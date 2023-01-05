Гинкго (Ginkgo biloba) получают из листьев дерева гинкго (обычно высаживаемого в США в декоративных целях и уникального с ботанической точки зрения, поскольку оно является единственным выжившим представителем своего семейства). Активные ингредиенты – терпеновые гинкголиды и флавоноиды.
Плод дерева гингко, имеющий достаточно неприятный запах, не используется при производстве продуктов из гингко Контакт с мякотью фруктов женских деревьев гинкго может вызвать сильное воспаление кожи (дерматит). Сырые семена плодов токсичны и могут вызывать эпилептический припадки, а в больших количествах – смерть. Приготовленные семена гинкго едят в Азии, а в США они продаются в магазинах, торгующих азиатскими продуктами питания; т.к. семена не содержат гинкголиды и флавоноиды, они не имеют известного терапевтического эффекта.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): гинкго).
Информация о свойствах и применении
Продукты из листьев гинкго используются для небольшого симптоматического облегчения хромоты, хотя более эффективными могут быть физические упражнения и цилостазол. Гинкго увеличивает расстояние, которое больные люди могут проходить без боли.
Он уже давно используется для лечения людей, страдающих слабоумием. Гинкго также используется для уменьшения потери памяти, шума в ушах, возрастной дегенерации желтого пятна, и высотной болезни. Гингко может предотвратить повреждение почек, вызванное приемом циклоспорина. Гинкго также применялся при острой горной болезни и в качестве вспомогательного средства для лечения диабета 2 типа.
Научные доказательства
Считается, что гингко является вазоактивным препаратом. В соответствии с обзором, проведенным Cochrane в 2013 году, хотя пациенты с перемежающейся хромотой и могли ходить дольше, чем пациенты, получавшие плацебо, это преимущество являлось весьма незначительным. В этот обзор вошло 14 исследований, в которых приняло участие в общей сложности 739 пациентов, из которых 11 испытаний (477 участников) были Ginkgo biloba плацебо-контролируемыми (1).
Ранние исследования показали, что препараты гинкго временно стабилизируют психические и социальные функции у людей с легкой и умеренной степенью слабоумия. Однако недавние крупные клинические исследования показали, что добавки с гинкго (EGb 761) не задерживали развитие и прогрессирование деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей (2-4). Обзор 2017 года по 12 систематическим обзорам (59 рандомизированных контролируемых исследований) гинкго с доказательствами от низкого до умеренного качества показал, что при использовании препаратов гинкго в суточных дозах выше 200 мг и в течение ≥ 5 месяцев для лечения деменции, когнитивные функции, выполнение повседневных задач и клиническое общее впечатление улучшились (5). Дальнейшие исследования в отношении клинического использования этой пищевой добавки при деменции.
В 2013 году, Cochrane провел обзор (6) 2 исследований, в котором предположил потенциальную роль гинкго в замедлении прогрессирования возрастной дегенерации желтого пятна. В обоих исследованиях, в которых 119 человек принимал добавку в течение 6 месяцев, использовался стандартный экстракт гинкго, сравниваемый с плацебо. Перед поддержкой заявлений целесообразно проведение крупномасштабных исследований в течение более длительных периодов времени.
На основании более ранних доказательств было сделано предположение, что гинкго может облегчать шум в ушах, однако Кокрановский обзор 4 исследований (1543 субъекта исследования) показывает, что он не эффективен в случаях, когда шум в ушах является основным заболеванием (7). Систематический обзор и мета-анализ использования гинкго для профилактики горной болезни выявили положительную тенденцию, но данных было недостаточно, для демонстрации достоверного профилактического эффекта (8). Новые данные свидетельствуют о пользе гинкго при лечении сахарного диабета 2 типа. Сочетание метформина и гинкго значительно снижало уровень глюкозы натощак и гемоглобина A1C (9).
Побочные действия
Могут наблюдаться тошнота, диспепсия, головная боль, головокружение и учащенное сердцебиение. Он не должен использоваться беременными, поскольку может привести к преждевременным родам или обильному кровотечению во время родов. Прием гинкго также следует прекратить по крайней мере за 2 недели до операции, из-за риска чрезмерного кровотечения.
Лекарственное взаимодействие
Гинкго взаимодействует с аспирином, другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и варфарином; он также может снизить эффективность противосудорожных препаратов. Гинкго может спровоцировать серотониновый синдром у пациентов, принимающих другие антидепрессанты (10). (Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of gingko as a dietary supplement