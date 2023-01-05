Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)

Заявления о медицинской пользе DHEA не полностью подтверждены доказательством. Кроме того, применение DHEA запрещено многими профессиональными спортивными организациями, поскольку он классифицируется как «прогормон.»

Известно, что уровни DHEA с возрастом уменьшаются, и поэтому в поисках недостижимого фонтана молодости люди обратились к биодобавке с DHEA в качестве возможного решения заболеваний, связанных с возрастом. В ходе исследований были получены как положительные, так и отрицательные результаты. Более детальные исследования являются целесообразными не только при заболеваниях, связанных с возрастом, но и при других патологиях.

Анализ данных 4 рандомизированных контролируемых исследований у женщин и мужчин в возрасте ≥ 55 лет показал, что ежедневное добавление ДГЭА привело к значительному, по сравнению с плацебо, увеличению минеральной плотности костей поясничного отдела позвоночника и вертела бедренной кости у женщин, но не у мужчин, хотя у мужчин наблюдалось значительное снижение жировой массы (1).

В 2013 году, мета-анализ данных, полученных в ходе исследования 1353 пожилых мужчин, в ряде исследований показал, что биодобавка с DHEA ассоциировалась с уменьшением жировой массы; однако не наблюдалось изменение многих других клинических параметров, в том числе липидного и гликемического метаболизма, состояния костей, половой функции или качества жизни (2). Аналогичный анализ был проведен у женщин с недостаточностью надпочечников и показал, что биодобавки с DHEA способны улучшать качество жизни и уменьшать симптомы депрессии, в то же время не оказывая никакого влияния на тревогу и сексуальное благосостояние (3).

Систематический обзор и мета-анализ 15 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в 2020 году у 853 субъектов показал, что, по сравнению с плацебо, ДГЭА значительно уменьшает симптомы депрессии. Однако авторы заявили, что качество доказательств было низким, поскольку во включенных исследованиях участвовали небольшие группы лиц с различными психиатрическими диагнозами, а результаты были разными (4).

Систематический обзор 5 исследований, проведенный в 2006 году, выявил недостаточно доказательств положительного влияния добавок ДГЭА на когнитивные функции у лиц среднего и пожилого возраста, у которых не было деменции (5).

Руководства Канадской сети по проблемам лечения аффективных и тревожных расстройств (The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments [CANMAT]) по лечению с помощью средств комплементарной и альтернативной медицины для лечения депрессии заявило, что ДГЭА может рассматриваться в качестве терапии третьей линии при депрессии (6).