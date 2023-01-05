Апоэкворин получают из медузы, которая называется Aequorea victoria. Лабораторная версия апоэкворина является основным ингредиентом безрецептурной пищевой добавки под названием Преваген.
(См. также Обзор биологически активных пищевых добавок).
Информация о свойствах и применении
Апоэкворин, как утверждают, уменьшает потерю памяти в легкой степени, связанную с возрастом.
Научные доказательства
Нет никаких высококачественных исследований, свидетельствующих о том, что апоэкворин эффективен для улучшения памяти или при лечении любого заболевания.
В рандомизированном исследовании под названием "Исследование памяти Мэдисона" 218 находящихся в учреждениях ухода взрослых в возрасте 40–91 года, которые самостоятельно обращались к врачу по поводу проблем с памятью, проходили терапию апоэкворином или соответствующим плацебо в течение 90 дней. Субъекты принимали участие в решении различных когнитивных задач, предназначенных для оценки памяти и обучения. В целом, первоначальные результаты и многочисленные ретроспективные исследования не показали существенной разницы в группах, получавших апоэкорин или плацебо (1).
В 2017 году Федеральная торговая комиссия (FTC) и генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвинили продавцов пищевой добавки Prevagen в ложных и необоснованных претензиях (см. "FTC press release, January 9, 2017"). Исследование Madison Memory Study обсуждалось в жалобе ФТК (2).
Побочные действия
Побочные эффекты апоэкворина могут включать головную боль, головокружение и тошноту, проблемы с памятью, нарушения сна и беспокойство. В целом, безопасность апоэкворина неизвестна.
Лекарственное взаимодействие
Риск серьезных лекарственных взаимодействий с апоэкворином не известен.
Справочные материалы
1. Moran DL, Underwood MY, Gabourie TA, Lerner KC: Effects of a supplement containing apoaequorin on verbal learning in older adults in the community. Adv Mind Body Med 30(1):4-11, 2016. PMID: 26878676.
2. FTC v. Quincy Bioscience Holding Co., S.D.N.Y. at 29-29, 2017, (No. 1:17-cv-00124).