Хром – микроэлемент, усиливающий действие инсулина. Источники питания, содержащие его достаточное количество, включают морковь, картофель, брокколи, цельное зерно и меласса. Пиколинат, побочный продукт триптофана, входит в состав добавок наряду с хромом, т.к. считается, что он помогает организму усваивать хром более эффективно.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Пиколинат хрома, как утверждается, способствует потере веса, наращиванию мышечной массы, уменьшению жировых отложений, снижению уровней холестерина и триглицеридов, а также усилению функции инсулина. Хотя дефицит хрома ухудшает функцию инсулина, практически отсутствуют доказательства того, что биодобавки с хромом помогают пациентам, страдающим диабетом, и того, что он благоприятно влияет на состав тела или уровни липидов в крови.
Научные доказательства
Роль биодобавок с хромом является спорной, а клинические данные противоречивыми.
Мета-анализ 2002 года оценил 20 рандомизированных клинических исследований и пришел к выводу, что данные свидетельствуют об отсутствии влияния хрома на уровень глюкозы или инсулина у пациентов, не страдающих сахарным диабетом; у пациентов, страдающих диабетом, результаты оказались неубедительными (1).
В тщательном анализе рандомизированных контролируемых исследований с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа оценивались клинически значимые результаты (такие как уровень гемоглобина A1C < 7% или снижение уровня гемоглобина A1C на 0,5% или более), обнаружилось при этом, что, в лучшем случае, добавки с хромом дают небольшой эффект. В частности, только в 3 из 14 исследований уровень гемоглобина A1C снизился до < 7%, а в 5 из 14 исследований уровень гемоглобина A1C снизился на 0,5% или более (2). Другой мета-анализ 28 исследований показал значительное снижение уровня глюкозы в плазме крови натощак и гемоглобина A1C, несмотря на гетерогенность включенных исследований, таких как различные дозы и типы добавок с хромом (3).
Мета-анализ 2019 года, который оценивал влияние хрома на антропометрические показатели субъектов с избыточной массой тела или ожирением, обнаружил небольшое, но существенное снижение массы тела, индекса массы тела и процента жира в организме. Авторы заявили, что величина эффекта была средней, а клиническая значимость в отношении потери веса является неопределенной (4).
Примечательно, что Кокрановский обзор рандомизированных контролируемых исследований воздействия пиколината хрома на взрослых пациентов с избыточной массой тела или ожирением обнаружил небольшое, но заметное снижение веса. Тем не менее исследователи заявили, что не было абсолютных доказательств, подтверждающих такие данные (5).
Чтобы определить способность хрома влиять на сахарный диабет, метаболизм жиров или снижение веса, необходимо проведение рандомизированных контролируемых клинических исследований. В этих исследований должен контролироваться или регулироваться исходный уровень хрома и используемая форма хрома, а также они должны проводиться для четко определенных групп риска, в которых проводится мониторинг потребления пищи.
Побочные действия
Несколько исследований продемонстрировали, что суточные дозы хрома до 1000 мкг являются безопасными. Некоторые формы хрома могут способствовать раздражению желудочно-кишечного тракта и возникновению язвы. Были зарегистрированы единичные случаи нарушения функции почек и печени; таким образом, людям с заболеваниями почек или печени следует избегать приема добавок. Добавки хрома мешают усвоению железа.
Лекарственное взаимодействие
Хром может снижать уровень сахара в крови в сочетании с инсулином или сульфонилмочевиной, но не с метформином.
Хром может снижать уровни левотироксина в сыворотке, поэтому пациентам, использующим пищевую добавку с хромом, может потребоваться корректировка дозы заместительной тиреоидной терапии.
Вследствие связывания ферритина, применение хрома может вызвать дефицит железа.
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the lack of scientific evidence showing that any dietary supplement can help manage or prevent type 2 diabetes