Данные относительно пользы устранения симптомов менопаузы противоречивы (1). Есть несколько надежных данных о его эффективности при других нарушениях и симптомах.

В систематический обзор включено 16 рандомизированных контролируемых исследований женщин (n = 2027), принимающих пероральные препараты клопогона кистевидного (средняя доза 40 мг). Отличий в частоте возникновения приливов (3 исследования; 393 женщины) или оценки климактерических симптомов (4 исследования; 357 женщин) между клопогоном кистевидным и плацебо не наблюдалось (1). Обзор растительных продуктов 2016 года, включающих клопогон кистевидный, также не выявил пользы для устранения симптомов менопаузы (2).

Системный мета-анализ 2017 года у женщин с интактной маткой показал, что, по сравнению с плацебо, клопогон кистевидный (цимицифуга) уменьшал вазомоторные симптомы менопаузы. Однако применение клопогона кистевидного оказалось менее эффективным по сравнению с гормональными препаратами (3).

В обзоре от 2021 года 35 исследований и одного мета-анализа (43 759 субъектов) изопропанольного экстракта клопогона кистевидного подтверждалась его эффективность по сравнению с плацебо при психологических и нейровегетативных симптомах менопаузы (например, сон, концентрация, утомляемость). Добавка была более эффективной в более высоких дозах или в сочетании со зверобоем (4). Отсутствие стандартизации биологически активной пищевой добавки, используемой в исследованиях, свидетельствует о том, что для принятия окончательного решения необходимы дополнительные исследования.