Доказательства поддерживают использование глюкозамина сульфата, производства Rotta Research Laboratorium, для лечения остеоартрита коленного сустава легкой и умеренной степени тяжести, при приеме в течение не менее 6 месяцев (2-3). Другие препараты по-прежнему нуждаются в тщательной оценке. Роль глюкозамина сульфата в лечении более тяжелых форм остеоартрита коленного сустава и остеоартрита в другой локализации определена менее четко.

В ходе исследования применения глюкозамина/хондроитина для лечения артрита (исследование GAIT), рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового клинического исследования 1583 пациентов с симптоматическим остеоартритом коленного сустава сообщалось, что применение глюкозамина гидрохлорида (500 мг 3 раза в день) в качестве монотерапии и в комбинации с хондроитина сульфатом (400 мг 3 раза в день) не приводило к эффективному уменьшению боли во всех группах пациентов. Однако эксплораторный анализ обнаружил купирование боли в подгруппе пациентов с болью в коленном суставе средней и тяжелой степени тяжести (4). В целом, хотя исследования показали, что комбинация глюкозамина и хондроитина обеспечивает наиболее оптимальный эффект (5), в рекомендациях 2019 года Американской коллегии ревматологов/Фонда артрита для лечения любой формы остеоартрита глюкозамин не рекомендуется, в первую очередь из-за опасений относительно корпоративного спонсорства и предвзятости публикаций (6). Однако Европейское общество по клиническим и экономическим аспектам остеопороза, остеоартрита и заболеваний опорно-двигательного аппарата (ESCEO) рекомендует для лечения остеоартрита рецептурный глюкозамин (7), но Общество не рекомендует сочетать глюкозамин с хондроитином и утверждает, что хондроитин может препятствовать усвоению глюкозамина.