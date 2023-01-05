Внутривенная витаминотерапия (Коктейль Майерса)

Внутривенную витаминную терапию предположительно лучше всего назначать лицам, которые не могут получить достаточное количество витаминов и минералов, поскольку не в состоянии принимать достаточно пищи, либо же болезнь мешает им поглощать питательные вещества (2).

Некоторые защитники утверждают, что в/в витаминная терапия может улучшить самочувствие даже у людей, которые не имеют дефицита витаминов (или минералов). Клиники и компании, предлагающие коктейль Майерса и другие высокодозные витаминные препараты для в/в введения, утверждают, что эти инфузии могут оказывать следующие эффекты: