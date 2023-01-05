Природная солодка, которая имеет очень сладкий вкус, экстрагируется из корней кустарника (Glycyrrhiza glabra) и используется в медицине в виде капсул, таблеток или жидкого экстракта. Большинство конфет из солодки, произведенных в США, содержат искусственный ароматизатор, а не натуральную солодку. Биологически активным компонентом натуральной солодки является глицирризин. Для людей, обладающих особой чувствительностью к глицирризину, выпускают продукты из специально обработанной солодки, со значительно меньшим содержанием глицирризина (около одной десятой части). Эти продукты называются деглицирризированной солодкой.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): корень солодки).
Информация о свойствах и применении
Люди чаще всего принимают солодку для подавления кашля, чтобы успокоить боль в горле и чтобы уменьшить расстройство желудка. При наружном применении, как говорят, успокаивает афтозные язвы и раздражение кожи (например, экзему) (1). Также есть утверждением, что солодка эффективна в лечении язвенной болезни желудка и осложнений, вызванных гепатитом С или другими заболеваниями печени (2).
Научные доказательства
Данные свидетельствуют о том, что солодка в комбинации с другими травами обеспечивает облегчение симптомов функциональной диспепсии и синдрома раздраженного кишечника (3). Однако клинические исследования монопрепаратов солодки и ее комбинаций с другими травами ограничены, и требуется дополнительная оценка. Недостаточно данных, чтобы определить эффективность солодки при язвенной болезни желудка или осложнениях, вызванных гепатитом С.
Обзор и мета-анализ 5 рандомизированных контролируемых исследований (609 субъектов) показал, что местное применение солодки перед эндотрахеальной интубацией предотвращает послеоперационную боль в голе на 56% и кашель на 39% (4). В рандомизированном контролируемом исследовании 70 человек с афтозными язвами сравнивался эффект от применения солодки в сочетании с раствором дифенгидрамина и эффект от монотерапии дифенгидрамином. Основным результатом было более быстрое время заживления у пациентов, получавших солодку в сочетании с раствором дифенгидрамина (5).
Побочные действия
При более низких дозах или нормальном уровне потребления, возникает мало нежелательных реакций. Однако высокие дозы натуральной солодки (> 1 унции в день) и глицирризина вызывают задержку натрия и воды в почках, что может привести к повышению артериального давления и экскреции калия, потенциально вызывающих снижение уровня калия (псевдоальдостеронизм). Увеличенная экскреция калия может быть особой проблемой для людей, страдающих болезнями сердца, и для тех, кто принимает дигоксин или мочегонные средства, также увеличивающие экскрецию калия. Таким людям, а также страдающим высоким артериальным давлением, следует избегать приема солодки.
Солодка может увеличивать риск преждевременных родов, поэтому беременным женщинам следует избегать приема солодки.
Лекарственное взаимодействие
Солодка может
Взаимодействовать с варфарином и снижать его эффективность, увеличивая риск тромбообразования.
Взаимодействовать с дигоксином, влияя на уровень калия в крови
Снижать эффективность антигипертензивных препаратов из-за увеличения задержки соли и воды
Уменьшать эффекты паклитаксела и цисплатина
Усиливать побочные эффекты кортикостероидов
Увеличивать или уменьшать эффекты эстрогенов
Кроме того, некоторые эксперты считают, что солодка обладает некоторой активностью, подобной типу антидепрессантов, называемых ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), и, таким образом, может усиливать побочные эффекты этих препаратов.
(См. таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of licorice root as a dietary supplement