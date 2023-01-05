Зеленый чай, напиток и экстракт, является одной из наиболее хорошо изученных добавок, имеющихся на рынке; однако клинические данные о пользе напитка являются ограниченными. Некоторые активные ингредиенты, найденные в зеленом чае (синекатехины, торговые наименования Вереген и Полифенон E), были одобрены для лечения остроконечных кондилом, вызванных папилломавирусной инфекцией человека. Рандомизированное контролируемое исследование показало, что определенный экстракт (55% эпигаллокатехин галлат) является эффективным и безопасным средством для лечения остроконечных и перианальных кондилом (1). Систематический обзор и мета-анализ трех исследований 2011 года (1247 испытуемых) подтвердили эффективность 10%-ного и 15% -ного полифенона Е для лечения наружных аногенитальных бородавок (2). Другое исследование показало, что лечение с помощью экстракта, полученного из зеленого чая, привело к более низкой стоимости лечения по сравнению с традиционными медикаментозными видами терапии (3).

Обширный мета-анализ имеющихся клинических исследований показывает, что зеленый чай является безопасным при умеренном и регулярном употреблении. Кроме того, наблюдается небольшое, чаще всего несущественное, положительное влияние на снижение веса (4) и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как данные относительно какой-либо пользы от потребления зеленого чая для профилактики рака являются недостаточными или противоречивыми (5). Тем не менее, один мета-анализ установил корреляцию между ежедневным употреблением 7 чашек зеленого чая с уменьшением риска рака простаты (6), а другой мета-анализ выявил улучшение сердечно-сосудистых исходов (7). Большинство исследований имели методологические ограничения, а большинство исследований в основном проводились в таких популяциях, которые ограничивает возможность обобщения в других популяциях. Кроме того, для подтверждения заявлений необходимы более тщательно разработанные крупномасштабные клинические исследования. Возможно искажение данных популяционных исследований обусловлено тем, что в странах, в которых зеленый чай употребляется регулярно, другие культурные, поведенческие, или генетические факторы могут способствовать хорошему состоянию здоровья.