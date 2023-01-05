От этого растения можно употреблять только подземный стебель в форме порошка или как экстракт в форме таблетки или в жидком виде. Он должен быть стандартизирован, для того чтобы содержать определенные тритерпены. Клопогон кистевидный не содержит фитоэстрогенов, которые могут объяснить его предполагаемое эстрогеноподобное действие, но он содержит небольшое количество противовоспалительных соединений, включая салициловую кислоту.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): информационный бюллетень по клопогону кистевидному для специалистов здравоохранения).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что клопогон кистевидный полезен при симптомах менопаузы (например, приливах, лабильности настроения, тахикардии, вагинальной сухости), при менструальных симптомах, а также при артралгиях в случае ревматоидного артрита или остеоартрита.
Научные доказательства
Данные относительно пользы устранения симптомов менопаузы противоречивы (1). Есть несколько надежных данных о его эффективности при других нарушениях и симптомах.
В систематический обзор включено 16 рандомизированных контролируемых исследований женщин (n = 2027), принимающих пероральные препараты клопогона кистевидного (средняя доза 40 мг). Отличий в частоте возникновения приливов (3 исследования; 393 женщины) или оценки климактерических симптомов (4 исследования; 357 женщин) между клопогоном кистевидным и плацебо не наблюдалось (1). Обзор растительных продуктов 2016 года, включающих клопогон кистевидный, также не выявил пользы для устранения симптомов менопаузы (2).
Системный мета-анализ 2017 года у женщин с интактной маткой показал, что, по сравнению с плацебо, клопогон кистевидный (цимицифуга) уменьшал вазомоторные симптомы менопаузы. Однако применение клопогона кистевидного оказалось менее эффективным по сравнению с гормональными препаратами (3).
В обзоре от 2021 года 35 исследований и одного мета-анализа (43 759 субъектов) изопропанольного экстракта клопогона кистевидного подтверждалась его эффективность по сравнению с плацебо при психологических и нейровегетативных симптомах менопаузы (например, сон, концентрация, утомляемость). Добавка была более эффективной в более высоких дозах или в сочетании со зверобоем (4). Отсутствие стандартизации биологически активной пищевой добавки, используемой в исследованиях, свидетельствует о том, что для принятия окончательного решения необходимы дополнительные исследования.
Побочные действия
Побочные эффекты встречаются редко. Наиболее вероятными являются головная боль, сыпь и расстройство желудочно-кишечного тракта. Могут наблюдаться головокружение, потливость и гипотензия (при приеме больших доз).
Клопогон кистевидный (или цимицифуга) противопоказан пациентам с чувствительностью к аспирину, страдающим заболеваниями печени, гормон-чувствительным видам рака (например, некоторым видам рака молочной железы), с инсультом или повышенным артериальным давлением. Фармакопеей США (USP) на основании нескольких отчетов о случаях (5), рекомендовано, чтобы маркировка продуктов из клопогона кистевидного содержала предупреждение о том, что они могут быть гепатотоксическими.
Кроме того, у женщины развилась брадикардия из-за обратимой полной блокады сердца после приема травяной пищевой добавки, содержащей цимицифугу (6).
Лекарственное взаимодействие
Клинические свидетельства того, что клопогон кистевидный влияет на действие лекарств, немногочисленны. Тем не менее недавно проведенное исследование in vitro дает основание полагать, что клопогон кистевидный может ингибировать биотрансформацию или действенность тамоксифена и иринотекана, являющихся химиотерапевтическими препаратами (7).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH): Black cohosh fact sheet for health professionals