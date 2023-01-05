Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) является стероидом, произведенным в надпочечниках, и прекурсором эстрогенов и андрогенов. Воздействие на организм аналогично воздействию тестостерона. ДГЭА может быть также синтезирован из предшественников, полученных из мексиканского дикого ямса; эта форма является наиболее доступной. Тем не менее, не рекомендуется употреблять дикий ямс в качестве биодобавки, поскольку организм не в состоянии преобразовать прекурсоры в ДГЭА.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что биодобавки с DHEA улучшают настроение, увеличивают энергию, чувство благополучия, а также возможность для нормального функционирования в условиях стресса. Считается, что они также улучшают мышечную силу и спортивные результаты, стимулируют иммунную систему, углубляют ночной сон, снижают уровень холестерина, уменьшают количество жира в организме, наращивают мышцы, увеличивают минеральную плотность костной ткани, снимают депрессию, обращают вспять старение, улучшают внешний вид стареющей кожи, улучшают работу мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера, лечат бесплодие у женщин, подвергающихся вспомогательной репродукции, повышают либидо и уменьшают симптомы системной красной волчанки. Для лечения атрофии влагалища использовались рецептурные ДГЭА капсулы яйцевидной формы или суппозитории.
Научные доказательства
Заявления о медицинской пользе DHEA не полностью подтверждены доказательством. Кроме того, применение DHEA запрещено многими профессиональными спортивными организациями, поскольку он классифицируется как «прогормон.»
Известно, что уровни DHEA с возрастом уменьшаются, и поэтому в поисках недостижимого фонтана молодости люди обратились к биодобавке с DHEA в качестве возможного решения заболеваний, связанных с возрастом. В ходе исследований были получены как положительные, так и отрицательные результаты. Более детальные исследования являются целесообразными не только при заболеваниях, связанных с возрастом, но и при других патологиях.
Анализ данных 4 рандомизированных контролируемых исследований у женщин и мужчин в возрасте ≥ 55 лет показал, что ежедневное добавление ДГЭА привело к значительному, по сравнению с плацебо, увеличению минеральной плотности костей поясничного отдела позвоночника и вертела бедренной кости у женщин, но не у мужчин, хотя у мужчин наблюдалось значительное снижение жировой массы (1).
В 2013 году, мета-анализ данных, полученных в ходе исследования 1353 пожилых мужчин, в ряде исследований показал, что биодобавка с DHEA ассоциировалась с уменьшением жировой массы; однако не наблюдалось изменение многих других клинических параметров, в том числе липидного и гликемического метаболизма, состояния костей, половой функции или качества жизни (2). Аналогичный анализ был проведен у женщин с недостаточностью надпочечников и показал, что биодобавки с DHEA способны улучшать качество жизни и уменьшать симптомы депрессии, в то же время не оказывая никакого влияния на тревогу и сексуальное благосостояние (3).
Систематический обзор и мета-анализ 15 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в 2020 году у 853 субъектов показал, что, по сравнению с плацебо, ДГЭА значительно уменьшает симптомы депрессии. Однако авторы заявили, что качество доказательств было низким, поскольку во включенных исследованиях участвовали небольшие группы лиц с различными психиатрическими диагнозами, а результаты были разными (4).
Систематический обзор 5 исследований, проведенный в 2006 году, выявил недостаточно доказательств положительного влияния добавок ДГЭА на когнитивные функции у лиц среднего и пожилого возраста, у которых не было деменции (5).
Руководства Канадской сети по проблемам лечения аффективных и тревожных расстройств (The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments [CANMAT]) по лечению с помощью средств комплементарной и альтернативной медицины для лечения депрессии заявило, что ДГЭА может рассматриваться в качестве терапии третьей линии при депрессии (6).
Побочные действия
Побочные эффекты не выяснены. Существуют теоретические риски возникновения гинекомастии у мужчин, гирсутизма - у женщин, акне, головной боли, изменения настроения и развития рака предстательной железы, печени и грудной желез. Препарат может снижать уровень холестерина- ЛПВП, повышать уровень триглицеридов и ухудшать течение синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Имеются сообщения о случаях мании и одном случае судорог.
Лекарственное взаимодействие
ДГЭА может увеличить кровотечение у людей, принимающих антикоагулянты. ДГЭА вызывал манию у людей, принимающих антидепрессанты. ДГЭА может противодействовать антиэстрогенному эффекту тамоксифена, ингибиторов ароматазы (таких как анастрозол) и фульвестранта. ДГЭА может повышать концентрацию бензодиазепина триазолама и снижать эффективность вакцинации БЦЖ против туберкулеза.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information for patients about complementary health practices for menopausal symptoms