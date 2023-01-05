Не существует достаточно доказательств того, что ашваганда уменьшает стресс, улучшает сон или эффективна при лечении любого заболевания (1).

Ашваганда в составе комбинированной биодобавки продемонстрировала потенциальную эффективность в облегчении симптомов остеоартрита, но неясно, была ли это польза от ашваганды или одного из других компонентов, либо же от их комбинации (2).

Эффективность ашваганды оценивалась в 12-недельном рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании у 38 молодых активных мужчин, выполняющих силовые тренировки. Исследование показало, что у группы, принимавшей ашваганду, значительно улучшились показатели мышечной силы, силы в жиме лежа, приседаниях и восстановлении (3).