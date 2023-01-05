Корень и корневища (подземные стебли) валерианы (Valeriana officinalis) содержат активные ингредиенты, в том числе валепотриаты и резко пахучие масла.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок и Национальные институты здравоохранения (НИЗ): информационный бюллетень по валериане для специалистов здравоохранения).
Информация о свойствах и применении
Валериана используется в качестве седативного и снотворного средства, и особенно она популярна в Европе.
Некоторые люди принимают валериану при головных болях, депрессии, климактерических симптомах, предменструальном синдроме, нерегулярном сердцебиении и дрожи. Ее обычно принимают в течение коротких промежутков времени (например, в течение 2–6 недель), в дозах от 400 до 600 мг высушенного корня 1 раз в день за 1 час перед сном.
Научные доказательства
Данные проведенного в 2006 году мета-анализа 16 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований валерианы свидетельствуют о том, что валериана может улучшить качество сна и сократить время, необходимое, чтобы заснуть, не вызывая нежелательных эффектов (1). Тем не менее, до сих пор отсутствует достаточное количество клинических данных, чтобы подтвердить, действительно ли валериана эффективна при бессоннице (2-3). Рандомизированное контролируемое исследование 2011 года, проведенное на 100 женщинах, показало, что по сравнению с плацебо применение валерианы улучшило качество сна у женщин, страдающих бессонницей во время менопаузы (4). Систематический обзор и мета-анализ 60 исследований (6 894 субъекта), проведенные в 2020 году, оценивали субъективное качество сна в 10 исследованиях (1 065 субъектов) и тревожность в 8 исследованиях (535 субъектов). Авторы сообщили о противоречивых результатах, возможно, из-за различного качества экстракта валерианы (5). В клинических рекомендациях от 2017 года Американской академии медицины сна использование валерианы в качестве терапии для улучшения засыпания или поддержания сна у взрослых с инсомнией не рекомендуется (6).
В двух небольших рандомизированных исследованиях также сообщалось о снижении приливов менопаузы после 4 и 8 недель приема валерианы по сравнению с плацебо (7).
Интерес представляет использование валерианы для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и, в одном экспериментальном 8-недельном рандомизированном контролируемом исследовании были получены доказательства её пользы (8). Чтобы определить, действует ли валериана при головных болях, депрессии, аритмиях и дрожи, не хватает научных доказательств.
Побочные действия
Исследования показывают, что, как правило, безопасно принимать валериану в обычных дозах. Побочные эффекты приема валерианы включают головную боль, расстройство желудка, сердечные нарушения и даже бессонницу у некоторых людей. Несколько человек чувствовали сонливость утром после приема валерианы, особенно в высоких дозах. Возможное седативное воздействие валерианы может повлиять на вождение автомобиля или другую деятельность, требующую внимательности.
Валериана не рекомендуется для беременных женщин или кормящих грудью женщин.
Лекарственное взаимодействие
In vitro исследования показали, что валериана ингибирует метаболизм CYP3A4 и активность р-гликопротеина (9), но в ходе клинических исследований не было выявлено какого-либо влияния на метаболизм лекарственных препаратов.
Валериана может пролонгировать действие других седативных средств (например, барбитуратов), а может повлиять на способность к вождению автомобиля или другую деятельность, требующую внимательности. Валериана не должна приниматься вместе с алкоголем или седативными средствами.
(Cм. также таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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