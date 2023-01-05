Коэнзим Q10 (КоQ10)

В 2012 году, в ходе мета-анализа проводилась оценка 5 рандомизированных, контролируемых исследований, в которых приняло участие в общей сложности 194 пациента, и было обнаружено значительное улучшение эндотелиальной функции, измеренной с помощью поток опосредованного расширения периферических артерий (1).

В 2013 году, в ходе мета-анализа рандомизированных, контролируемых исследований было предположено, что CoQ10 способен улучшать функциональное состояние пациентов с сердечной недостаточностью (2). Однако в этот мета-анализ входили в основном небольшие исследования с короткой продолжительность лечения.

В 2014 году, рандомизированное, контролируемое, многоцентровое исследование 420 пациентов с сердечной недостаточностью показало, что CoQ10 в дозе 100 мг перорально три раза в день, при добавлении к стандартной терапии, был безопасным, купировал симптомы, а также снижал основные сердечно-сосудистые события (3).

Кокрановский обзор 11 исследований (1573 субъекта) показал, что имеются умеренного качества доказательства того, что коэнзим Q10 снижает смертность от всех причин и частоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности; однако убедительных доказательств в поддержку или опровержение применения коэнзима Q10 при сердечной недостаточности не получено (4).

Тем не менее, мета-анализ 2017 года, который включал 14 рандомизированных контролируемых исследований (2149 субъектов), показал, что лица, принимавшие КоQ10, имели больше физическую работоспособность и более низкую смертность, чем те, кто принимал плацебо (5). Клиническое противоречие заключается в том, уменьшает ли добавка CoQ10 мышечные симптомы, связанные с приемом статинов. Некоторые исследования показали снижение, в то время как другие нет. Мета-анализ 2018 года показал, что использование коэнзима Q10 в дозе 100–600 мг ежедневно в течение 1–3 месяцев сопровождалось значительным уменьшением мышечных симптомов боли, слабости, судорог и усталости по сравнению с плацебо. Ограничением была гетерогенность включенных исследований (6).