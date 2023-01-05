Роль биодобавок с хромом является спорной, а клинические данные противоречивыми.

Мета-анализ 2002 года оценил 20 рандомизированных клинических исследований и пришел к выводу, что данные свидетельствуют об отсутствии влияния хрома на уровень глюкозы или инсулина у пациентов, не страдающих сахарным диабетом; у пациентов, страдающих диабетом, результаты оказались неубедительными (1).

В тщательном анализе рандомизированных контролируемых исследований с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа оценивались клинически значимые результаты (такие как уровень гемоглобина A1C < 7% или снижение уровня гемоглобина A1C на 0,5% или более), обнаружилось при этом, что, в лучшем случае, добавки с хромом дают небольшой эффект. В частности, только в 3 из 14 исследований уровень гемоглобина A1C снизился до < 7%, а в 5 из 14 исследований уровень гемоглобина A1C снизился на 0,5% или более (2). Другой мета-анализ 28 исследований показал значительное снижение уровня глюкозы в плазме крови натощак и гемоглобина A1C, несмотря на гетерогенность включенных исследований, таких как различные дозы и типы добавок с хромом (3).

Мета-анализ 2019 года, который оценивал влияние хрома на антропометрические показатели субъектов с избыточной массой тела или ожирением, обнаружил небольшое, но существенное снижение массы тела, индекса массы тела и процента жира в организме. Авторы заявили, что величина эффекта была средней, а клиническая значимость в отношении потери веса является неопределенной (4).

Примечательно, что Кокрановский обзор рандомизированных контролируемых исследований воздействия пиколината хрома на взрослых пациентов с избыточной массой тела или ожирением обнаружил небольшое, но заметное снижение веса. Тем не менее исследователи заявили, что не было абсолютных доказательств, подтверждающих такие данные (5).

Чтобы определить способность хрома влиять на сахарный диабет, метаболизм жиров или снижение веса, необходимо проведение рандомизированных контролируемых клинических исследований. В этих исследований должен контролироваться или регулироваться исходный уровень хрома и используемая форма хрома, а также они должны проводиться для четко определенных групп риска, в которых проводится мониторинг потребления пищи.