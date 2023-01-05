Цветок ромашки сушат и пьют как чай, принимают в форме капсул или применяют местно в виде экстракта.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): ромашка).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что чай из ромашки уменьшает воспаления и лихорадки, действует как мягкое седативное средство и имеет антидепрессивную активность, используется для уменьшения спазмов и расстройства желудка, а также для ускорения заживления язвы желудка. Экстракт ромашки применяется местно в компрессах для снятия кожных раздражений. Механизм обусловлен присутствием эфирного масла, содержащего составляющие компоненты бисаболола и флавоноиды апигенина и лютеолина.
Научные доказательства
Ограниченные результаты клинических исследований поддерживают любое использование ромашки. Тем не менее, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование применения пероральных капсул экстракта ромашки (стандартизованного по 1,2% апигенину) у пациентов с легкой или средней степенью тревоги (1), а также открытое исследование в случаях пациентов с генерализированным тревожным расстройством средней и тяжелой степени тяжести (2) показали наличие незначительной противотревожной активности. Ромашка также обладает антидепрессантной активностью (3). Также ромашка может улучшить качество сна (4).
Побочные действия
Ромашка, как правило, безопасна; однако были зарегистрированы случаи реакций гиперчувствительности, особенно у людей с аллергией на растения семейства Астровые (например, подсолнечник, амброзия) и пыльцу всех цветущих растений. Типичные симптомы включают слезотечение, чиханье, расстройства желудочно-кишечного тракта, дерматит и анафилаксию.
Лекарственное взаимодействие
Ромашка может усиливать действие антикоагулянтов и седативных препаратов (включая барбитураты и алкоголь).
Ромашка может повлиять на действие тамоксифена, заместительной гормональной терапии и оральных контрацептивов, содержащих эстроген. Ромашка также может повышать концентрацию циклоспорина в сыворотке (5).
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
Справочные материалы
1. Amsterdam JD, Li Y, Soeller I, et al: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral Matricaria recutita (chamomile) extract therapy for generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 29(4):378-382, 2009. doi: 10.1097/JCP.0b013e3181ac935c
2. Keefe JR, Mao JJ, et al: Short-term open-label chamomile (Matricaria chamomilla L.) therapy of moderate to severe generalized anxiety disorder. Phytomedicine 23(14):1699-1705, 2016. doi: 10.1016/j.phymed.2016.10.013
3. Amsterdam JD, Li QS, Xie SX, et al: Putative antidepressant effect of chamomile (Matricaria chamomilla L.) oral extract in subjects with comorbid generalized anxiety disorder and depression. J Altern Complement Med 26(9):813-819, 2020. doi:10.1089/acm.2019.0252
4. Hieu TH, Dibas M, Dila KAS, et al: Therapeutic efficacy and safety of chamomile for state anxiety, generalized anxiety disorder, insomnia, and sleep quality: a systematic review and meta-analysis of randomized trials and quasi-randomized trials. Phytother Res 33:1604-1615, 2019. doi: 10.1002/ptr.6349
5. Nowack R, Nowak B: Herbal teas interfere with cyclosporin levels in renal transplant patients. Nephrol Dial Transplant 20(11):2554-2556, 2005. doi:10.1093/ndt/gfi003
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of German chamomile as a dietary supplement