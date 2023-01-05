Рейши (трутовик лакированный)

Гриб Рейши (Ganoderma lucidum) - это гриб, который используется в традиционных медицинских системах Китая, Японии, Кореи и других азиатских стран. Добавка гриба Рейши выпускается в виде капсул, таблеток, экстрактов, порошков и чаев.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Считается, что грибы рейши лечат повышенный уровень холестерина или другую гиперлипидемию. Также считается, что они укрепляют иммунную систему, повышают силу и выносливость, лечат рак и симптомы заболеваний нижних мочевыводящих путей у мужчин.
Научные доказательства
Кокрановский систематический обзор об использовании рейши в лечении рака от 2016 года включал 5 рандомизированных контролируемых исследований (373 субъекта). Анализ показал, что у пациентов, получавших рейши в сочетании с химиотерапией/лучевой терапией, наблюдалась более значительная регрессия опухоли и улучшение качества жизни по сравнению с пациентами, получавшими только химиотерапию/лучевую терапию. Лечение одним только препаратом рейши не показало пользы. Не было получено доказательств пользы для выживания (1).
Побочные действия
Сообщалось о тошноте, инсомнии, гепатотоксичности, анорексии и хронической диарее.
Лекарственное взаимодействие
Рейши может увеличить риск кровотечения у пациентов, получавших антиагреганты и антикоагулянты. Он также может вызывать гипотензию при приеме антигипертензивных препаратов и индуцированную гипогликемию при приеме антигипергликемических препаратов.
Справочные материалы
1. Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC: Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD007731, 2016. Published 2016 Apr 5. doi:10.1002/14651858.CD007731.pub3