение, обеспечивающее лечение пациента, не может выступать в роли представителя по вопросам оказания медицинской помощи. Долгосрочная доверенность на оказание медицинской помощи может включать в себя положения завещания на случай смерти или любые иные конкретные инструкции, но предпочтительно, чтобы они были лишь руководством для агента, а не обязательными инструкциями.

Долгосрочная доверенность на оказание медицинской помощи обычно называет заместителя или преемника в случае, если лицо, указанное первым, не в состоянии или не желает выступать в качестве агента. Но существует два других менее предпочтительных способа назначения агентов. Могут быть названы имена двух или более людей, способных выступать в этой роли совместно или самостоятельно (отдельно), хотя зависимость от нескольких параллельных агентов может быть проблематична. Совместная доверенность требует согласия и совместного действия всех агентов. В этом соглашении любые разногласия могут завести ситуацию в тупик, пока она не будет разрешена самими агентами или в судебном порядке. Солидарная доверенность может быть более функциональной, поскольку она позволяет любому упомянутому агенту действовать в одиночку. Тем не менее агенты в этом варианте также могут расходиться во мнениях, а в случаях проявления непримиримости во мнениях, возможно, потребуется судебное вмешательство.

Использование долгосрочной доверенности на медицинскую помощь имеет важное значение для взрослых вне зависимости от возраста из-за возможности медицинского агента действовать в периоды временной клинической недееспособности, а также во время более вероятной постоянной недееспособности в конце жизни. Она особенно важна для неженатых пар, друзей или других лиц, которые считаются юридически не связанными и желают предоставить друг другу юридические полномочия принимать медицинские решения и обеспечить право посещения и доступа к медицинской информации. Это происходит потому, что по умолчанию законы о лицах, принимающих решения вместо пациента, во многих штатах не предоставляют таким лицам право принимать решения.