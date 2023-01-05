Результаты исследований роли эхинацеи в профилактике и/или лечении насморка являются противоречивыми. Крупнейшим фактором несогласованности является изменчивость растительных препаратов (в том числе различных частей и видов растений) и, в конечном счете, состав препарата.

В 2014 году в Кокрановском обзоре, посвященном 24 исследованиям (4631 участник), была проведена оценка различных продуктов из эхинацеи для профилактики или лечения простудных заболеваний. Никакой пользы от профилактики не было выявлено, хотя ретроспективные объединенные исследования предполагают снижение относительного риска на 10–20%. Авторы пришли к выводу, что некоторые продукты из эхинацеи приносят незначительную пользу (1). В систематическом обзоре и мета-анализе рандомизированных исследований 2019 года оценивалось влияние эхинацеи на профилактику, продолжительность и безопасность инфекций верхних дыхательных путей. Было установлено, что эхинациея достоверно предотвращает заболевание, но не влияет на продолжительность симптомов; не было выявлено никаких рисков связанных с безопасностью (2). Однако ограничением была гетерогенность включенных исследований.