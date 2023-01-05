Гидрастис канадский

Эффективность гидрастиса канадского, как монопрепарата для лечения простуды, не подтвердилась (1). В двух относительно хорошо проведенных малых исследованиях берберин (основной щелочной компонент), изолированный от гидрастиса, уменьшал диарею (2-3). Берберин также уменьшил симптомы при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи (4). Существует совсем немного недавних, крупных, рандомизированных, слепых клинических исследований экстракта гидрастиса канадского, если таковые вообще имеются.

Появляются новые данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с сахарным диабетом берберин может снижать уровни глюкозы натощак и постпрандиальной глюкозы, а также гемоглобина A1C. Мета-анализ берберина в 28 исследованиях (2313 субъектов) сравнивал применение берберина с изменением образа жизни, монотерапией диабетическими медикаментами или применением берберина в сочетании с диабетическими препаратами. В этом анализе берберин значительно снижал уровень глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы и гемоглобина A1C и был более эффективным в комбинации с пероральными противодиабетическими препаратами, чем в случае противодиабетических препаратов или берберина, применявшихся в качестве монотерапии (5). Тем не менее эффекты были ослаблены в том случае, если продолжительность лечения составляла > 90 дней и у лиц старше 60 лет.

Что касается гиперлипидемии, то мета-анализ 16 исследований (2417 субъектов) показал, что по сравнению с плацебо берберин значительно снижал общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности и триглицериды, а также повышал холестерин липопротеидов высокой плотности (6). Тем не менее была высокая степень неоднородности результатов и риск системной ошибки.