Ромашка может усиливать действие антикоагулянтов и седативных препаратов (включая барбитураты и алкоголь).

Ромашка может повлиять на действие тамоксифена, заместительной гормональной терапии и оральных контрацептивов, содержащих эстроген. Ромашка также может повышать концентрацию циклоспорина в сыворотке (5).

(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).