Пищевые добавки с цинком

Цинк, как минерал, требуется в небольших количествах (рекомендованная суточная доза для взрослых составляет от 8 до 11 мг/день) для осуществления множества метаболических процессов. Пищевые источники – устрицы, говядина и блюда из обогащенного зерна.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): информационный бюллетень по цинку для специалистов здравоохранения).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что цинк уменьшает симптомы простуды, помогает младенцам оправиться от инфекционных заболеваний, замедляет прогрессирование возрастной макулярной дегенерации, а также способствует заживлению ран.
Было предложено увеличить содержание цинка, чтобы повысить чувствительность к инсулину.
Умеренный дефицит цинка замедляет рост у детей и может быть предотвращен с помощью цинксодержащих пищевых добавок (1, 2).
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило ацетату цинка статус орфанного препарата для лечения болезни Вильсона для предотвращения опасного повышения уровня меди.
Научные доказательства
Проведенный в 2013 году Кокрановский обзор 16 терапевтических исследований (1387 участников) и 2 профилактических исследований (394 участников) показал, что цинк сокращает продолжительность (в днях), но не тяжесть симптомов простуды (3). Хотя доля участников с симптомами после 7 дней лечения была значительно меньше, чем в контрольных группах, побочных эффектов, таких как неприятный привкус и тошнота, были выше в группе цинка и должны быть приняты во внимание (3). Мета-анализ 2017 года показал отсутствие различий в эффективности между леденцами ацетата цинка и глюконата цинка при лечении простудных заболеваний, также не было доказательств большей эффективности суточных доз выше 100 мг (4). В большинстве исследований оценивалось лечение, а не профилактика простуды; однако мета-анализ 28 исследований (5446 субъектов), проведенный в 2021 году, показал, что по сравнению с плацебо цинк предотвращает 5 инфекций верхних дыхательных путей на 100 человеко-месяцев, при этом количество нуждающихся в лечении было 20 (5). Исследование показало, что симптомы исчезли на 2 дня раньше по сравнению с плацебо, а у большего числа испытуемых симптомы сохранялись после 7 дней без применения цинка.
Имеются серьезные доказательства того, что в развивающихся странах применение биодобавок с содержанием цинка, по 20 мг, и железа, по 20 мг, 1 раз/неделю на протяжении первых 12 месяцев жизни снижает смертность младенцев вследствие диареи и респираторных инфекций (6). Кокрановский обзор 2016 года показал, что добавки цинка могут быть полезны для лечения диареи у детей с дефицитом цинка или у детей с недостаточностью питания, которые старше 6 месяцев (7).
Существуют также убедительные доказательства того, что биодобавки с содержанием 40–80 мг цинка и антиоксидантов (витамины С и Е, а также лютеин/зеаксантин) при приеме 1 раз/день замедляют прогрессирование атрофической (сухой формы) возрастной макулярной дегенерации от умеренной до тяжелой степени (8–9).
Появляются клинические данные о цинке для лечения диабета. Систематический обзор и мета-анализ 2019 года 32 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (1700 субъектов) с использованием монодобавок или комбинированных добавок с цинком у пациентов, страдающих преддиабетом или диабетом, ожирением или избыточной массой тела, а также у беременных с преддиабетом или диабетом, выявил значительное снижение уровня глюкозы натощак на 14 мг/дл (0,8 ммоль/л) и гемоглобина A1C на 0,55% (10). Тем не менее снижение уровня гемоглобина A1C при лечении монодобавками цинка составило всего 0,35%.
Побочные действия
Цинк, как правило, безопасен, но его прием в больших дозах может вызвать интоксикацию (см. данные по Токсичности). Распространенные побочные эффекты от приема пастилок с содержанием цинка включают тошноту, рвоту, диарею, раздражения полости рта, язвы в полости рта и неприятные вкусовые ощущения.
Поскольку цинк является микроэлементом и может выводить другие необходимые металлы из организма, доза пастилок с цинком не должна превышать 75 мг в сутки (общая доза, независимо от количества приемов) в течение 14 дней.
Распыление цинка может стать причиной раздражения носовой полости и горла, а интраназальные формы могут привести к аносмии.
Лекарственное взаимодействие
Абсорбция и эффективность некоторых антибиотиков (например, цефалексина, тетрациклинов, хинолонов) могут уменьшаться при пероральном применении добавок цинка. Следовательно, цинк следует принимать как минимум за 2 часа до или через 4-6 часов после приема антибиотика.
Цинк может стимулировать выработку опухолевыми клетками металлотионеина, который может инактивировать цисплатину, хелатировать ингибиторы интегразы (долутегравир), а также снижать уровень пеницилламина, образуя нерастворимые комплексы.
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