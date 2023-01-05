Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявило, что оно санкционировало (разрешило) квалифицированные медицинские заявления о пользе для здоровья для снижения риска повторных ИМП у здоровых женщин (см. FDA Announces Qualified Health Claim for Certain Cranberry Products and Urinary Tract Infections).

В 1966 году было опубликовано первое неконтролируемое клиническое исследование по оценке положительных эффектов сока клюквы в предотвращении инфекций мочевыводящих путей (1). С того времени были проведены многочисленные исследования для оценки различных популяций, тяжести заболеваний, дозировки, продолжительности, и формы добавки в виде сока или капсул/таблеток с экстрактом.

Большинство данных свидетельствует о том, что клюквенный сок или экстракт клюквы может оказывать небольшое, но существенное влияние на предотвращение рецидивов инфекций мочевыводящих путей в течение 12 месяцев, но в то же время эти добавки не способны лечить инфекции мочевыводящих путей (2). Однако в 2012 году обзор 24 исследований (4473 участников), проведенный Cochrane, поставил под сомнение эффективность добавки, указывая на небольшую тенденцию к возникновению меньшего числа инфекций мочевыводящих путей при применении добавки, но результат не был статистически значимым (3). Проведенный в 2017 году метаанализ 28 исследований (4947 участников) показал, что заболеваемость ИМП значительно снизилась на 33% (4). Еще один метаанализ рандомизированных контролируемых исследований у женщин с повышенным риском ИМП также показал, что клюква снижает риск ИМП на 26% (5).

Уточнить результаты и устранить расхождения поможет стандартизация препаратов с клюквой и информация о содержании проантоцианидинов (ПАЦ). Физиологические различия мочевыводящих путей и надлежащая гигиена женщин, принявших участие в исследовании, также могла повлиять на изменчивость ответа. Из-за опасений по поводу резистентности к антибиотикам Американская урологическая ассоциация в своих рекомендациях для женщин с рецидивирующими ИМП от 2019 года заявила, что клиницисты могут предлагать профилактику препаратами с клюквой, хотя по уровню доказательности это является степенью рекомендации С (6).