Пиретрум девичий

Кокрановский обзор данных провел оценку 6 испытаний (561 участников) за 2015 год по применению пиретрума при лечении мигрени. В 5 предыдущих исследованиях были разные результаты, но последнее исследование было более масштабным и надежным и показало значительное снижение числа приступов при мигрени – на 0,6 в месяц по сравнению с плацебо (2). Различия в результатах исследований могут объясняться различиями в используемых составах с пиретрумом и в режимах дозирования. Было проведено несколько исследований по оценке эффективности пиретрума при ревматоидном артрите. В ходе одного исследования не наблюдалось очевидного полезного эффекта от перорального приема пиретрума у пациентов с ревматоидным артритом (3).