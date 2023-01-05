Глюкозамин является прекурсором многих компонентов хряща. Его получают из хитина (в панцирях крабов, креветок и раковинах устриц) и он принимается в форме таблеток или капсул обычно как глюкозамин сульфат, но иногда в качестве глюкозамин гидрохлорида. Предпринимаются усилия по поиску альтернативных биовозобновляемых источников, в том числе метаболически модифицированных грибов и E. coli (1). Глюкозамин часто принимается с хондроитин сульфатом.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Утверждается, что глюкозамин уменьшает боль, вызванную остеоартритом, возможно, благодаря обезболивающему действию и вследствие модифицирования течения заболевания. Механизм действия неизвестен. Механизм действия глюкозамина сульфата может быть связан с улучшенным синтезом гликозаминогликанов в результате действия сульфатной группы. Дозировка глюкозамина во всех его формах составляет 500 мг перорально три раза в день.
Научные доказательства
Доказательства поддерживают использование глюкозамина сульфата, производства Rotta Research Laboratorium, для лечения остеоартрита коленного сустава легкой и умеренной степени тяжести, при приеме в течение не менее 6 месяцев (2-3). Другие препараты по-прежнему нуждаются в тщательной оценке. Роль глюкозамина сульфата в лечении более тяжелых форм остеоартрита коленного сустава и остеоартрита в другой локализации определена менее четко.
В ходе исследования применения глюкозамина/хондроитина для лечения артрита (исследование GAIT), рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового клинического исследования 1583 пациентов с симптоматическим остеоартритом коленного сустава сообщалось, что применение глюкозамина гидрохлорида (500 мг 3 раза в день) в качестве монотерапии и в комбинации с хондроитина сульфатом (400 мг 3 раза в день) не приводило к эффективному уменьшению боли во всех группах пациентов. Однако эксплораторный анализ обнаружил купирование боли в подгруппе пациентов с болью в коленном суставе средней и тяжелой степени тяжести (4). В целом, хотя исследования показали, что комбинация глюкозамина и хондроитина обеспечивает наиболее оптимальный эффект (5), в рекомендациях 2019 года Американской коллегии ревматологов/Фонда артрита для лечения любой формы остеоартрита глюкозамин не рекомендуется, в первую очередь из-за опасений относительно корпоративного спонсорства и предвзятости публикаций (6). Однако Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеопороза, остеоартрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата (ESCEO) рекомендует для лечения остеоартрита рецептурный глюкозамин (7), но Общество не рекомендует сочетать глюкозамин с хондроитином и утверждает, что хондроитин может препятствовать усвоению глюкозамина.
Побочные действия
Могут наблюдаться аллергия (у пациентов, имеющих аллергию на моллюски и принимающих препараты, полученные из моллюсков), диспепсия, усталость, бессонница, головная боль, светочувствительность и деформация ногтей. По возможности, пациентам с хроническими заболеваниями печени также следует избегать приема глюкозамина из-за его потенциальной гепатотоксичности при приеме с хондроитином или без него (8).
Лекарственное взаимодействие
Согласно отчетам о случаях заболевания и информации, представленной Всемирной организации здравоохранения, высокие дозы глюкозамина могут взаимодействовать с варфарином и привести к появлению синяков или кровотечений. Другие важные лекарственные взаимодействия не известны.
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: Information on the use of glucosamine and chondroitin for osteoarthritis