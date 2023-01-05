Нет никаких высококачественных исследований, свидетельствующих о том, что апоэкворин эффективен для улучшения памяти или при лечении любого заболевания.

В рандомизированном исследовании под названием "Исследование памяти Мэдисона" 218 находящихся в учреждениях ухода взрослых в возрасте 40–91 года, которые самостоятельно обращались к врачу по поводу проблем с памятью, проходили терапию апоэкворином или соответствующим плацебо в течение 90 дней. Субъекты принимали участие в решении различных когнитивных задач, предназначенных для оценки памяти и обучения. В целом, первоначальные результаты и многочисленные ретроспективные исследования не показали существенной разницы в группах, получавших апоэкорин или плацебо (1).