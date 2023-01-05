Данные проведенного в 2006 году мета-анализа 16 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований валерианы свидетельствуют о том, что валериана может улучшить качество сна и сократить время, необходимое, чтобы заснуть, не вызывая нежелательных эффектов (1). Тем не менее, до сих пор отсутствует достаточное количество клинических данных, чтобы подтвердить, действительно ли валериана эффективна при бессоннице (2-3). Рандомизированное контролируемое исследование 2011 года, проведенное на 100 женщинах, показало, что по сравнению с плацебо применение валерианы улучшило качество сна у женщин, страдающих бессонницей во время менопаузы (4). Систематический обзор и мета-анализ 60 исследований (6 894 субъекта), проведенные в 2020 году, оценивали субъективное качество сна в 10 исследованиях (1 065 субъектов) и тревожность в 8 исследованиях (535 субъектов). Авторы сообщили о противоречивых результатах, возможно, из-за различного качества экстракта валерианы (5). В клинических рекомендациях от 2017 года Американской академии медицины сна использование валерианы в качестве терапии для улучшения засыпания или поддержания сна у взрослых с инсомнией не рекомендуется (6).

В двух небольших рандомизированных исследованиях также сообщалось о снижении приливов менопаузы после 4 и 8 недель приема валерианы по сравнению с плацебо (7).

Интерес представляет использование валерианы для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, и, в одном экспериментальном 8-недельном рандомизированном контролируемом исследовании были получены доказательства её пользы (8). Чтобы определить, действует ли валериана при головных болях, депрессии, аритмиях и дрожи, не хватает научных доказательств.