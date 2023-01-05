Эхинацея, североамериканский дикий цветок, содержит множество биологически активных веществ.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Как утверждается, эхинацея стимулирует иммунную систему. При приеме в начале простуды считается, что она позволяет сократить продолжительность заболевания. Хорошо проведенные исследования не подтвердили этот эффект.
Средства местного применения используются для ускорения заживления ран.
Научные доказательства
Результаты исследований роли эхинацеи в профилактике и/или лечении насморка являются противоречивыми. Крупнейшим фактором несогласованности является изменчивость растительных препаратов (в том числе различных частей и видов растений) и, в конечном счете, состав препарата.
В 2014 году в Кокрановском обзоре, посвященном 24 исследованиям (4631 участник), была проведена оценка различных продуктов из эхинацеи для профилактики или лечения простудных заболеваний. Никакой пользы от профилактики не было выявлено, хотя ретроспективные объединенные исследования предполагают снижение относительного риска на 10–20%. Авторы пришли к выводу, что некоторые продукты из эхинацеи приносят незначительную пользу (1). В систематическом обзоре и мета-анализе рандомизированных исследований 2019 года оценивалось влияние эхинацеи на профилактику, продолжительность и безопасность инфекций верхних дыхательных путей. Было установлено, что эхинациея достоверно предотвращает заболевание, но не влияет на продолжительность симптомов; не было выявлено никаких рисков связанных с безопасностью (2). Однако ограничением была гетерогенность включенных исследований.
Побочные действия
Большинство побочных эффектов мягкие и временные; они включают головокружение, усталость, головную боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Другие неблагоприятные эффекты неизвестны. Теоретически эхинацея противопоказана пациентам с аутоиммунными расстройствами, рассеянным склерозом, СПИДом, туберкулезом и трансплантацией органов, поскольку она может стимулировать Т-клетки. Возможны аллергические реакции у пациентов с аллергией на амброзию, хризантему, календулу, ромашку или родственные аллергены.
Лекарственное взаимодействие
Эхинацея ингибирует некоторые энзимы цитохрома Р-450 и индуцирует выработку некоторых ферментов; она может, следовательно, потенциально взаимодействовать с препаратами, которые метаболизируются теми же ферментами (например, анаболическими стероидами, азольными фунгицидами, метотрексатом, этопозидом и другими химиотерапевтическими препаратами).
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
Справочные материалы
1. Karsch-Volk M, Barrett B, Kiefer D, et al: Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev (2) CD000530, 2014. doi: 10.1002/14651858.CD000530.pub3
2. David S, Cunningham R: Echinacea for the prevention and treatment of upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med 44:18-26, 2019. doi: 10.1016/j.ctim.2019.03.011
Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of echinacea as a dietary supplement