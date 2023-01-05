Считается, что гингко является вазоактивным препаратом. В соответствии с обзором, проведенным Cochrane в 2013 году, хотя пациенты с перемежающейся хромотой и могли ходить дольше, чем пациенты, получавшие плацебо, это преимущество являлось весьма незначительным. В этот обзор вошло 14 исследований, в которых приняло участие в общей сложности 739 пациентов, из которых 11 испытаний (477 участников) были Ginkgo biloba плацебо-контролируемыми (1).

Ранние исследования показали, что препараты гинкго временно стабилизируют психические и социальные функции у людей с легкой и умеренной степенью слабоумия. Однако недавние крупные клинические исследования показали, что добавки с гинкго (EGb 761) не задерживали развитие и прогрессирование деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей (2-4). Обзор 2017 года по 12 систематическим обзорам (59 рандомизированных контролируемых исследований) гинкго с доказательствами от низкого до умеренного качества показал, что при использовании препаратов гинкго в суточных дозах выше 200 мг и в течение ≥ 5 месяцев для лечения деменции, когнитивные функции, выполнение повседневных задач и клиническое общее впечатление улучшились (5). Дальнейшие исследования в отношении клинического использования этой пищевой добавки при деменции.

В 2013 году, Cochrane провел обзор (6) 2 исследований, в котором предположил потенциальную роль гинкго в замедлении прогрессирования возрастной дегенерации желтого пятна. В обоих исследованиях, в которых 119 человек принимал добавку в течение 6 месяцев, использовался стандартный экстракт гинкго, сравниваемый с плацебо. Перед поддержкой заявлений целесообразно проведение крупномасштабных исследований в течение более длительных периодов времени.

На основании более ранних доказательств было сделано предположение, что гинкго может облегчать шум в ушах, однако Кокрановский обзор 4 исследований (1543 субъекта исследования) показывает, что он не эффективен в случаях, когда шум в ушах является основным заболеванием (7). Систематический обзор и мета-анализ использования гинкго для профилактики горной болезни выявили положительную тенденцию, но данных было недостаточно, для демонстрации достоверного профилактического эффекта (8). Новые данные свидетельствуют о пользе гинкго при лечении сахарного диабета 2 типа. Сочетание метформина и гинкго значительно снижало уровень глюкозы натощак и гемоглобина A1C (9).