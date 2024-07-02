Введение в особенности принятия клинического решения

Клиницисты должны интегрировать огромное разнообразие клинических данных, сталкиваясь с противоречивым давлением для уменьшения диагностической неопределенности, рисков для пациентов и расходов на лечение. Процесс решения, какую информацию собирать, какие анализы назначать, как эту информацию интерпретировать и интегрировать в гипотезу диагноза и какой способ лечения предложить, известен как «принятие клинического решения».

Оценивая пациента, врачи, как правило, должны ответить на следующие вопросы:

Указывают ли данные анамнеза и физикального обследования на конкретные диагнозы?

Существуют ли "красные флаги", указывающие на неотложные медицинские или социальные проблемы, которые необходимо решить до подтверждения диагноза?

Следует проводить тестирование или консультироваться с узкими специалистами?

В простых или распространенных ситуациях врачи зачастую принимают такие решения рефлекторно; диагнозы ставятся путем распознавания клинической картины болезни, а обследования и лечение начинают на основе обычной практики. К примеру, во время эпидемии гриппа здоровый взрослый человек, у которого наблюдаются лихорадка, тяжелые боли в мышцах, боли в глазнице, сильный кашель в течение 2 дней, вероятно, будет считаться как еще один случай гриппа и лечение ему будет назначено только чтобы облегчить симптомы болезни. Такая схема признана эффективной и простой в использовании, но она не застрахована от ошибок, потому что в ней не учитываются серьезно или систематически другие диагностические и терапевтические возможности. К примеру, пациент с шаблонным диагнозом «грипп» и сниженным насыщением кислородом может вместо него иметь COVID-19 или же бактериальную пневмонию, при которых требуется прием антибиотиков. Клиницисты должны быть осведомлены о возможных отклонениях, которые могут быть внесены в диагностический процесс (1).

В более сложных случаях лучшим подходом к принятию решений может быть применение структурированных, количественных, аналитических методологий. Даже когда шаблонное распознавание заболевания предоставляет наиболее вероятную диагностическую возможность, часто для подтверждения диагноза используется аналитическое принятие решения и исключение потенциальных похожих заболеваний. Аналитические методы включают применение принципов доказательной медицины, использование клинических руководств, а также применение различных конкретных количественных методов (например, теорема Байеса).