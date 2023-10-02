Согласие пациента является необходимым условием для любого медицинского вмешательства. Тем не менее часто выражение согласия не требуется. Обычно предполагается согласие на оказание неотложной помощи, что называет доктриной презумпции согласия. При плановом вмешательстве или если оно вряд ли может причинить вред (например, плановое кровопускание, установка внутривенного катетера), обстоятельства, как правило, подразумевают получение согласия. Например, протягивая свою руку, пациенты, как предполагается, обозначают согласие на получение определенных плановых процедур. Для проведения более инвазивных и рискованных вмешательств всегда требуется информированное согласие.

Чтобы дать информированное согласие, пациенты должны обладать правоспособностью и клинической дееспособностью. Лица, оказывающие профессиональную медицинскую помощь, получающие информированное согласие, должны обладать квалификацией, чтобы объяснить риски и преимущества вмешательства и ответить на соответствующие вопросы. Закон требует, чтобы медицинские работники принимали разумные меры, чтобы адекватно общаться с пациентами, не говорящими по-английски или имеющими иные проблемы с коммуникацией (1).

Авторитетные специалисты в вопросах этики и законодательства в целом согласны, что медицинские работники обязаны обеспечить как минимум понимание больными:

Своего текущего состояния здоровья, в том числе его вероятное течение, если не проводить лечения

Потенциально полезных процедур, включая описание и объяснение потенциального вреда, преимуществ и отягощающих факторов

Что, как правило, профессиональное мнение медицинского работника является самой лучшей альтернативой

Неопределенности, связанной с каждым из этих элементов

Лица, оказывающие профессиональную медицинскую помощь, должны иметь четкое представление о перспективах выздоровления вследствие лечения и, если лечение прошло успешно, то какая будет жизнь после этого. Как правило, эти обсуждения записываются в историю болезни, а документ, описывающий обсуждение, подписывается пациентом.

Все чаще медицинские работники дополняют обсуждения информированного согласия средствами поддержки принятия решений (PDA, например, учебная литература с рисунками, фотографиями и диаграммами, дерево решений, видео, интерактивные программы на базе веб-сайтов, такие как последовательные вопросы с обратной связью). PDA могут даже включать структурированное персональное обучение. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что использование PDA повышает осведомленность пациентов о вариантах лечения и их потенциальном вреде и пользе (2). Пациенты, использующие PDA, также испытывают меньше противоречий по поводу принятия решений и оценивают себя как менее пассивных и неопределившихся.

Пациенты также имеют право отказаться от лечения. Хотя лица, оказывающие профессиональную медицинскую помощь, согласно этическим принципам обязаны предоставлять достаточную информацию и поощрять принятие решений в интересах пациента, пациенты имеют право на отказ от лечения. Отказ пациента от лечения не считается попыткой самоубийства или само по себе не свидетельствует об уменьшенной дееспособности, равно как и согласие медицинского работника с отказом пациента юридически не считается самоубийством с помощью врача. Скорее последующая смерть считается юридически естественным следствием самого заболевания.

Отказ от помощи, если он вызывает недоумение, должен побудить медицинского работника инициировать дальнейшее обсуждение. Если дееспособность пациента кажется сомнительной, то ее следует оценить, но оценку не стоит стремиться делать только потому, что пациент отказывается от лечения. Если отказ от лечения будет болезненным для других людей, таких как несовершеннолетний ребенок или другие зависимые от больного лица, то следует стремиться провести этические и правовые консультации.