Данные об эффективности хондроитин сульфата являются противоречивыми. В ходе исследования применения глюкозамина/хондроитина для лечения артрита (исследование GAIT), обширного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового клинического исследования, изучалось применение глюкозамина (500 мг перорально 3 раза в день), хондроитина сульфата (400 мг перорально 3 раза в день), а также обоих препаратов для лечения остеоартроза коленного сустава; в целом, в группе боль не уменьшилась. Однако исследовательский субанализ обнаружил эффективность в подгруппе пациентов с болью в коленном суставе средней и тяжелой степени тяжести (1). До этого исследования проводились лишь небольшие исследования по изучению применения хондроитин сульфата в качестве монотерапии или в комбинации с глюкозамином для лечения остеоартрита.

Обзор 43 рандомизированных контролируемых исследований также показал, что польза от хондроитина ограничена небольшим ослаблением боли в краткосрочных исследованиях, хотя качество жизни может улучшиться (2). Другой мета-анализ 18 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований показал, что лечение хондроитином в течение 13–104 недель уменьшает боль и улучшает функцию сустава (3). Было высказано предположение, что причиной противоречащей симптоматической пользы является плохое качество нескольких добавок хондроитин сульфата пищевой степени чистоты, и что хондроитин сульфат фармацевтической степени чистоты с определенным количественным содержанием последовательностей олигосахаридов является эффективным и может быть использован для лечения (4). В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании CONCEPT эффективность хондроитинсульфата фармацевтической категории в дозировке 800 мг превосходила плацебо и при остеоартрите коленного сустава была сходна по действию с целекоксибом (5). Неоднородность симптомов и причин остеоартрита также способствует проблематичности его применения в клинической практике.

Американская коллегия ревматологов не рекомендует использование хондроитина при остеоартрите (6), в то время как Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеоартрита (ESCEO) рекомендует применение хондроитина фармацевтической категории (7).