В ходе Кокрановского обзора, проведенного в 2003 году, оценивалось 11 исследований (всего 645 участников) с целью оценки эффективности и безопасности экстракта кавы в клинических исследованиях для лечения тревоги. По результатам мета-анализа был сделан вывод, что экстракт кавы, как представляется, является эффективным вариантом для снятия тревожности по сравнению с плацебо (1). По результатам этого исследования также был сделан вывод, что потребление добавок с кавой на протяжении 1 - 24 недель оказалось безопасным, но была предложена необходимость изучения долгосрочной безопасности. Неясно, как пищевые добавки, используемые в этом мета-анализе, были стандартизированы. Проведенный недавно обзор оценил 7 исследований, в которых эффективность и безопасность кавы в лечении симптомов тревоги сравнивали с плацебо, 2 исследования в которых кава сравнивалась с рецептурными анксиолитиками и 2 исследования, которые были включены для оценки дополнительных нежелательных явлений (2). По сравнению с плацебо, кава характеризировалась большей вероятностью ответа на лечение в 3 из 7 исследований и сравнимой с рецептурными анксиолитиками вероятностью ответа на лечение. Побочные эффекты в группах, включая гепатотоксичность, были одинаковыми.

В 2013 году было проведено рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравненили водный экстракт кавы с плацебо при генерализованном тревожном расстройстве. Через 8 недель употребления кавы в 26% случаев наблюдалась ремиссия по сравнению с 6% при употреблении плацебо. В группе, которая употребляла каву, определенные генетические признаки (полиморфизмы ГАМК транспортера) были связаны с уменьшением тревоги (3). Тем не менее, 16-недельное рандомизированное контролируемое исследование (171 субъект), проведенное в 2020 году, оценило влияние кавы (kava) на пациентов с генерализованным тревожным расстройством (4). Это исследование не выявило различий в снижении тревожности между группами, более высокий процент ремиссии тревожности на момент завершения исследования оказался в группах плацебо, а также не выявлено каких-либо доказательств связи генетических полиморфизмов с уменьшением тревожности. Следует отметить, что повышение уровня печеночных ферментов было более частым в группе пациентов, употреблявших добавки с кава-кавой, хотя эти субъекты не отвечали критериям повреждения печени, индуцированного употреблением экстракта кавы. Таким образом, это ставит под сомнение использование кавы при генерализованном тревожном расстройстве.