Гидрастис канадский – находящееся под угрозой исчезновения растение из США, родственное лютику (Hydrastis canadensis). Его активные компоненты – гидрастин и берберин, которые обладают антисептическим действием. Гидрастис канадский доступен в жидкой форме, в виде таблеток и капсул, стандартизированных по активным компонентам.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здоровья (НИЗ): гидрастис канадский).
Информация о свойствах и применении
Различные препараты гидрастиса используются в качестве антисептика для промывания ран рта, воспаления и боли в глазах, раздражения кожи и в качестве спринцевания при вагинальных инфекциях. В сочетании с эхинацеей использовался как средство от простуды. Гидрастис также используется как средство от расстройства желудка и поноса.
Научные доказательства
Эффективность гидрастиса канадского, как монопрепарата для лечения простуды, не подтвердилась (1). В двух относительно хорошо проведенных малых исследованиях берберин (основной щелочной компонент), изолированный от гидрастиса, уменьшал диарею (2-3). Берберин также уменьшил симптомы при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи (4). Существует совсем немного недавних, крупных, рандомизированных, слепых клинических исследований экстракта гидрастиса канадского, если таковые вообще имеются.
Появляются новые данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с сахарным диабетом берберин может снижать уровни глюкозы натощак и постпрандиальной глюкозы, а также гемоглобина A1C. Мета-анализ берберина в 28 исследованиях (2313 субъектов) сравнивал применение берберина с изменением образа жизни, монотерапией диабетическими медикаментами или применением берберина в сочетании с диабетическими препаратами. В этом анализе берберин значительно снижал уровень глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы и гемоглобина A1C и был более эффективным в комбинации с пероральными противодиабетическими препаратами, чем в случае противодиабетических препаратов или берберина, применявшихся в качестве монотерапии (5). Тем не менее эффекты были ослаблены в том случае, если продолжительность лечения составляла > 90 дней и у лиц старше 60 лет.
Что касается гиперлипидемии, то мета-анализ 16 исследований (2417 субъектов) показал, что по сравнению с плацебо берберин значительно снижал общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности и триглицериды, а также повышал холестерин липопротеидов высокой плотности (6). Тем не менее была высокая степень неоднородности результатов и риск системной ошибки.
Побочные действия
Гидрастис может иметь множество побочных эффектов, включая тошноту, беспокойство, диспепсию, сокращения матки и желтуху у новорожденных. При приеме в больших количествах гидрастис может вызывать припадки и дыхательную недостаточность и повлиять на сокращение сердечной мышцы. Беременным или кормящим грудью женщинам, а также людям, страдающим судорожными расстройствами или имеющим проблемы со свертываемостью крови, противопоказан прием гидрастиса. Недавнее in vitro исследование активных ингредиентов гидрастиса канадского, в частности, берберина, указывает на увеличенный риск повреждения ДНК, приводящего к онкогенным эффектам (7).
Лекарственное взаимодействие
Гидрастис канадский может взаимодействовать с варфарином, а берберин может усилить антикоагулирующее действие гепарина. Кроме того, берберин ингибирует изоферменты CYP 450 и может увеличивать концентрацию в сыворотке таких препаратов, как мидазолам, омепразол, декстрометорфан, лозартан, такролимус и кофеин (8).
Гидрастис канадский может повысить уровень циклоспоринов. Желтокорень (или гидрастис) может снизить уровень метформина в крови, потенциально препятствуя контролю глюкозы у людей с сахарным диабетом 2 типа, принимающих метформин. Берберин в составе гидрастиса также может усиливать гипогликемический эффект антигипергликемических препаратов.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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Дополнительная информация
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of goldenseal as a dietary supplement