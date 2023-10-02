Врачебная ошибка

Пациенты могут подать в суд на лечебное учреждение, если они чувствуют, что им был нанесен вред. Тем не менее успешные иски на медицинскую ошибку требуют доказательства нижеследующего:

Медицинская помощь была оказана ниже обычного стандарта медицинской помощи, которая была бы предоставлена аналогичным лечебным учреждением при аналогичных обстоятельствах.

Между лечебным учреждением и потерпевшей стороной существовали профессиональные отношения.

Пациенту был причинен вред в связи с отклонением от стандарта лечения.

Озабоченность по поводу исков иногда оказывает давление на врачей, заставляя их действовать не обязательно в лучших интересах своих пациентов. Например, врачи могут назначать тесты, в которых отсутствует медицинская необходимость, чтобы избежать даже отдаленной возможности пропуска чего-то, и в результате они сами подадут повод для возбуждения судебного иска. Этот подход, называемый перестраховочной медициной, подвергает пациентов риску (например, ионизирующее излучение, необходимость в инвазивных и/или неудобных тестах, чтобы подтвердить ложноположительные результаты) и расходам, которые не оправданы необходимостью медицинской выгоды. Однако такой подход не требуется законодательно, он не может защитить от судебных исков и считается чрезмерным и неуместным.

Объяснение пациентам причин, почему не рекомендуется конкретное обследование или лечение, и привлечение пациентов к совместному принятию решений, касающихся их лечения, обычно больше удовлетворяет пациентов. Лучшую защиту против исков по факту врачебной ошибки дают отличное медицинское обслуживание и тесные доверительные взаимоотношения с пациентами.