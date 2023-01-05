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Апоэкворин

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Апоэкворин получают из медузы, которая называется Aequorea victoria. Лабораторная версия апоэкворина является основным ингредиентом безрецептурной пищевой добавки под названием Преваген.

(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).

Информация о свойствах и применении

Апоэкворин, как утверждают, уменьшает потерю памяти в легкой степени, связанную с возрастом.

Научные доказательства

Нет никаких высококачественных исследований, свидетельствующих о том, что апоэкворин эффективен для улучшения памяти или при лечении любого заболевания.

В рандомизированном исследовании под названием "Исследование памяти Мэдисона" 218 находящихся в учреждениях ухода взрослых в возрасте 40–91 года, которые самостоятельно обращались к врачу по поводу проблем с памятью, проходили терапию апоэкворином или соответствующим плацебо в течение 90 дней. Субъекты принимали участие в решении различных когнитивных задач, предназначенных для оценки памяти и обучения. В целом, первоначальные результаты и многочисленные ретроспективные исследования не показали существенной разницы в группах, получавших апоэкорин или плацебо (1).

  1. В 2017 году Федеральная торговая комиссия (FTC) и генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвинили продавцов пищевой добавки Prevagen в ложных и необоснованных претензиях (см. "FTC press release, January 9, 2017"). Исследование Madison Memory Study обсуждалось в жалобе ФТК (2).

Побочные действия

Побочные эффекты апоэкворина могут включать головную боль, головокружение и тошноту, проблемы с памятью, нарушения сна и беспокойство. В целом, безопасность апоэкворина неизвестна.

Лекарственное взаимодействие

Риск серьезных лекарственных взаимодействий с апоэкворином не известен.

Справочные материалы

  1. 1. Moran DL, Underwood MY, Gabourie TA, Lerner KC: Effects of a supplement containing apoaequorin on verbal learning in older adults in the community. Adv Mind Body Med 30(1):4-11, 2016. PMID: 26878676.

  2. 2. FTC v. Quincy Bioscience Holding Co., S.D.N.Y. at 29-29, 2017, (No. 1:17-cv-00124).

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