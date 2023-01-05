Данные свидетельствуют о том, что солодка в комбинации с другими травами обеспечивает облегчение симптомов функциональной диспепсии и синдрома раздраженного кишечника (3). Однако клинические исследования монопрепаратов солодки и ее комбинаций с другими травами ограничены, и требуется дополнительная оценка. Недостаточно данных, чтобы определить эффективность солодки при язвенной болезни желудка или осложнениях, вызванных гепатитом С.

Обзор и мета-анализ 5 рандомизированных контролируемых исследований (609 субъектов) показал, что местное применение солодки перед эндотрахеальной интубацией предотвращает послеоперационную боль в голе на 56% и кашель на 39% (4). В рандомизированном контролируемом исследовании 70 человек с афтозными язвами сравнивался эффект от применения солодки в сочетании с раствором дифенгидрамина и эффект от монотерапии дифенгидрамином. Основным результатом было более быстрое время заживления у пациентов, получавших солодку в сочетании с раствором дифенгидрамина (5).