Стратегия принятия клинического решения

Вероятность заболевания, на уровне и выше которого назначается лечение и дальнейшие испытания не являются оправданными, называется порогом лечения (ПЛ).

Приведенный выше гипотетический пример пациента с болью в груди сошелся на почти определенном диагнозе (98% вероятности). Когда диагноз заболевания считается достоверным, решение о лечении принимается на основе простого определения того, есть ли польза от лечения (по сравнению с отсутствием лечения и с учетом возможных побочных эффектов лечения). Когда диагноз имеет некоторую степень неопределенности, как это бывает почти всегда, решение о лечении также должно уравновесить выгоду лечения больного человека от риска ошибочного лечения здорового человека или лица с другим заболеванием; выгоды и риск охватывают финансовые, социальные и медицинские последствия. Данный баланс должен учитывать как вероятность заболевания, так и величину выгоды и риска. Баланс определяет, где врач устанавливает ПЛ. Окончательное решение о лечении должно учитывать предпочтения пациента, если они могут быть выявлены.

Здравый смысл и предостережения

Концептуально, если польза от лечения очень высока, а риск очень низок (например, при назначении безопасного антибиотика пациенту с диабетом, у которого, возможно, развилась опасная для жизни инфекция), врачи склонны принимать высокую диагностическую неопределенность и могут начать лечение, даже если вероятность заражения довольно низка (например, 30% — см. рисунок Изменение порога лечения (ПЛ) в зависимости от риска лечения). Однако, когда риск лечения очень высок (например, когда производится пневмонэктомия по поводу возможного рака легких), врачи хотят быть очень уверенными в диагнозе и лечение могут рекомендовать только тогда, когда вероятность рака очень высока, возможно, > 95% (см. рисунок). Следует отметить, что ПЛ не обязательно соответствует вероятности, при которой заболевание может считаться подтвержденным или исключено. Это просто предел, за которым риск не лечения больше риска лечения.

Изменение порога лечения (ПЛ) с риском лечения

Количественно ПЛ можно описать как точку, в которой (р) кратная выгода лечения человека с возможным заболеванием (B) равна (1−р) кратному риску лечения человека у которого отсутствует возможное заболевание (R). Таким образом, при ПЛ

p×B=(1−p)×R

Вычисляя р, это уравнение сводится к

p=R/(B+R)

Из этого уравнения видно, что если B (выгоды) и R (риск) являются такими же, TT становится равным 1/(1 + 1) = 0,5. Это означает, что когда вероятность заболевания > 50%, врачи будут проводить лечение, а когда вероятность < 50%, врачи лечить не будут.

В качестве клинического примера можно рассмотреть пациента с болью в груди. Насколько высока должна быть клиническая вероятность острого инфаркта миокарда до того, как будет проведена тромболитическая терапия, предполагая, что единственным учитываемым риском является внезапная смерть? Если постулируется (для иллюстрации), что летальность от внутричерепного кровоизлияния при тромболитической терапии составляет 1%, то 1% это R, уровень летальности ошибочного лечения пациента, который не имеет инфаркта миокарда. Если чистая смертность у пациентов с инфарктом миокарда уменьшается на 3% после проведения тромболитической терапии, тогда 3% это B. Далее, ПЛ равен 1/(3 + 1), или 25%, таким образом, лечение надо проводить, если вероятность острого инфаркта миокарда > 25%.

С другой стороны, уравнение ПЛ может быть изменено, чтобы показать, что ПЛ является точкой, в которой шансы заболевания p/(1−р) равны соотношению рисков и выгоды (R/B). Тот же числовой результат получается, как и в ранее приведенном примере, при ПЛ, наблюдаемом при соотношении шансов рисков и выгоды (1/3); 1/3 шансов соответствует ранее полученной вероятности 25% (см. Вероятность и шансы).