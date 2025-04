Электронные медицинские карты (ЭМК) и поддержка принятия клинических решений

Клинические показатели (например, основные показатели состояния организма, результаты анализов), представленные в ОЗСТ (EHR), могут быть использованы для составления медицинских противопоказаний для информирования врача или даже для того, чтобы определить заранее инициирующий фактор при предписаниях врача или составлении мер лечения больного, диагностических и терапевтических комплексов лечебных мероприятий и составлении клинического протокола. As an example, in a recent study, pediatric patients between the ages of 10 and 17 were randomized to usual care or care bolstered by EHR-linked clinical decision support (CDS) during visits where blood pressure was measured at each encounter. Инструмент Центра по контролю и профилактике заболеваний отображал артериальное давление и процентили, выявлял возникающую гипертонию и предлагал индивидуальные шаблоны мер по лечению больного. За период двухлетнего наблюдения у 1,7% из 31 579 пациентов была выявлена гипертоническая болезнь. Благодаря возможности использовать CDS 17,1% пациентов с гипертензией были направлены на консультацию по снижению веса и физическим упражнениям; 9,4% прошли дополнительное тестирование на гипертензию. Однако после оказания обычной помощи только 3,9% пациентов с гипертонической болезнью были направлены на консультирование, а 4,2% прошли дополнительное обследование. Авторы приходят к выводу, что связанная с ЭМК поддержка клинических решений имела существенный и благоприятный эффект при выявлении гипертонии среди детей (1).