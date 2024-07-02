Понимание медицинских тестов и их результатов

Лабораторный тест следует выполнять, только если его результаты повлияют на управление лечением; в противном случае, стоимость и риски для пациента будут бесполезны. Клиницисты иногда решают, когда выполнять тест путем сравнения пре-тестовой и пост-тестовой вероятностей с определенными порогами. Выше определенного порога вероятности преимущества лечения перевешивают риски (в том числе, риск ошибочного лечения пациента без заболевания) и назначается лечение. Эта точка называется порогом лечения и определяется в соответствии с описанием, предложенным в разделе Стратегия принятия клинического решения: оценки вероятности и порог лечения. По определению тестирование нецелесообразно, если пре-тестовая вероятность уже выше ПЛ. Но тестирование назначается, если пост-тестовая вероятность меньше ПЛ до тех пор, пока положительный результат теста может поднять пост-тестовую вероятность выше ПЛ. Самая низкая предтестовая вероятность, при которой это может происходить, зависит от характеристик теста (например, КВ+) и называется порогом тестирования.

Концептуально, если лучший тест для серьезного заболевания имеет низкий КВ+, а ПЛ высокий, то понятно, что положительный результат теста не может поднять пост-тестовую вероятность выше ПЛ у пациентов с низкой, но вызывающей беспокойство пре-тестовой вероятностью (например, возможно 10% или 20%).

Для числового примера рассмотрим ранее описанный случай возможного острого инфаркта миокарда, в котором баланс между риском и выгодой определяет ПЛ в 25%. Когда вероятность инфаркта миокарда превышает 25%, проводится тромболитическая терапия. Когда необходимо выполнить быструю эхокардиограмму, прежде чем провести тромболитическую терапию? Предположим гипотетическую чувствительность 60% и специ-фичность 70%эхокардиографии при диагностике инфаркта миокарда; эти проценты соответствуют КВ+ 60/(100 − 70) = 2 и КВ− (100 − 60)/70 = 0,57.

Вопрос можно решить математически (пре-тестовая возможность × КВ = пост-тестовая возможность) или более интуитивно графически с помощью Номограммы Фагана. На номограмме линия, соединяющая ПЛ (25%) на линии пост-тестовой вероятности, проходящей через КВ+ (2,0) на средней линии КВ пересекает пре-тестовую вероятность около 0,14. Очевидно, положительный тест у пациента с любой пре-тестовой вероятностью менее 14% по-прежнему приведет к пост-тестовой вероятности меньше ПЛ. В этом случае эхокардиография будет бесполезна, поскольку даже положительный результат не приведет к решению о лечении; таким образом, 14%-ная предтестовая вероятность является пороговым значением тестирования для этого конкретного теста (см. рисунок Иллюстрация пороговых значений тестирования и лечения). Другой тест с другим КВ+ будет иметь другой порог тестирования.

Номограмма Фагана, используемая для определения потребности в проведении теста

Изображение порогов тестирования и лечения

Поскольку 14% по-прежнему представляют значительный риск возникновения инфаркта миокарда, ясно, что вероятность заболевания ниже порога тестирования (например, 10% пре-тестовая вероятность) не обязательно означает исключительно заболевание, просто потому, что положительный результат исследуемого теста не изменит управления, и, таким образом, этот тест не указывается. В этой ситуации клиницист будет наблюдать пациента, чтобы сделать дальнейшие выводы, которые могли бы повысить пре-тестовую вероятность выше порога тестирования. На практике, поскольку для данного заболевания часто доступно несколько тестов, можно применить последовательное тестирование.

Этот пример рассматривает тест, который сам по себе не создает опасности для пациента. Если тест имеет серьезные риски (например, сердечной канюляции), порог тестирования должен быть выше; можно выполнить количественные расчеты, но они являются сложными. Таким образом, снижение чувствительности и специфичности теста или повышение его риска сужает диапазон вероятностей возникновения заболевания, по которым тестирование является наилучшей стратегией. Улучшение способности теста отделять или уменьшение его риска расширяет диапазон вероятностей, по которым тестирование является наилучшей стратегией.

Возможно исключение из запрета против тестирования, когда претестовая вероятность меньше порога тестирования (но по-прежнему сомнительна). Это рассматривается в том случае, если отрицательный результат теста снизит пост-тестовую вероятность ниже точки, в которой заболевание можно считать исключенным. Это решение требует субъективной оценки степени определенности, необходимой для заявления, что заболевание исключено и, из-за его низкой вероятности, особого внимания к любым рискам тестирования.