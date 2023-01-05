Убедительным доказательством, имеющимся для добавки с чесноком, конкретно AGE, является снижение артериального давления. Мета-анализ 2016 года оценил 20 исследований (970 участников) длительностью от 2 до 24 недель. Разнообразные препараты чеснока включали порошок чеснока и выдержанный экстракт чеснока (AGE). Среднее снижение систолического и диастолического давления составило 5,1 мм. рт. ст. и 2,5 мм. рт. ст., соответственно (1). Мета-анализ 2020 года, состоящий из 12 рандомизированных контрольных исследований (553 пациента с гипертензией продолжительностью не менее 2 месяцев), выявил среднее снижение систолического давления на 8,3 мм рт. ст. и диастолического давления на 5,5 мм рт. ст (2).

Результаты гиполипидемических эффектов добавки с чесноком были весьма противоречивыми. Мета-анализ 2013 года 39 рандомизированных контролируемых исследований (2298 участников исследования) обнаружил, что употребление чеснока способствует снижению общего содержания холестерина на 17 мг/дл (0,4 ммоль/л) и холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) на 9 мг/дл (0,2 ммоль/л) (3).

Метаанализ 2015 года по 7 исследованиям (513 субъектов) подтвердил эффективность чеснока в снижении уровня глюкозы натощак (4). Для оценки воздействия чеснока на уровень гемоглобина A1C необходимы дополнительные исследования.

Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование показало, что биодобавка "чеснок" может улучшить состояние печени при стеатозе у пациентов с НАЖБП, о чем свидетельствуют изменения в результатах УЗИ. Чеснок также значительно уменьшал вес и уровень печеночных ферментов (5).

Научные данные потребления чеснока или пищевых добавок с чесноком свидетельствуют об их ограниченной защите или неспособности защитить от рака. Систематический обзор и мета-анализ 2016 года по оценке потребления чеснока в отношении частоты возникновения колоректального рака никакого защитного эффекта обнаружено не было (6).

Чеснок в больших дозах оказывает общее противомикробное действие in vitro (7). В рандомизированном контролируемом исследовании 146 участников принимали аллицинсодержащую добавку "чеснок" или плацебо, по одной капсуле в день, в течение 12 недель. В течение 12 недель исследования у тех, кто принимал биодобавку чеснока, наблюдалось значительно меньше простудных заболеваний, чем в группе плацебо (24 против 65, р < 0,001). Авторы пришли к выводу, что аллицин-содержащие добавки с чесноком могут защитить от атаки респираторных вирусных инфекций (8).

В большинстве этих исследований отсутствуют конкретные детали в отношении пищевых добавок и/или концентрации действующих веществ в пищевой добавке, которые могут привести к различным результатам.