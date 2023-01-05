Зеленый чай изготавливают из высушенных листьев того же растения (Camellia sinensis), что и традиционный чай – вечнозеленого кустарника, произрастающего в Азии. Однако листья традиционного чая подвергаются ферментации, а листья зеленого чая подвергаются обработке паром, но не ферментируются. Зеленый чай можно заваривать и пить или принимать внутрь в форме таблеток или капсул. Он имеет несколько компонентов, которые, как считается, обладают антиоксидантными и противораковыми свойствами. Зеленый чай содержит полифенолы и катехины, а также кофеин, но известно, что в зеленом чае содержится меньшее кофеина, чем в кофе, и многие экстракты были декафеинизированы.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): зеленый чай ).
Информация о свойствах и применении
Считается, что зеленый чай обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, при этом некоторые из них подтверждены серьезными научными доказательствами. Его использовали для лечения остроконечных кондилом, увеличения умственной активности (из-за содержащегося в нем кофеина) профилактики рака, снижения веса, снижения уровня сывороточных липидов, предотвращения ишемической болезни сердца, улучшения памяти, облегчения боли при остеоартрите, лечения симптомов менопаузы и способствованию долголетия.
Научные доказательства
Зеленый чай, напиток и экстракт, является одной из наиболее хорошо изученных добавок, имеющихся на рынке; однако клинические данные о пользе напитка являются ограниченными. Некоторые активные ингредиенты, найденные в зеленом чае (синекатехины, торговые наименования Вереген и Полифенон E), были одобрены для лечения остроконечных кондилом, вызванных папилломавирусной инфекцией человека. Рандомизированное контролируемое исследование показало, что определенный экстракт (55% эпигаллокатехин галлат) является эффективным и безопасным средством для лечения остроконечных и перианальных кондилом (1). Систематический обзор и мета-анализ трех исследований 2011 года (1247 испытуемых) подтвердили эффективность 10%-ного и 15% -ного полифенона Е для лечения наружных аногенитальных бородавок (2). Другое исследование показало, что лечение с помощью экстракта, полученного из зеленого чая, привело к более низкой стоимости лечения по сравнению с традиционными медикаментозными видами терапии (3).
Обширный мета-анализ имеющихся клинических исследований показывает, что зеленый чай является безопасным при умеренном и регулярном употреблении. Кроме того, наблюдается небольшое, чаще всего несущественное, положительное влияние на снижение веса (4) и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как данные относительно какой-либо пользы от потребления зеленого чая для профилактики рака являются недостаточными или противоречивыми (5). Тем не менее, один мета-анализ установил корреляцию между ежедневным употреблением 7 чашек зеленого чая с уменьшением риска рака простаты (6), а другой мета-анализ выявил улучшение сердечно-сосудистых исходов (7). Большинство исследований имели методологические ограничения, а большинство исследований в основном проводились в таких популяциях, которые ограничивает возможность обобщения в других популяциях. Кроме того, для подтверждения заявлений необходимы более тщательно разработанные крупномасштабные клинические исследования. Возможно искажение данных популяционных исследований обусловлено тем, что в странах, в которых зеленый чай употребляется регулярно, другие культурные, поведенческие, или генетические факторы могут способствовать хорошему состоянию здоровья.
Побочные действия
Побочные эффекты чаще всего связаны с действием кофеина. Они включают бессонницу, беспокойство, тахикардию, умеренный тремор. Беременные женщины должны избегать приема чрезмерного количества кофеина.
В редких случаях задокументирована гепатотоксичность. Обзор рандомизированных контролируемых исследований 2016 года, в котором оценивалась гепатотоксичность, выявил неблагоприятные явления в печени у нескольких испытуемых в группах, принимавших зеленый чай, в основном самоограниченное повышение уровня печеночных ферментов (8). Однако в обзоре Фармакопеи США (USP) по гепатотоксичности зеленого чая сообщается, что состояние натощак значительно увеличивает биодоступность катехина, возможно, за счет насыщения при первом прохождении через печень (9). Поскольку возможны гепатоцеллюлярные формы поражения печени, продукция, имеющая штамп верификации Фармакопеи США (USP – U.S. Pharmacopeia), маркирована с заявлением о том, что заваренный зеленый чай не следует принимать натощак, а при появлении симптомов со стороны печени следует проконсультироваться с врачом. Риск повреждения печени при употреблении заваренного зеленого чая натощак недостаточно изучен.
Лекарственное взаимодействие
Витамин K в зеленом чае может противодействовать антикоагулянтному эффекту варфарина.
Если резко прекратить употребление зеленого чая, в сыворотке может увеличиться концентрация лития и возникнуть побочные эффекты лития.
Зеленый чай может понизить в крови уровень надолола, бета-блокаторов, а также антигиперлипидемических препаратов аторвастатина и розувастатина.
Зеленый чай также может уменьшить всасывание железа и фолиевой кислоты.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of green tea as a dietary supplement