Пиретрум – густое многолетнее травянистое растение. Высушенные листья используют в виде капсул, таблеток и жидких экстрактов. Партенолиды и гликозиды считаются компонентами, отвечающими за его предполагаемое противовоспалительное действие и релаксирующее воздействие на гладкие мышцы.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): пижма девичья).
Информация о свойствах и применении
Пиретрум считается эффективным средством для профилактики мигрени, а также уменьшения менструальной боли, симптомов астмы и артрита. В пробирке пиретрум ингибирует агрегацию тромбоцитов (1).
Научные доказательства
Кокрановский обзор данных провел оценку 6 испытаний (561 участников) за 2015 год по применению пиретрума при лечении мигрени. В 5 предыдущих исследованиях были разные результаты, но последнее исследование было более масштабным и надежным и показало значительное снижение числа приступов при мигрени – на 0,6 в месяц по сравнению с плацебо (2). Различия в результатах исследований могут объясняться различиями в используемых составах с пиретрумом и в режимах дозирования. Было проведено несколько исследований по оценке эффективности пиретрума при ревматоидном артрите. В ходе одного исследования не наблюдалось очевидного полезного эффекта от перорального приема пиретрума у пациентов с ревматоидным артритом (3).
Побочные действия
Могут наблюдаться язвы во рту, контактный дерматит, дисгевзия (извращение вкуса) и мягкие расстройства желудочно-кишечного тракта. Резкое прекращение ухудшает мигрени и вызывает нервозность и бессонницу.
Вследствие возможного кровотечения применение пиретрума следует прекратить за 2 недели до операции.
Пиретрум противопоказан беременным женщинам, поскольку его применение может вызвать сокращение матки. Пиретрум девичий не рекомендуется для детей или кормящих грудью женщин.
Лекарственное взаимодействие
Теоретически, пижма девичья противопоказана пациентам, принимающим другие антимигренозные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антиагреганты или варфарин. (Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
Справочные материалы
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of feverfew as a dietary supplement