Хондроитин сульфат является гликозаминогликаном, естественным компонентом хряща. Он извлекается из акульих или говяжьих хрящей или получается искусственным путем. Его состав может варьироваться. Он часто сочетается с глюкозамином.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Хондроитин сульфат применяется при лечении остеоартрита. Научные данные не показывают никакой пользы, когда хондроитин сульфат принимается сам по себе. Тем не менее опыт показывает, что в сочетании с глюкозамином он может уменьшить боль в суставах, улучшить подвижность суставов, а также позволить снизить дозы обычных противовоспалительных средств при приеме в течение 6–24 месяцев. Действие на протяжении длительных периодов остается неясным. Механизм действия неизвестен. Доза от 600 мг 1 раз/день до 400 мг 3 раза/день перорально.
Научные доказательства
Данные об эффективности хондроитин сульфата являются противоречивыми. В ходе исследования применения глюкозамина/хондроитина для лечения артрита (исследование GAIT), обширного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового клинического исследования, изучалось применение глюкозамина (500 мг перорально 3 раза в день), хондроитина сульфата (400 мг перорально 3 раза в день), а также обоих препаратов для лечения остеоартроза коленного сустава; в целом, в группе боль не уменьшилась. Однако исследовательский субанализ обнаружил эффективность в подгруппе пациентов с болью в коленном суставе средней и тяжелой степени тяжести (1). До этого исследования проводились лишь небольшие исследования по изучению применения хондроитин сульфата в качестве монотерапии или в комбинации с глюкозамином для лечения остеоартрита.
Обзор 43 рандомизированных контролируемых исследований также показал, что польза от хондроитина ограничена небольшим ослаблением боли в краткосрочных исследованиях, хотя качество жизни может улучшиться (2). Другой мета-анализ 18 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований показал, что лечение хондроитином в течение 13–104 недель уменьшает боль и улучшает функцию сустава (3). Было высказано предположение, что причиной противоречащей симптоматической пользы является плохое качество нескольких добавок хондроитин сульфата пищевой степени чистоты, и что хондроитин сульфат фармацевтической степени чистоты с определенным количественным содержанием последовательностей олигосахаридов является эффективным и может быть использован для лечения (4). В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании CONCEPT эффективность хондроитинсульфата фармацевтической категории в дозировке 800 мг превосходила плацебо и при остеоартрите коленного сустава была сходна по действию с целекоксибом (5). Неоднородность симптомов и причин остеоартрита также способствует проблематичности его применения в клинической практике.
Американская коллегия ревматологов не рекомендует использование хондроитина при остеоартрите (6), в то время как Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеоартрита (ESCEO) рекомендует применение хондроитина фармацевтической категории (7).
Побочные действия
Ни о каких серьезных побочных эффектах сообщений не поступало. Среди наиболее распространенных побочных эффектов боли в желудке, тошнота и другие желудочно-кишечные симптомы.
Животные нефармацевтические источники хондроитин сульфата могут потенциально содержать вирусы, прионы или бактерии, которые могут вызывать заболевание (8).
Лекарственное взаимодействие
Хондроитин сульфат может повышать антикоагулянтное действие варфарина (9).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of glucosamine and chondroitin for osteoarthritis