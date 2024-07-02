Экономический анализ в принятии клинического решения

Количество нуждающихся в лечении (ЧБНЛ) или вред – это еще один способ количественно определить число исходов у пациентов; ЧБНЛ –это обратная величина абсолютного изменения дихотомического исхода (смерть, инвалидность). Таким образом, если препарат вызывает 3% чистого снижения смертности, 1/0,03 = 33,3 пациента нуждаются в лечении, чтобы предотвратить 1 смерть.

Количество пациентов, которым наносится вред, рассчитывается сходным образом. То есть, препаратом, который вызывает лейкопению у 8% пациентов, нужно лечить 1/0,08, или 12,5 больного, чтобы принести вред 1 человеку. Выражаясь иначе, 1 пострадавший при лечении приходится на 12,5 пролеченных.

Важность ЧБНЛ очевиднее, если сравнивается смертность с легкими нежелательными явлениями лечения. Она становится менее очевидной при сравнении уменьшения конкретной заболеваемости с более серьезным нежелательным явлением. С точки зрения врача, однако, это может быть очень полезным инструментом в объяснении пациенту соотношения - риск:польза.

Поскольку ЧБНЛ является производным от абсолютных изменений, оно, в отличие от относительных изменений, является более клинически значимым для данного пациента. Например, лечение, которое снижает смертность с 2% до 1%, снижает относительную смертность на 50%, но абсолютную смертность только на 1%. Это наиболее показательно, когда представлено в виде ЧБНЛ: 1/0,01 = 100 пациентов лечили для предотвращения одной смерти. Концепция относительных изменений больше подходит для проверки гипотезы (доказательство эффективности терапии), чем для отдельного пациента.