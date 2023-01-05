Клюква – фрукт, который можно употреблять целиком или в пищевых продуктах (желе и соки).
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (NIH): клюква).
Информация о свойствах и применении
Люди чаще всего принимают клюкву для профилактики и облегчения симптомов инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Эффективность клюквы в профилактике инфекций мочевыводящих путей подтверждена не была. Натуральный необработанный клюквенный сок содержит антоцианидины (например, проантоцианидин), препятствующие прикреплению Escherichia coli к стенке мочевого канала.
Некоторые люди принимают клюквенный сок для снижения температуры и лечения некоторых видов рака, однако нет никаких научных доказательств, что он эффективен для этих целей.
Научные доказательства
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявило, что оно санкционировало (разрешило) квалифицированные медицинские заявления о пользе для здоровья для снижения риска повторных ИМП у здоровых женщин (см. FDA Announces Qualified Health Claim for Certain Cranberry Products and Urinary Tract Infections).
В 1966 году было опубликовано первое неконтролируемое клиническое исследование по оценке положительных эффектов сока клюквы в предотвращении инфекций мочевыводящих путей (1). С того времени были проведены многочисленные исследования для оценки различных популяций, тяжести заболеваний, дозировки, продолжительности, и формы добавки в виде сока или капсул/таблеток с экстрактом.
Большинство данных свидетельствует о том, что клюквенный сок или экстракт клюквы может оказывать небольшое, но существенное влияние на предотвращение рецидивов инфекций мочевыводящих путей в течение 12 месяцев, но в то же время эти добавки не способны лечить инфекции мочевыводящих путей (2). Однако в 2012 году обзор 24 исследований (4473 участников), проведенный Cochrane, поставил под сомнение эффективность добавки, указывая на небольшую тенденцию к возникновению меньшего числа инфекций мочевыводящих путей при применении добавки, но результат не был статистически значимым (3). Проведенный в 2017 году метаанализ 28 исследований (4947 участников) показал, что заболеваемость ИМП значительно снизилась на 33% (4). Еще один метаанализ рандомизированных контролируемых исследований у женщин с повышенным риском ИМП также показал, что клюква снижает риск ИМП на 26% (5).
Уточнить результаты и устранить расхождения поможет стандартизация препаратов с клюквой и информация о содержании проантоцианидинов (ПАЦ). Физиологические различия мочевыводящих путей и надлежащая гигиена женщин, принявших участие в исследовании, также могла повлиять на изменчивость ответа. Из-за опасений по поводу резистентности к антибиотикам Американская урологическая ассоциация в своих рекомендациях для женщин с рецидивирующими ИМП от 2019 года заявила, что клиницисты могут предлагать профилактику препаратами с клюквой, хотя по уровню доказательности это является степенью рекомендации С (6).
Побочные действия
Побочные эффекты неизвестны. Однако, поскольку большинство употребляемого в пищу клюквенного сока очень подслащено, чтобы компенсировать его терпкий вкус, лицам, страдающие диабетом, не следует употреблять клюквенный сок, если он был искусственно подслащен. Так как клюква повышает кислотность мочи, это может способствовать образованию камней в почках у пациентов.
Лекарственное взаимодействие
Продукты клюквы могут усиливать действие варфарина. Клюква может усиливать эффект статина аторвастатина и антигипертензивного нифедипина.
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of cranberry as a dietary supplement