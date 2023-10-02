Конфиденциальность и Закон об отчетности и безопасности медицинского страхования (HIPAA)

Поставщики медицинских услуг должны принимать разумные меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной во время общения с пациентом, с учетом предпочтений пациента. Например, обмен мнениями на медицинские темы между врачом и пациентом должны проходить преимущественно в частном порядке, или пациент может предпочесть прием врача в его кабинете, а не дома. Тем не менее, если пациент не возражает, врачи могут делиться ОИСЗ с ближайшими родственниками пациента или тем, кто, как известно, является близким личным другом, если информация связана с вовлечением этого человека в уход за пациентом или оплаты за него, при этом информация ограничивается тем, что необходимо для вовлечения этого человека. От медицинских работников требуется профессиональное суждение.

К уполномоченному личному представителю пациента следует относиться так же, как к пациенту в отношении доступа к информации и участия в принятии решений. Таким образом, доверенное лицо имеет такой же доступ к информации, а также может пользоваться теми же правами в отношении конфиденциальности информации. Тем не менее практикующие врачи могут ограничивать информацию или доступ к ней, если имеются обоснованные беспокойства относительно насилия в семье, жестокого обращения или пренебрежения со стороны представителя.

Некоторая информация не может оставаться конфиденциальной. От лиц, оказывающих профессиональный медицинский уход, иногда требуют по государственному или местному закону раскрывать определенную информацию, как правило потому, что состояние больного может представлять опасность для других людей. Закон HIPAA разрешает разглашение ОИСЗ (охраняемой информации о состоянии здоровья) органам здравоохранения, которые юридически уполномочены получать такую информацию с целью предотвращения или контроля заболеваний, травм или инвалидности (1). (См. также Министерство здравоохранения и социального обеспечения США: "Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA) для профессионалов здравоохранения": "Раскрытие информации в связи с деятельностью в области общественного здравоохранения"). Так, например, данные о наличии некоторых инфекционных заболеваний (например, COVID-19, ВИЧ, сифилис, туберкулез) должны быть доведены до сведения государственных или местных органов здравоохранения. При наличии признаков жестокого обращения или пренебрежения к детям и, во многих штатах, ко взрослым или пожилым людям обычно должны быть информированы службы защиты детей. О состояниях, которые могут серьезно повредить способности пациента водить автомобиль, таких как деменция или недавние припадки, в некоторых штатах следует сообщать в Управление автомобильного транспорта.