Внутривенная витаминотерапия (Коктейль Майерса)

Внутривенная (в/в) витаминная терапия (также известная как в/в микронутриентная терапия и гидратация) способствует быстрому повышению уровня витаминов в крови.
Среди поставщиков комплементарных и альтернативных медицинских препаратов популярным при внутривенной терапии витаминами является коктейль Майерса (1). Формула Майерса состоит из высоких доз витаминов группы В, витамина С, минеральных веществ (магния и кальция), гидроксокобаламина, пиридоксина и декспантенола, растворенных в стерильной воде. Другая мультивитаминная в/в терапия, содержащая тиамин, фолиевую кислоту, магний и мультивитамины, также называется "питательный раствор". Она использовалась в повседневной клинической практике для лечения пациентов с подозрением на недоедание, например, тех, кто постоянно потребляет большое количество алкоголя.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Внутривенную витаминную терапию предположительно лучше всего назначать лицам, которые не могут получить достаточное количество витаминов и минералов, поскольку не в состоянии принимать достаточно пищи, либо же болезнь мешает им поглощать питательные вещества (2).
Некоторые защитники утверждают, что в/в витаминная терапия может улучшить самочувствие даже у людей, которые не имеют дефицита витаминов (или минералов). Клиники и компании, предлагающие коктейль Майерса и другие высокодозные витаминные препараты для в/в введения, утверждают, что эти инфузии могут оказывать следующие эффекты:
Лечить обезвоживание после экстремальных нагрузок или чрезмерного употребления алкоголя
Стимулировать иммунную систему
Увеличивать уровень энергии и снижать утомляемость
Снимать стресс, тревожность и депрессию
Выводить токсины из организма
Делает кожу здоровее
Лечит астму, аллергии, хронический синусит, высокое артериальное давление, фибромиалгию, диабет, заболевания сердца, острые мышечные спазмы и болезнь Паркинсона
Лечит мигрени и головные боли напряжения
Научные доказательства
Не существует достаточных научных доказательств того, что в/в витаминотерапия оказывает какое-либо из вышеперечисленных полезных эффектов или эффективна для лечения какого-либо заболевания (3, 4).
В 2018 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию, занимающуюся маркетингом и продажей коктейля Майерса и других внутривенных инфузионных витаминов и минералов в «обманчивых и ничем не подкрепленных заявлениях» о способности этих инфузионных препаратов лечить такие заболевания, как рак, рассеянный склероз, диабет, фибромиалгия и сердечная недостаточность. В ФТК утверждали, что такие методы лечения и заявления об их эффективности были ложными или не подтвердились компетентными и надежными научными доказательствами (см. FTC Cases and Proceedings).
Побочные действия
Инфузии, содержащие магний или, реже, калий, могут вызвать аритмию или мышечную слабость у лиц с аномальным уровнем магния или калия в крови.
Если инфузия вводится слишком быстро, она может снизить артериальное давление (вероятно, из-за магния), из-за чего возможно появление головокружения и обморока. Однако у некоторых людей может наблюдаться постепенное повышение артериального давления.
Среди других побочных эффектов были отмечены депрессия, бессонница и расстройство желудка.
Безопасность в/в витаминной терапии у беременных и кормящих женщин не изучена.
Лекарственное взаимодействие
Какие препараты взаимодействуют с внутривенными витаминами, зависит от того, какие витамины и минералы вводятся и их дозы. Ниже приведены несколько примеров взаимодействия:
Внутривенный витамин B6 может привести к ухудшению ответа на препараты, принимаемые для стимуляции гемопоэза (например, эритропоэтин, эпоэтин альфа и дарбэпоэтин альфа).
Магний может взаимодействовать с антигипертензивными препаратами, что приводит к снижению артериального давления.
Цефтриаксон может связываться с вводимым в кровь кальцием, и такая комбинация может повредить почки, легкие или желчный пузырь.
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