Каву получают из корня кустарника (Piper methysticum), произрастающего в южной части Тихоокеанского региона. Она поступает в организм в виде чая или в капсулах. Считается, что ее биологически активными веществами являются кавалактоны.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): кава).
Информация о свойствах и применении
Кава используется в качестве успокоительного и снотворного средства. Механизм неизвестен, хотя некоторые данные указывают на то, что кава модулирует путь, по которому проходит синтез гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Некоторые люди применяют каву для лечения астмы, симптомов менопаузы и инфекций мочевыводящих путей. Доза составляет 100 мг стандартизованного экстракта три раза в день.
Научные доказательства
В ходе Кокрановского обзора, проведенного в 2003 году, оценивалось 11 исследований (всего 645 участников) с целью оценки эффективности и безопасности экстракта кавы в клинических исследованиях для лечения тревоги. По результатам мета-анализа был сделан вывод, что экстракт кавы, как представляется, является эффективным вариантом для снятия тревожности по сравнению с плацебо (1). По результатам этого исследования также был сделан вывод, что потребление добавок с кавой на протяжении 1 - 24 недель оказалось безопасным, но была предложена необходимость изучения долгосрочной безопасности. Неясно, как пищевые добавки, используемые в этом мета-анализе, были стандартизированы. Проведенный недавно обзор оценил 7 исследований, в которых эффективность и безопасность кавы в лечении симптомов тревоги сравнивали с плацебо, 2 исследования в которых кава сравнивалась с рецептурными анксиолитиками и 2 исследования, которые были включены для оценки дополнительных нежелательных явлений (2). По сравнению с плацебо, кава характеризировалась большей вероятностью ответа на лечение в 3 из 7 исследований и сравнимой с рецептурными анксиолитиками вероятностью ответа на лечение. Побочные эффекты в группах, включая гепатотоксичность, были одинаковыми.
В 2013 году было проведено рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравненили водный экстракт кавы с плацебо при генерализованном тревожном расстройстве. Через 8 недель употребления кавы в 26% случаев наблюдалась ремиссия по сравнению с 6% при употреблении плацебо. В группе, которая употребляла каву, определенные генетические признаки (полиморфизмы ГАМК транспортера) были связаны с уменьшением тревоги (3). Тем не менее, 16-недельное рандомизированное контролируемое исследование (171 субъект), проведенное в 2020 году, оценило влияние кавы (kava) на пациентов с генерализованным тревожным расстройством (4). Это исследование не выявило различий в снижении тревожности между группами, более высокий процент ремиссии тревожности на момент завершения исследования оказался в группах плацебо, а также не выявлено каких-либо доказательств связи генетических полиморфизмов с уменьшением тревожности. Следует отметить, что повышение уровня печеночных ферментов было более частым в группе пациентов, употреблявших добавки с кава-кавой, хотя эти субъекты не отвечали критериям повреждения печени, индуцированного употреблением экстракта кавы. Таким образом, это ставит под сомнение использование кавы при генерализованном тревожном расстройстве.
Побочные действия
Ряд случаев печеночной токсичности (включая печеночную недостаточность) в Европе и США (5) после приема кавы побудил Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) ввести предупреждающую надпись на продуктах из кавы. Гепатотоксичность может быть связана со способом изготовления или некачественным сырьем, загрязненным плесенью, содержащей гепатотоксины (6). Осуществляется постоянный контроль за соблюдением безопасности.
Когда кава заваривается традиционным способом (как чай) и применяется в высоких дозах (> 6–12 г в день сухого корня) или в течение длительного периода времени (до 6 недель), то наблюдаются возникновение чешуйчатой сыпи на коже (дермопатия кавы), изменения в крови (например, макроцитоз, лейкопения) и неврологические изменения (например, кривошея, окулогирные кризы, ухудшение течения болезни Паркинсона, двигательные расстройства).
Лекарственное взаимодействие
Кава может пролонгировать действие других седативных средств (например, барбитуратов и бензодиазепинов), что может оказать воздействие на способность к вождению автомобиля или другую деятельность, требующую внимательности.
Кава может нарушать действие дофамина. В результате он может уменьшить эффекты леводопы. Кава также ингибирует метаболизм ропинирола, препарата для лечения болезни Паркинсона, что приводит к дофаминергической токсичности. Таким образом, пациенты с болезнью Паркинсона должны избегать применения кавы.
Кава может усиливать действие анестетиков.
Кава может вызвать повреждение печени, если принимать ее с гепатотоксинами.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of kava as a dietary supplement