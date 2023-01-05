Пищевые добавки с цинком

Проведенный в 2013 году Кокрановский обзор 16 терапевтических исследований (1387 участников) и 2 профилактических исследований (394 участников) показал, что цинк сокращает продолжительность (в днях), но не тяжесть симптомов простуды (3). Хотя доля участников с симптомами после 7 дней лечения была значительно меньше, чем в контрольных группах, побочных эффектов, таких как неприятный привкус и тошнота, были выше в группе цинка и должны быть приняты во внимание (3). Мета-анализ 2017 года показал отсутствие различий в эффективности между леденцами ацетата цинка и глюконата цинка при лечении простудных заболеваний, также не было доказательств большей эффективности суточных доз выше 100 мг (4). В большинстве исследований оценивалось лечение, а не профилактика простуды; однако мета-анализ 28 исследований (5446 субъектов), проведенный в 2021 году, показал, что по сравнению с плацебо цинк предотвращает 5 инфекций верхних дыхательных путей на 100 человеко-месяцев, при этом количество нуждающихся в лечении было 20 (5). Исследование показало, что симптомы исчезли на 2 дня раньше по сравнению с плацебо, а у большего числа испытуемых симптомы сохранялись после 7 дней без применения цинка.

Имеются серьезные доказательства того, что в развивающихся странах применение биодобавок с содержанием цинка, по 20 мг, и железа, по 20 мг, 1 раз/неделю на протяжении первых 12 месяцев жизни снижает смертность младенцев вследствие диареи и респираторных инфекций (6). Кокрановский обзор 2016 года показал, что добавки цинка могут быть полезны для лечения диареи у детей с дефицитом цинка или у детей с недостаточностью питания, которые старше 6 месяцев (7).

Существуют также убедительные доказательства того, что биодобавки с содержанием 40–80 мг цинка и антиоксидантов (витамины С и Е, а также лютеин/зеаксантин) при приеме 1 раз/день замедляют прогрессирование атрофической (сухой формы) возрастной макулярной дегенерации от умеренной до тяжелой степени (8–9).

Появляются клинические данные о цинке для лечения диабета. Систематический обзор и мета-анализ 2019 года 32 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (1700 субъектов) с использованием монодобавок или комбинированных добавок с цинком у пациентов, страдающих преддиабетом или диабетом, ожирением или избыточной массой тела, а также у беременных с преддиабетом или диабетом, выявил значительное снижение уровня глюкозы натощак на 14 мг/дл (0,8 ммоль/л) и гемоглобина A1C на 0,55% (10). Тем не менее снижение уровня гемоглобина A1C при лечении монодобавками цинка составило всего 0,35%.