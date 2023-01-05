Ашваганда – это вечнозеленый кустарник, произрастающий в Азии и Африке. Корни и ягоды кустарника используются в аюрведической медицине. Аюрведа - это традиционная медицинская система в Индии. Название происходит от санскрита и переводится как «запах лошади».
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Ашваганда, также известная как Withania somnifera, как утверждается, повышает мышечную силу, уменьшает стресс и улучшает сон. Существует интерес к использованию ашваганды для лечения остеоартроза из-за некоторого частичного хондропротективного воздействия.
Научные доказательства
Не существует достаточно доказательств того, что ашваганда уменьшает стресс, улучшает сон или эффективна при лечении любого заболевания (1).
Ашваганда в составе комбинированной биодобавки продемонстрировала потенциальную эффективность в облегчении симптомов остеоартрита, но неясно, была ли это польза от ашваганды или одного из других компонентов, либо же от их комбинации (2).
Эффективность ашваганды оценивалась в 12-недельном рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании у 38 молодых активных мужчин, выполняющих силовые тренировки. Исследование показало, что у группы, принимавшей ашваганду, значительно улучшились показатели мышечной силы, силы в жиме лежа, приседаниях и восстановлении (3).
Побочные действия
Побочные эффекты ашваганды могут включать диарею, головную боль, вялость или тошноту. Могут появиться проблемы с печенью. Ашвагандха может повысить уровень тестостерона в крови (4).
Ашвагандху не следует использовать во время беременности или кормления грудью.
Лекарственное взаимодействие
Ашваганда может взаимодействовать с тиреоидными гормонами и антигипергликемическими, антигипертензивными, иммуносупрессивными и седативными препаратами. (См. таблицу Некоторые возможные взаимодействия между биологически активными пищевыми добавками и лекарственными препаратами).
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