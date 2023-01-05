Коэнзим Q10 (КоQ10, убихинон) - это антиоксидант, естественным образом вырабатываемый в организме человека, который также является кофактором для выработки аденозинтрифосфата (АТФ) в митохондриях. Более низкие уровни СоQ10 чаще наблюдаются у пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями, такими как заболевания сердца, рак, болезнь Паркинсона, диабет, ВИЧ/СПИД и мышечная дистрофия. Тем не менее, не известно, способствуют ли низкие уровни коэнзима Q10 возникновению этих заболеваний. Источники пищи, богатые на нутриенты, – мясо, рыба и растительные масла. Большинством испытаний рекомендуется принимать добавку с дозой в диапазоне 100 до 300 мг/день (например, 100 мг три раза в день).
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что CoQ10 полезен из-за своего антиоксидантного действия и своей роли в энергетическом метаболизме. В заявлениях указывается противораковое действие, вызванное иммунной стимуляцией, снижение потребности в инсулине у пациентов с сахарным диабетом, замедление прогрессирования болезни Паркинсона, эффективность в лечении сердечной недостаточности, а также защита от антрациклиновой кардиотоксичности. Наиболее значимым заявлением может являться уменьшение дисфункции эндотелиальных клеток, которая способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя некоторые предварительные исследования указывают на эффективность CoQ10 в лечении этих нарушений, результаты неоднозначны и требуют дальнейшего тестирования.
Научные доказательства
В 2012 году, в ходе мета-анализа проводилась оценка 5 рандомизированных, контролируемых исследований, в которых приняло участие в общей сложности 194 пациента, и было обнаружено значительное улучшение эндотелиальной функции, измеренной с помощью поток опосредованного расширения периферических артерий (1).
В 2013 году, в ходе мета-анализа рандомизированных, контролируемых исследований было предположено, что CoQ10 способен улучшать функциональное состояние пациентов с сердечной недостаточностью (2). Однако в этот мета-анализ входили в основном небольшие исследования с короткой продолжительность лечения.
В 2014 году, рандомизированное, контролируемое, многоцентровое исследование 420 пациентов с сердечной недостаточностью показало, что CoQ10 в дозе 100 мг перорально три раза в день, при добавлении к стандартной терапии, был безопасным, купировал симптомы, а также снижал основные сердечно-сосудистые события (3).
Кокрановский обзор 11 исследований (1573 субъекта) показал, что имеются умеренного качества доказательства того, что коэнзим Q10 снижает смертность от всех причин и частоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности; однако убедительных доказательств в поддержку или опровержение применения коэнзима Q10 при сердечной недостаточности не получено (4).
Тем не менее, мета-анализ 2017 года, который включал 14 рандомизированных контролируемых исследований (2149 субъектов), показал, что лица, принимавшие КоQ10, имели больше физическую работоспособность и более низкую смертность, чем те, кто принимал плацебо (5). Клиническое противоречие заключается в том, уменьшает ли добавка CoQ10 мышечные симптомы, связанные с приемом статинов. Некоторые исследования показали снижение, в то время как другие нет. Мета-анализ 2018 года показал, что использование коэнзима Q10 в дозе 100–600 мг ежедневно в течение 1–3 месяцев сопровождалось значительным уменьшением мышечных симптомов боли, слабости, судорог и усталости по сравнению с плацебо. Ограничением была гетерогенность включенных исследований (6).
Побочные действия
Относительно немного сообщений о случаях желудочно-кишечных расстройств (например, потере аппетита, болях в животе, тошноте, рвоте) и симптомах со стороны центральной нервной системы (головокружении, светобоязни, раздражительности, головной боли). Другие побочные эффекты – зуд, сыпь, усталость и гриппоподобные симптомы.
Лекарственное взаимодействие
КоQ10 может ослабить реакцию на варфарин.
КоQ10 может взаимодействовать с некоторыми антигипертензивными и химиотерапевтическими препаратами.
Справочные материалы
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of CoQ10 as a dietary supplement