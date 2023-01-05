Рейши (трутовик лакированный)

Кокрановский систематический обзор об использовании рейши в лечении рака от 2016 года включал 5 рандомизированных контролируемых исследований (373 субъекта). Анализ показал, что у пациентов, получавших рейши в сочетании с химиотерапией/лучевой терапией, наблюдалась более значительная регрессия опухоли и улучшение качества жизни по сравнению с пациентами, получавшими только химиотерапию/лучевую терапию. Лечение одним только препаратом рейши не показало пользы. Не было получено доказательств пользы для выживания (1).