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Рейши (трутовик лакированный)

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Гриб Рейши (Ganoderma lucidum) - это гриб, который используется в традиционных медицинских системах Китая, Японии, Кореи и других азиатских стран. Добавка гриба Рейши выпускается в виде капсул, таблеток, экстрактов, порошков и чаев.

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).

Информация о свойствах и применении

Считается, что грибы рейши лечат повышенный уровень холестерина или другую гиперлипидемию. Также считается, что они укрепляют иммунную систему, повышают силу и выносливость, лечат рак и симптомы заболеваний нижних мочевыводящих путей у мужчин.

Научные доказательства

Кокрановский систематический обзор об использовании рейши в лечении рака от 2016 года включал 5 рандомизированных контролируемых исследований (373 субъекта). Анализ показал, что у пациентов, получавших рейши в сочетании с химиотерапией/лучевой терапией, наблюдалась более значительная регрессия опухоли и улучшение качества жизни по сравнению с пациентами, получавшими только химиотерапию/лучевую терапию. Лечение одним только препаратом рейши не показало пользы. Не было получено доказательств пользы для выживания (1).

Побочные действия

Сообщалось о тошноте, инсомнии, гепатотоксичности, анорексии и хронической диарее.

Лекарственное взаимодействие

Рейши может увеличить риск кровотечения у пациентов, получавших антиагреганты и антикоагулянты. Он также может вызывать гипотензию при приеме антигипертензивных препаратов и индуцированную гипогликемию при приеме антигипергликемических препаратов.

Справочные материалы

  1. 1. Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC: Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD007731, 2016. Published 2016 Apr 5. doi:10.1002/14651858.CD007731.pub3

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