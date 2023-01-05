Женьшень является семейством растений. Биологически активные добавки производятся из американского (Panax quinquefolius) или азиатского (Panax ginseng) женьшеней. Сибирский женьшень (Eleutherococcus senticosus) представляет собой иной вид и не содержит ингредиентов, которые считаются биологически активными в 2 формах, используемых в БАДах.

Женьшень можно принимать в виде свежих или сушеных корней, экстрактов, растворов, капсул, таблеток, газированных напитков и чаев или использовать в качестве косметики. Активными ингредиентами американского женьшеня являются панаксозиды (сапониновые гликозиды). Активные ингредиенты в азиатском женьшене – гинзенозиды (тритерпеновые гликозиды).

Многие препараты женьшеня не содержат вовсе активного ингредиента или содержат его в малом количестве. В очень редких случаях некоторые продукты из азиатского женьшеня целенаправленно смешивают с корнем мандрагоры, который используется как рвотное средство, или с фенилбутазоном или амидопирином. Эти препараты были удалены с рынка США из-за значительных побочных эффектов.

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).

Информация о свойствах и применении Считается, что женьшень повышает физическую (в том числе сексуальную) и умственную работоспособность и обладает адаптогенным действием (т.е., увеличивает энергию и сопротивление к вредному воздействию стрессов и старения). По другим заявлениям он понижает уровень глюкозы в плазме крови, увеличивает число липопротеинов высокой плотности (HDL), гемоглобина и белка; стимулирует иммунную систему и оказывает противоопухолевое, кардиотоническое, эстрогенное действие, влияние на эндокринную и центральную нервную системы. Согласно еще одному заявлению, он, возможно, благотворно влияет на иммунитет.

Научные доказательства Исследования касающиеся женьшеня показали различные эффекты и ограничения, которые включают следующее: Повышение иммунной функции через модуляцию воспалительных цитокинов (1)

Противораковое действие (2)

Снижение уровня глюкозы в крови (3)

Улучшение когнитивной функции (4)

Усталость (5) Систематический обзор пяти исследований (747 испытуемых) не выявил никаких доказательств того, что женьшень уменьшает частоту или тяжесть простудных заболеваний, но он действительно сокращает их продолжительность (6). В 2010 году, в ходе Кокрановского обзора рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований проводилась оценка эффективности и нежелательных явлений биодобавок с женьшенем, принимаемых для улучшения когнитивной функции у здоровых участников (8 исследований) и у пациентов с возрастным ухудшением памяти (1 исследование) (4). Анализ не выявил каких-либо серьезных нежелательных явлений от приема биодобавки с женьшенем, но не было никаких убедительных доказательств улучшения когнитивной функции у здоровых участников или людей с диагностированной деменцией. Продольное исследование в Корее показало, что потребление женьшеня > 5 лет может улучшить когнитивные способности проживающих в обществе пожилых людей (7). Кокрановский систематический обзор 2021 года по женьшеню для улучшения эректильной функции включал 9 исследований (587 участников), которые сравнивали действие женьшеня с плацебо. Обзор показал, что, по сравнению с плацебо, женьшень может оказывать незначительное влияние на эректильную функцию (8). Для оценки эффективности женьшеня необходимо проведение более крупных исследований. Кроме того, для определения компонентов, ответственных за наблюдаемые положительные эффекты, необходима дополнительная оценка соединений, обнаруженных в биодобавках. Эффекты могут быть разные, в зависимости от того, используется ли в добавке американский женьшень или женьшень обыкновенный, а иногда в клинических исследованиях используются их комбинации. Доказательства, подтверждающие другие заявления относительно пользы женьшеня для здоровья, отсутствуют.

Побочные действия Могут наблюдаться нервозность и возбудимость, которые уменьшаются в течение первых нескольких дней. Способность накапливаться может уменьшиться, а уровни глюкозы в плазме крови могут стать аномально низкими (вызывая гипогликемию). Так как женьшень обладает эстрогеноподобным эффектом, его не должны принимать беременные или кормящие грудью женщины, а также дети. Время от времени появляются сообщения о более серьезных последствиях, таких как приступы астмы, повышение артериального давления, сердцебиение, а у женщин в постклимактерический период – маточные кровотечения. Для многих людей женьшень неприятен на вкус.

Лекарственное взаимодействие Женьшень может взаимодействовать с антигипергликемическими препаратами, аспирином, другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), кортикостероидами, дигоксином, эстрогенами, ингибиторами моноаминоксидазы и варфарином. Женьшень также может повышать концентрацию определенных препаратов в сыворотке крови. Например, женьшень может увеличить уровни иматиниба и ралтегравира, вызывая токсическое поражение печени. Если женьшень сочетать с определенными антиаритмическими препаратами, такими как амиодарон или тиоридазин, могут возникнуть аритмии. (Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).